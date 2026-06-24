Θρήνος στη Μυτιλήνη για την 36χρονη γιατρό: «Χάσαμε τη Μαγδούλα μας»

Κατέληξε λίγο μετά τη γέννα - Στη διάρκεια αεροδιακομιδής της στην Αθήνα

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Στο πένθος βυθίστηκε η Μυτιλήνη, κι όχι μόνο, για τον θάνατο της 36χρονης γιατρού που έχασε τη ζωή της λίγες ημέρες αφού γέννησε. Τα ακριβή αίτια της σοβαρής επιπλοκής που οδήγησε στην τραγική κατάληξη παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις αρμόδιες Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα ξεδιαλύνουν την υπόθεση. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, γέννησε φυσιολογικά στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης στις 19 Ιουνίου, όμως σύντομα παρουσίασε υψηλό πυρετό και η υγεία της επιδεινώθηκε. Τη Δευτέρα εισήχθη στη ΜΕΘ, ενώ την επόμενη ημέρα διασωληνώθηκε. Οι γιατροί αποφάσισαν την αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας, ωστόσο κατέληξε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Η 36χρονη ήταν ειδικευμένη στη Γενική Ιατρική και εργαζόταν τα τελευταία χρόνια στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης.

Μυτιλήνη: Θρίλερ με τον θάνατο 36χρονης γιατρού μετά τον τοκετό

Θρήνος στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης για την 36χρονη Μάγδα 

Συγκινούν τα λόγια του πρόεδρου του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων νοσοκομείου Μυτιλήνης, Στράτου Κλεάνθη για τη Μάγδα.

Συγκινούν τα λόγια του πρόεδρου του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων νοσοκομείου Μυτιλήνης, Στράτου Κλεάνθη για τη Μάγδα.

«Δυστυχώς σήμερα το νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης στο οποίο πρόσφατα διορίστηκε θρηνεί. Εμβρόντητοι όλοι μας μένουμε με τη είδηση ότι χάσαμε τη γιατρό Μαϊδα Πασβούρη τη Μαγδούλα μας. Αυτό το χαμογελαστό και δοτικό κορίτσι που ανταμώναμε στα επείγοντα του νοσοκομείου μας πολλά χρόνια.
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στον πατέρα του νεογέννητου παιδιού της και στο ίδιο το νεογέννητο δύναμη, δύναμη, δύναμη!!!», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Facebook. 

Και οι συνάδελφοί της στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης και το ΕΚΑΒ την «αποχαιρέτησαν» κάνοντας λόγο για ένα πολύ χαμογελαστό κορίτσι.

«Δυστυχώς σήμερα το νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης θρηνεί. Εμβρόντητοι όλοι μας μένουμε με την είδηση ότι χάσαμε τη γιατρό Μάνθα Πασβούρη, τη Μαγδούλα μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση. 

Θρήνος στη Μυτιλήνη για την 36χρονη γιατρό: «Χάσαμε τη Μαγδούλα μας»

Μυτιλήνη: Εν αναμονή των εξετάσεων για τα ακριβή αίτια θανάτου

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για να δοθούν απαντήσεις. 

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