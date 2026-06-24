Στο πένθος έχει βυθιστεί η Μυτιλήνη μετά από τον ξαφνικό θάνατο 36χρονης γιατρού, μετά από επιπλοκές που σημειώθηκαν στον τοκετό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός γέννησε με φυσιολογικό τοκετό το μεσημέρι της Παρασκευής. Αρχικά όλα ήταν καλά και η κατάσταση της υγείας της δεν ενέπνεε κάποια ανησυχία.

Όμως το Σάββατο, μια μέρα μετά τον τοκετό, εμφανίστηκαν επιπλοκές. Ανέβασε πυρετό και είχε πόνο στην κοιλιά. Έλαβε αντιβίωση και υπεβλήθη σε περαιτέρω εξετάσεις.

Τη Δευτέρα οι γιατροί έκριναν αναγκαία την εισαγωγή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης. Όμως, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου μεταφέρθηκε συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, επίσης γιατρό.

Λίγο πριν την προσγείωση του αεροσκάφους η άτυχη γυναίκα έπαθε ανακοπή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Ο διευθυντής της μαιευτικής κλινικής, κ. Πέτρος Μαχαίρας, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι όλοι είναι συγκλονισμένοι από την εξέλιξη και ότι αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα, ώστε να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια.

Μυτιλήνη: Ποια ήταν η 36χρονη γιατρός

Σύμφωνα με μαρτυρία στο lesvosnews.net, η 36χρονη ήταν γιατρός και τα τελευταία χρόνια είχε προσληφθεί στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης. Συνάδελφοί της μιλούν για έναν άνθρωπο της προσφοράς, μια εξαιρετική γιατρό, που δε λογάριαζε κόπο όταν υπήρχε ανάγκη.

Όπως αναφέρουν άνθρωποι που τη γνώριζαν, ήταν πάντα πρόθυμη να βοηθήσει, να τρέξει, να σταθεί δίπλα στον συνάνθρωπο.

Στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης και στο ΕΚΑΒ το κλίμα είναι βαρύ. Οι συνάδελφοί της κάνουν λόγο για έναν δοτικό άνθρωπο, μια επαγγελματία που εργαζόταν με ψυχή και αξιοπρέπεια, πάντα με διάθεση να προσφέρει. Η απώλειά της έχει συγκλονίσει όσους συνεργάστηκαν μαζί της και όσους γνώριζαν την ανθρώπινη πλευρά της.

Η τραγωδία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος, καθώς η 36χρονη άφησε πίσω της ένα νεογέννητο παιδί.