Μυτιλήνη: Tα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής για την 36χρονη γιατρό

«Εξετάζεται το ενδεχόμενο σηπτικού σοκ», λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.06.26 , 17:31 Yπαινιγμός Τραμπ για F-35: θα κάνω τον Ερντογάν πολύ χαρούμενο
25.06.26 , 17:00 Pittsburgh Youth Symphony Orchestra στον Κήπο του Μεγάρου στις 26 Ιουνίου
25.06.26 , 16:47 Μυτιλήνη: Tα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής για την 36χρονη γιατρό
25.06.26 , 16:46 6ο ELPIDA Summer Festival στο Νοσοκομείο «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη»
25.06.26 , 16:19 Ηράκλειο: Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη ξυλείας σε κατοικημένη περιοχή
25.06.26 , 16:13 Παπαδημητρίου: Tρολάρει το ύψος της- H φωτογραφία με τη Φασούλα
25.06.26 , 16:10 Μυστήριο με τα αποτυπώματα και το DNA στο διπλό φονικό στο Αίγιο
25.06.26 , 16:04 Σκορδύλης στο Star: Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα για έναν μεγάλο σεισμό;
25.06.26 , 16:02 Κροκέτες τσορίθο από τον Πάνο Τελάλη– Το απόλυτο finger food!
25.06.26 , 16:00 Τα ζώδια που θέλουν να δουν σημάδια ενδιαφέροντος για να κάνουν το βήμα
25.06.26 , 15:58 Η στιγμή που 26χρονος ληστής επιτίθεται σε ηλικιωμένη σε ασανσέρ
25.06.26 , 15:37 “Flandy” και Κώστας Στεφανής: Ώρα για δράση κόντρα στα «θηρία» του WRC!
25.06.26 , 15:33 MasterChef Τελικός: Η ώρα της αλήθειας για Τάσο και Πάνο
25.06.26 , 15:10 To φαινόμενο Ακύλας αποθεώθηκε στη Θεσσαλονίκη!
25.06.26 , 15:00 Συνταγή για τραγανές κροκέτες με τσορίθο - Θα τη λατρέψεις!
Μυτιλήνη: Tα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής για την 36χρονη γιατρό
MasterChef Τελικός: «Σταμάτα να κλαις» - Συγκίνηση πριν τη live ανακοίνωση!
MasterChef 2026: Η πρόταση του Λευτέρη στον Πάνο - Συγκινήθηκε η Μαργαρίτα!
Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: «Δεν έχω τις πλάτες του πατέρα μου»
Θοδωρής Αθερίδης για χωρισμό: «Δεν είχα μάθει ποτέ μόνος - Είναι τέλειο!»
Πότε πληρώνονται έκτακτο επίδομα παιδιού και επιδόματα ΟΠΕΚΑ
Άση Μπήλιου: «Έρχονται τελευταίες δύσκολες μέρες» - Για ποια ζώδια;
Η επόμενη μέρα στο Mega μετά τη Φαίη Σκορδά – Όλα τα σενάρια
Κορμάρα η Μαρία Αντωνά: Οι πόζες με μαγιό που «κόβουν» την ανάσα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 36χρονη γιατρός από τη Μυτιλήνη πέθανε ξαφνικά λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε πολυοργανική ανεπάρκεια, ενώ η αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη.
  • Η γυναίκα παρουσίασε υψηλό πυρετό και επιδείνωση της υγείας της μετά τον τοκετό.
  • Εξετάζεται το ενδεχόμενο σηπτικού σοκ και πολυανθεκτικού μικροβίου.
  • Αναμένονται αποτελέσματα ιστολογικών και εργαστηριακών εξετάσεων για την εξακρίβωση των αιτίων.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον ξαφνικό θάνατο της 36χρονης γιατρού από τη Μυτιλήνη, η οποία έχασε τη ζωή της λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού.

Μυτιλήνη: «Επιδεινώθηκε ραγδαία» - Τι λέει ο σύντροφος της 36χρονης Μάγδας

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στην Αθήνα, η άτυχη γυναίκα κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια, ενώ μέχρι στιγμής η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιόριστη.

Μυτιλήνη: Κατέρρευσε ο οργανισμός της - «Μου είπε ότι πονούσε στα ράμματα»

Η 36χρονη γέννησε με φυσιολογικό, μη επεμβατικό τοκετό ένα υγιέστατο κοριτσάκι την 39η εβδομάδα της κύησης, το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής. Ωστόσο, το βράδυ του Σαββάτου παρουσίασε υψηλό πυρετό και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε με ταχύτατους ρυθμούς.

Θρήνος στη Μυτιλήνη για την 36χρονη γιατρό: «Χάσαμε τη Μαγδούλα μας»

Όπως έγινε γνωστό, οι γιατροί του Νοσοκομείου Μυτιλήνης προχώρησαν σε επιπλέον διαγνωστικό έλεγχο, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να υπήρχε υπόλειμμα πλακούντα μετά τον τοκετό, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό αν προέκυψε κάποιο σχετικό εύρημα.

Nεκρή γιατρός μετά τον τοκετό

Ο ιατροδικαστής αναμένει πλέον τον πλήρη ιατρικό φάκελο, καθώς και τα αποτελέσματα των καλλιεργειών και των εργαστηριακών εξετάσεων τόσο από το Νοσοκομείο Μυτιλήνης όσο και από το Αττικό Νοσοκομείο, προκειμένου να εξακριβωθεί αν υπήρξε λοίμωξη ή μικροβιακή προσβολή που οδήγησε στην κατάρρευση του οργανισμού της.

Μέχρι στιγμής, δεν προκύπτουν ενδείξεις για κάποιο περιγεννητικό συμβάν ή επιπλοκή κατά τον τοκετό.

Γιαννάκος: «Εξετάζεται το ενδεχόμενο σηπτικού σοκ»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, χαρακτήρισε την υπόθεση «ασύλληπτη», τονίζοντας ότι πρόκειται για μια νέα γυναίκα χωρίς γνωστά προβλήματα υγείας, η οποία γέννησε χωρίς επιπλοκές και παρουσίασε ξαφνικά ραγδαία επιδείνωση.

Όπως ανέφερε, η εικόνα που περιγράφεται παραπέμπει σε συμπτώματα σηπτικού σοκ, χωρίς ωστόσο να μπορεί ακόμη να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα.

«Πρέπει να εξεταστεί αν υπήρξε κάποιο πολυανθεκτικό μικρόβιο. Έχουμε χάσει πολλούς ασθενείς από τέτοιες λοιμώξεις και αυτός είναι ένας παράγοντας που πρέπει να διερευνηθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μυτιλήνη: Tα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής για την 36χρονη γιατρό

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να δείχνουν ότι έγινε κάποιο λάθος κατά τη νοσηλεία της, ενώ επισήμανε πως όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά μέχρι να ολοκληρωθούν οι ιστολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

Η 36χρονη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στην Αθήνα, όμως υπέστη ανακοπές και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Οι ιστολογικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα των καλλιεργειών αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη της νεαρής γιατρού, η οποία λίγες ημέρες νωρίτερα είχε φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
 |
ΛΕΣΒΟΣ
 |
ΝΕΚΡΗ
 |
ΤΟΚΕΤΟΣ
 |
ΓΙΑΤΡΟΣ
 |
36ΧΡΟΝΗ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top