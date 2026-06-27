Λιβαδειά: 35χρονη μητέρα πέθανε μετά τη γέννηση του παιδιού της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 35χρονη μητέρα από την Αντίκυρα πέθανε λίγες ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της στη Λιβαδειά.
  • Η μητέρα είχε προγραμματισμένη καισαρική, αλλά εμφάνισε ακατάσχετη αιμορραγία μετά τον τοκετό.
  • Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.
  • Εξετάζεται το ενδεχόμενο επιπλοκών κατά τη διάρκεια του τοκετού, όπως η ρήξη μήτρας.
  • Η υπόθεση διερευνάται για πιθανές ιατρικές ευθύνες.

Μετά τον θάνατο της 36χρονης γιατρού στη Λέσβο λίγες ώρες μετά τη γέννηση του παιδιού της, ερευνάται ακόμη ένας θάνατος μητέρας στη Λιβαδειά.  

Μυτιλήνη: Tα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής για την 36χρονη γιατρό

Η 35χρονη μητέρα από την Αντίκυρα έχασε τη ζωή της λίγο μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Είχε ήδη ένα μικρό παιδί και έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, όμως λίγες ώρες μετά τον τοκετό εμφάνισε ακατάσχετη αιμορραγία. 

Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Λειβαδιάς για προγραμματισμένη καισαρική, όμως η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία. Οι γιατροί έκριναν κρίσιμη τη διακομιδή της στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου και διακομίστηκε εσπευσμένα. 

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, όμως, η 35χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. 

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, εξετάζεται το ενδεχόμενο επιπλοκών κατά τη διάρκεια του τοκετού που οδήγησαν στην αιμορραγία. Μεταξύ των πιθανών σεναρίων που διερευνώνται είναι και η ρήξη μήτρας, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη καταλήξει οι αρμόδιες αρχές. 

Η υπόθεση ερευνάται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν τυχόν ιατρικές ευθύνες. 

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