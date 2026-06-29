«Θα κάνω τα πάντα για να μάθω όλη την αλήθεια για όσα συνέβησαν. Αν έγινε το παραμικρό λάθος ή αμέλεια, θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Το χρωστάω σε σένα, τα παιδιά μας και την αγάπη που ζήσαμε». Με αυτά τα λόγια ο σύζυγος της 35χρονης Άννας, που πέθανε λίγες ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της στη Λιβαδειά, αποχαιρέτησε τη γυναίκα της ζωής του σε μία συγκλονιστική ανάρτηση στα social media.

Λίγες ώρες αργότερα, μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε μέσα στο νοσοκομείο, αλλά και εκφράζοντας την πεποίθησή του πως, αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε αμέλεια, θα κινηθεί νομικά μέχρι να αποδοθούν ευθύνες.

Λιβαδειά: Η σπαρακτική ανάρτηση

Στο μήνυμά του, ο σύζυγος της 35χρονης αποχαιρετά τη γυναίκα με την οποία ήταν μαζί επί 14 χρόνια και είχαν αποκτήσει δύο παιδιά.

«Για πού το έβαλες, αστέρι, και μου άφησες μια πληγή που δε θα κλείσει ποτέ; Μου πήρες μαζί σου το μεγαλύτερο κομμάτι της καρδιάς μου και άφησες πίσω μια σιωπή που πονάει κάθε δευτερόλεπτο.

Η αγάπη μου για σένα δεν τελείωσε σήμερα. Αντίθετα, από σήμερα θα σε αγαπώ ακόμα περισσότερο μέχρι την τελευταία μου ανάσα. Θα ζεις μέσα στην καρδιά μου, τις αναμνήσεις μας και κάθε στιγμή της ζωής μου.

Σου δίνω μια υπόσχεση: θα κάνω τα πάντα για τα δυο μας αγγελούδια. Θα σταθώ δίπλα τους σαν πατέρας και σαν μάνα μαζί. Θα μεγαλώσουν με την ίδια αγάπη, τις ίδιες αξίες και την ίδια ζεστασιά που τους χάρισες εσύ όλα αυτά τα χρόνια.

Κανείς δεν μπορεί να σε αντικαταστήσει. Αλλά θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να νιώθουν, κάθε μέρα, πόσο πολύ τα αγαπούσες.

Και σου υπόσχομαι ακόμα κάτι: δεν θα σταματήσω μέχρι να μάθω όλη την αλήθεια για όσα συνέβησαν. Αν έγινε το παραμικρό λάθος ή αμέλεια, θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Το χρωστάω σε σένα, στα παιδιά μας και στην αγάπη που ζήσαμε.

Καλό ταξίδι, αστέρι μου. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, θα σε κουβαλάω μέσα μου κάθε μέρα. Θα είσαι για πάντα η γυναίκα της ζωής μου. Σ' αγαπώ σήμερα, αύριο και για πάντα», έγραψε.

Λιβαδειά: «Περιμέναμε αυτό το μωρό πέντε χρόνια»

Στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο σύζυγος της 35χρονης αποκάλυψε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει μιλήσει ούτε με το νοσοκομείο ούτε με τον γιατρό που παρακολουθούσε τη γυναίκα του.

Όπως τόνισε, η σύζυγός του δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

«Δεν είχε τίποτα. Γέννησε ένα υγιέστατο μωρό, που βγήκε από μια υγιέστατη κοιλιά, από μια υγιέστατη μάνα. Δεν είχε τίποτα. Ο ίδιος ο γιατρός την παρακολουθούσε και δε μας είχε πει κάτι. Ούτε να ανησυχήσουμε, ούτε τίποτα. Όλα πήγαιναν μια χαρά», τόνισε.

Στη συνέχεια περιέγραψε όσα του είπαν οι γιατροί μετά τον τοκετό.

«Εγώ τους ρώτησα τι συνέβη και μου είπαν ότι στις 15:00 η ώρα είχαμε εσωτερική αιμορραγία, αιμορράγησε κολπικά, ενώ την είχαν ράψει από τη γέννα. Έπρεπε να την ξανανοίξουν για να της αφαιρέσουν τη μήτρα. Και αφού το κάναν και αυτό, την έχουν σταθεροποιήσει, της έχουν χορηγήσει αίμα. Θα πρέπει να την πάνε σε άλλο νοσοκομείο στην Αθήνα για μετάγγιση αιμοπεταλίων. Λέω, "είναι κάτι σοβαρό; Να ανησυχώ;" “Όχι, όλα θα πάνε καλά. Μην ανησυχείς”, μου απάντησαν», είπε.

Ο ίδιος περιέγραψε λεπτό προς λεπτό τις ώρες που ακολούθησαν τη γέννηση του γιου τους.

«Στις 10:00 η ώρα μου φέρανε το μωρό και μου είπανε: "Είχαμε μια εσωτερική αιμορραγία. Η μήτρα έκανε κάτι συσπάσεις, αλλά την καταφέραμε. Δεν είναι κάτι. Μην ανησυχείς. Έχουμε αφήσει να ξεκουραστεί και θα κατέβει σε λίγο. Θα τη δεις κι εσύ". Πέρασε μια ώρα, τίποτα. Ρωτάω τους νοσοκόμους μετά: "Πού είναι η γυναίκα μου; Γιατί δεν κατεβαίνει;". "Θα κατέβει σε λίγο", μου έλεγαν. "Πού είναι ο γιατρός; Δεν τον έχω δει εδώ και δύο ώρες". "Έχει χειρουργεία", μου απαντούσαν. Και μετά 15:00 η ώρα κατέβηκε ο γιατρός», τόνισε ο σύζυγος της 35χρονης.

Συγκλονιστική ήταν η περιγραφή του για τη στιγμή που κατάλαβε ότι η κατάσταση της συζύγου του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη.

«Οι γιατροί στο Θριάσιο μου το είπανε την άλλη μέρα το πρωί ότι είναι σοβαρή η κατάσταση», είπε.

Λίγο πριν μπει στο χειρουργείο για την καισαρική, θυμάται πως της είπε μόνο μία φράση.

«Μωρό μου, σου εύχομαι να πάνε όλα καλά. Τη φίλησα και έφυγε πάνω. Περιμέναμε αυτό το μωρό πέντε χρόνια», τόνισε.

Λιβαδειά: «Αν υπάρχει έστω και μια βελόνα λάθος, θα το φτάσω μέχρι το τέλος»

Ο σύζυγος της 35χρονης ξεκαθάρισε ότι περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων πριν κινηθεί νομικά.

«Περιμένω τις τοξικολογικές εξετάσεις. Θα μιλήσω, θα συμβουλευτώ και τον δικηγόρο μου και θα πράξω ανάλογα. Αν υπάρχει έστω η παραμικρή αμέλεια ή το παραμικρό λάθος, μια βελόνα, θα το φτάσω μέχρι το τέλος. Όσες δυνάμεις έχω, θα προσπαθήσω να βγει η αλήθεια και να τιμωρηθούν όποιος φταίει», ξεκαθάρισε.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι υπήρξε ιατρική αμέλεια, απάντησε:

«Αυτό πιστεύω. Γιατί πρώτον, όλα στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς ήταν πολύ χαλαρά. Δε μου δώσαν την εντύπωση να ανησυχώ. Ποτέ. “Θα την πάμε στην Αθήνα, όλα καλά. Μην ανησυχείς”, μου έλεγαν. Στο Θριάσιο μου είπαν την αλήθεια. Όταν με πήρε μέσα ο γιατρός και λέει: "Δεν ξέρω τι σας έχουν πει στη Λιβαδειά, αλλά η κοπέλα είναι πάρα πολύ βαριά"».

Λιβαδειά: Η απάντηση του χειρουργού και η θέση του νοσοκομείου: «Δεν υπήρξε ιατρική αμέλεια»

Την ίδια ώρα, ο ένας από τους χειρουργούς του Νοσοκομείου Λιβαδειάς που συμμετείχε στην προσπάθεια διάσωσης της 35χρονης έδωσε τη δική του εκδοχή για τα όσα συνέβησαν, μέσω δημόσιας ανάρτησης, περιγράφοντας αναλυτικά το χρονικό της νοσηλείας και υποστηρίζοντας ότι ακολουθήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα.

Όπως αναφέρει, η 35χρονη υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη καισαρική τομή το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου και η επέμβαση ολοκληρώθηκε χωρίς να παρουσιαστεί κάποιο εμφανές διεγχειρητικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, λίγα λεπτά αργότερα, ενώ η γυναίκα βρισκόταν ακόμη στη χειρουργική αίθουσα, εκδήλωσε αιφνίδια και ιδιαίτερα έντονη κολπική αιμορραγία.

«Η αιμορραγία αποδόθηκε αρχικά σε ατελή ανταπόκριση της μήτρας στα μητροσυσπαστικά φάρμακα που είχαν ήδη χορηγηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί, καθώς η αιμορραγία επιδεινωνόταν και απειλούσε πλέον άμεσα τη ζωή της ασθενούς, χορηγήθηκαν επιπλέον μητροσυσπαστικά και αιμοστατικά φάρμακα, ενώ ξεκίνησε μαζική μετάγγιση αίματος και παραγώγων.

Παράλληλα, δύο γενικοί χειρουργοί κλήθηκαν άμεσα στο χειρουργείο και, μαζί με τους δύο γυναικολόγους, προχώρησαν σε επείγουσα υστερεκτομή.

«Η μήτρα βρισκόταν σε πλήρη ατονία και η αιμορραγία δεν μπορούσε να ελεγχθεί με συντηρητικά μέσα. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και επέτυχε τον βασικό της στόχο, δηλαδή την οριστική ανάσχεση της αιμορραγίας. Η εκτίμηση όλων των συμμετεχόντων ήταν ότι η ασθενής είχε πλέον σημαντικές πιθανότητες να ανακάμψει», σημειώνει.

Στη συνέχεια, η 35χρονη διακομίστηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο σε σταθερή, σύμφωνα με τον χειρουργό, αιμοδυναμική κατάσταση, συνοδευόμενη από τον γυναικολόγο και αναισθησιολόγο.

Ωστόσο, τις επόμενες ώρες η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε. Αξονική τομογραφία που πραγματοποιήθηκε απέκλεισε ενεργό αιμορραγία, όμως η αιμοδυναμική αστάθεια παρέμενε και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα κατέληξε έπειτα από καρδιακή ανακοπή.

Ο χειρουργός τονίζει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ασφαλές συμπέρασμα για το τι προκάλεσε την καταστροφική εξέλιξη.

«Η μήτρα που αφαιρέθηκε έχει αποσταλεί για παθολογοανατομική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανά υποκείμενα αίτια, όπως διεισδυτικός πλακούντας ή άλλη παθολογική κατάσταση, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει οριστικό αποτέλεσμα», αναφέρει.

Υπογραμμίζει ακόμη ότι η 35χρονη είχε ολοκληρώσει κανονικά όλο τον προγεννητικό έλεγχο και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν υπήρχε κάποιο εύρημα που να προμήνυε μια τόσο σπάνια και τραγική εξέλιξη.

Λιβαδειά: «Δεν υπήρξε ιατρική αμέλεια»

Στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ιατρικές πηγές του νοσοκομείου υποστήριξαν ότι από τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ιατρικό λάθος.

Όπως ανέφεραν, η γυναίκα παρουσίασε επιλόχεια αιμορραγία, μια εξαιρετικά σοβαρή επιπλοκή που μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικά σύνδρομα, όπως ατονία της μήτρας, εμβολή αμνιακού υγρού ή διεισδυτικό πλακούντα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η υστερεκτομή πραγματοποιήθηκε εγκαίρως, χορηγήθηκαν συνολικά οκτώ έως εννέα μονάδες αίματος και παραγώγων πλάσματος, ενώ όλες οι ιατρικές ενέργειες είναι καταγεγραμμένες στον ιατρικό φάκελο.

Όπως επισημάνθηκε, οι γιατροί του Θριασίου δεν εντόπισαν ενεργό αιμορραγία κατά την αξονική τομογραφία, γεγονός που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δείχνει ότι η αιμορραγία είχε αντιμετωπιστεί και ότι αναζητείται άλλο αίτιο που οδήγησε τελικά στον θάνατο της 35χρονης.

Η πλήρης εικόνα αναμένεται να προκύψει μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, της ιστολογικής εξέτασης της μήτρας και της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που έχει ήδη διαταχθεί από το Υπουργείο Υγείας και την 5η Υγειονομική Περιφέρεια.

Η 35χρονη, μητέρα ενός αγοριού 10 ετών, εισήχθη στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς για να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της την Τετάρτη.

Η εγκυμοσύνη της, σύμφωνα με τους συγγενείς της, εξελισσόταν χωρίς προβλήματα και γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι. Λίγες ώρες αργότερα, όμως, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία.

Μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Για την υπόθεση έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ τα αίτια του θανάτου διερευνώνται.