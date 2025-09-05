Πατήσια: «Πέθανε η μανούλα», έλεγε το 5χρονο παιδάκι της Ειρήνης

Συγκλονιστική μαρτυρία για τη 34χρονη που γέννησε και πέθανε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.09.25 , 16:58 Route 360: Η Βάσω απογοητεύτηκε από την Τόνγκα
07.09.25 , 16:49 Ενοίκια: Τι είναι το πιστοποιητικό καλοπληρωτή
07.09.25 , 16:48 Ο Τζον ξεναγεί το Route 360 στην πρωτεύουσα του Niue!
07.09.25 , 16:38 «Καλώς ήρθατε στη Φάρμα» - Οι φωτογραφίες από το σπίτι
07.09.25 , 16:30 Αμπρόσιο: Ερωτευμένη στο Μαλιμπού- Υπέροχα στιγμιότυπα
07.09.25 , 16:05 Βελτίωσε τη σωματική σου αντοχή με έναν απλό τρόπο
07.09.25 , 15:31 Τέμπη: Eπεισόδια Μετά Τη Συγκέντρωση Στις 6/9/25
07.09.25 , 15:16 Route 360: Ο γύρος του Νησιού κρύβει υπέροχες εμπειρίες
07.09.25 , 15:14 Μέτρα ΔΕΘ: Tα τρία στρατόπεδα που θα οικοδομηθούν 2.000 διαμερίσματα
07.09.25 , 15:10 Route 360: Ο Γιάννης και η Βάσω κολυμπούν με φάλαινες!
07.09.25 , 14:28 Oι ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 08/09/2025- 14/09/2025
07.09.25 , 14:22 Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ, ακρίβεια, μεταναστευτικό
07.09.25 , 13:28 Λιάγκας: Με τους γιους του στη Δανία- Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι
07.09.25 , 13:11 Μία Χαρούμενη Οικογένεια 2: Δείτε on demand την ταινία έως τις 15/9
07.09.25 , 12:55 Ο Πολικός Αρκούδος και οι Ανίκητοι: Δείτε On Demand την ταινία
Λιάγκας: Με τους γιους του στη Δανία- Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι
Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου- Η φωτογραφία που ανέβασε
Απάντηση ΥΠΕΘΑ στους Τούρκους: Γιατί στείλαμε F-16 σε αεροσκάφος σας
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Κίμων Κουρής: Από φίλοι... ζευγάρι και γονείς!
Μητσοτάκης: Ποια μέτρα «κλείδωσαν» για μισθωτούς, οικογένειες,συνταξιούχους
Mπέζος: «Έτσι όπως συμπεριφέρονται, γίνονται γελοίοι»
ΔΕΘ: Όλα τα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ΔΕΘ: Μηδενικός φόρος εισοδήματος για όλους τους νέους έως 25 ετών
Μητσοτάκης: Οι αυξήσεις που ανακοίνωσε για ενστόλους και διπλωμάτες
Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τα όσα εκτυλίχθηκαν αφότου βρέθηκαν νεκροί μέσα στο διαμέρισμά τους στα Πατήσια η 34χρονη μητέρα και το βρέφος ,που μόλις είχε φέρει στη ζωή. 

H 34χρονη γυναίκα στα Πατήσια ξεψύχησε μπροστά στα μάτια των δύο μεγαλύτερων παιδιών της - Eurokinissi

H 34χρονη γυναίκα στα Πατήσια ξεψύχησε μπροστά στα μάτια των δύο μεγαλύτερων παιδιών της - Eurokinissi

Γείτονες της οικογένειας περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν μετά από τον εντοπισμό της νεκρής γυναίκας από τον σύζυγό της στο σαλόνι του διαμερίσματός τους. 

Πατήσια: Aυτή είναι η 34χρονη Ειρήνη που πέθανε μετά τη γέννα στο σπίτι της

«Τα μωρά τα κατέβασε ο κύριος και το κοριτσάκι έλεγε “πέθανε η μανούλα”, το αγόρι δε μιλούσε, γιατί ήταν μικρούλι», είπε στο Mega ένοικος της πολυκατοικίας. 

Η 34χρονη που πέθανε αμέσως μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού

Η 34χρονη που πέθανε αμέσως μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού

Ο σύζυγος της 34χρονης μόλις αντίκρισε το μακάβριο θέαμα έκανε ό,τι μπορούσε για να σώσει τη σύζυγό του. 

Πατήσια: «Η γυναίκα είχε φοβία με τους γιατρούς»

«Την ώρα που πήγα να κάνω ένα μεροκάματο, δούλεψα και πήγα στο σπίτι και την είδα σε φάση σε κώμα και το μικρό και τη γυναίκα μου. Αφού τους άγγιξα ήταν όλοι παγωμένοι», είπε ο ίδιος, ενώ μια γειτόνισσα που τον είδε να κατεβαίνει από το διαμέρισμα συντετριμμένος είπε:

Τη γυναίκα και το μωρό βρήκε νεκρούς ο σύζυγός της - Intimenews

Τη γυναίκα και το μωρό βρήκε νεκρούς ο σύζυγός της - Intimenews

«Έκαναν λίγο ΚΑΡΠΑ δε γινόταν τίποτα. Κατεβαίνει ο άντρας της με τα πιτσιρίκια κλαμένος, δεν έβγαζε κουβέντα. Όταν κατέβηκε τον ρώτησα “Τι έγινε Γιώργο” και μου είπε “άστα κυρία Γιώτα έχασα την Ειρήνη, αυτό ήταν έχασα την κοπέλα μου”. Πήρε τα πιτσιρίκια, τα ταΐσαμε εδώ πέρα, τους δώσαμε από ένα κρουασάν».

Πατήσια: Κατά των γιατρών η γυναίκα που πέθανε μετά τη γέννα

Πατήσια: «Δεν είχε τίποτα», λέει ο σύζυγός της

Πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα είχε μια έντονη φοβία για τους γιατρούς και δεν την παρακολουθούσε κάποιος γυναικολόγος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. 

Το μεγαλύτερο παιδάκι της 34χρονης έλεγε «πέθανε η μανούλα» - Eurokinissi

Το μεγαλύτερο παιδάκι της 34χρονης έλεγε «πέθανε η μανούλα» - Eurokinissi

Πατήσια: Μπροστά στα παιδιά της πέθανε η γυναίκα που γέννησε πρόωρα σπίτι

«Δεν είχε καλή σχέση με τους γιατρούς. Είχε κρυώσει όμως, είχε κρυώσει η κοπέλα και φέραν τον παθολόγο ξαφνικά της έδωσε ένα χαπάκι να πίνει», είπε γειτόνισσα της 34χρονης.

Φως στα αίτια θανάτου της 34χρονης θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση - Intimenews

Φως στα αίτια θανάτου της 34χρονης θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση - Intimenews

«Η γυναίκα μου δεν είχε πάει στους γιατρούς, γιατί ήτανε μια χαρά. Γιατρός, παθολόγος ήρθε στο σπίτι την Κυριακή», είπε από την πλευρά του ο σύζυγός της.

Πατήσια: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, μετά από πρόωρο τοκετό

Φως στις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του τραγικού θανάτου της 34χρονης γυναίκας και του νεογνού της αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΤΗΣΙΑ
 |
ΕΓΚΥΟΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
 |
ΒΡΕΦΟΣ
 |
ΤΟΚΕΤΟΣ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
 |
ΤΡΑΓΩΔΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top