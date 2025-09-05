Πατήσια: «Πέθανε η μανούλα», έλεγε το 5χρονο παιδάκι της Ειρήνης

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τα όσα εκτυλίχθηκαν αφότου βρέθηκαν νεκροί μέσα στο διαμέρισμά τους στα Πατήσια η 34χρονη μητέρα και το βρέφος ,που μόλις είχε φέρει στη ζωή.

H 34χρονη γυναίκα στα Πατήσια ξεψύχησε μπροστά στα μάτια των δύο μεγαλύτερων παιδιών της

Γείτονες της οικογένειας περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν μετά από τον εντοπισμό της νεκρής γυναίκας από τον σύζυγό της στο σαλόνι του διαμερίσματός τους.

«Τα μωρά τα κατέβασε ο κύριος και το κοριτσάκι έλεγε “πέθανε η μανούλα”, το αγόρι δε μιλούσε, γιατί ήταν μικρούλι», είπε στο Mega ένοικος της πολυκατοικίας.

Η 34χρονη που πέθανε αμέσως μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού

Ο σύζυγος της 34χρονης μόλις αντίκρισε το μακάβριο θέαμα έκανε ό,τι μπορούσε για να σώσει τη σύζυγό του.

«Την ώρα που πήγα να κάνω ένα μεροκάματο, δούλεψα και πήγα στο σπίτι και την είδα σε φάση σε κώμα και το μικρό και τη γυναίκα μου. Αφού τους άγγιξα ήταν όλοι παγωμένοι», είπε ο ίδιος, ενώ μια γειτόνισσα που τον είδε να κατεβαίνει από το διαμέρισμα συντετριμμένος είπε:

Τη γυναίκα και το μωρό βρήκε νεκρούς ο σύζυγός της

«Έκαναν λίγο ΚΑΡΠΑ δε γινόταν τίποτα. Κατεβαίνει ο άντρας της με τα πιτσιρίκια κλαμένος, δεν έβγαζε κουβέντα. Όταν κατέβηκε τον ρώτησα “Τι έγινε Γιώργο” και μου είπε “άστα κυρία Γιώτα έχασα την Ειρήνη, αυτό ήταν έχασα την κοπέλα μου”. Πήρε τα πιτσιρίκια, τα ταΐσαμε εδώ πέρα, τους δώσαμε από ένα κρουασάν».

Πατήσια: «Δεν είχε τίποτα», λέει ο σύζυγός της

Πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα είχε μια έντονη φοβία για τους γιατρούς και δεν την παρακολουθούσε κάποιος γυναικολόγος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Το μεγαλύτερο παιδάκι της 34χρονης έλεγε «πέθανε η μανούλα»

«Δεν είχε καλή σχέση με τους γιατρούς. Είχε κρυώσει όμως, είχε κρυώσει η κοπέλα και φέραν τον παθολόγο ξαφνικά της έδωσε ένα χαπάκι να πίνει», είπε γειτόνισσα της 34χρονης.

Φως στα αίτια θανάτου της 34χρονης θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση

«Η γυναίκα μου δεν είχε πάει στους γιατρούς, γιατί ήτανε μια χαρά. Γιατρός, παθολόγος ήρθε στο σπίτι την Κυριακή», είπε από την πλευρά του ο σύζυγός της.

Φως στις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του τραγικού θανάτου της 34χρονης γυναίκας και του νεογνού της αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.