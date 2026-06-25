Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον ξαφνικό θάνατο της 36χρονης γιατρού από τη Μυτιλήνη, η οποία έχασε τη ζωή της λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στην Αθήνα, η άτυχη γυναίκα κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια, ενώ μέχρι στιγμής η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιόριστη.

Η 36χρονη γέννησε με φυσιολογικό, μη επεμβατικό τοκετό ένα υγιέστατο κοριτσάκι την 39η εβδομάδα της κύησης, το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής. Ωστόσο, το βράδυ του Σαββάτου παρουσίασε υψηλό πυρετό και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε με ταχύτατους ρυθμούς.

Όπως έγινε γνωστό, οι γιατροί του Νοσοκομείου Μυτιλήνης προχώρησαν σε επιπλέον διαγνωστικό έλεγχο, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να υπήρχε υπόλειμμα πλακούντα μετά τον τοκετό, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό αν προέκυψε κάποιο σχετικό εύρημα.

Ο ιατροδικαστής αναμένει πλέον τον πλήρη ιατρικό φάκελο, καθώς και τα αποτελέσματα των καλλιεργειών και των εργαστηριακών εξετάσεων τόσο από το Νοσοκομείο Μυτιλήνης όσο και από το Αττικό Νοσοκομείο, προκειμένου να εξακριβωθεί αν υπήρξε λοίμωξη ή μικροβιακή προσβολή που οδήγησε στην κατάρρευση του οργανισμού της.

Μέχρι στιγμής, δεν προκύπτουν ενδείξεις για κάποιο περιγεννητικό συμβάν ή επιπλοκή κατά τον τοκετό.

Γιαννάκος: «Εξετάζεται το ενδεχόμενο σηπτικού σοκ»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, χαρακτήρισε την υπόθεση «ασύλληπτη», τονίζοντας ότι πρόκειται για μια νέα γυναίκα χωρίς γνωστά προβλήματα υγείας, η οποία γέννησε χωρίς επιπλοκές και παρουσίασε ξαφνικά ραγδαία επιδείνωση.

Όπως ανέφερε, η εικόνα που περιγράφεται παραπέμπει σε συμπτώματα σηπτικού σοκ, χωρίς ωστόσο να μπορεί ακόμη να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα.

«Πρέπει να εξεταστεί αν υπήρξε κάποιο πολυανθεκτικό μικρόβιο. Έχουμε χάσει πολλούς ασθενείς από τέτοιες λοιμώξεις και αυτός είναι ένας παράγοντας που πρέπει να διερευνηθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να δείχνουν ότι έγινε κάποιο λάθος κατά τη νοσηλεία της, ενώ επισήμανε πως όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά μέχρι να ολοκληρωθούν οι ιστολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

Η 36χρονη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στην Αθήνα, όμως υπέστη ανακοπές και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Οι ιστολογικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα των καλλιεργειών αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη της νεαρής γιατρού, η οποία λίγες ημέρες νωρίτερα είχε φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

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