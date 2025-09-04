Πατήσια: «Η γυναίκα είχε φοβία με τους γιατρούς»

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της 34χρονης γυναίκας στα Πατήσια, η οποία πέθανε μετά τον τοκετό μαζί με το νεογέννητο μωρό της στο σπίτι της.

Σύμφωνα με όσα είπαν στην ΕΡΤ, άτομα του συγγενικού της περιβάλλοντος, η γυναίκα είχε μια έντονη φοβία για τους γιατρούς, σε τέτοιο σημείο που είχε επιλέξει να μην την παρακολουθεί γυναικολόγος κατά τη διάρκεια της κύησης.

Φρόντιζε, μάλιστα, όταν ερχόταν η ώρα του τοκετού, να πηγαίνει μόνη της στο νοσοκομείο για να γεννήσει. Το ίδιο είχε κάνει και με τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της, τα οποία είχε γεννήσει στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα.

Εκτιμάται ότι αυτή τη φορά ο τοκετός πιθανόν να ήταν πρόωρος, η γυναίκα να πανικοβλήθηκε και να μην πρόλαβε να πάει στο νοσοκομείο, όπως έκανε με τα άλλα δύο παιδιά της.

Ιατροδικαστικές πηγές ανέφεραν ότι τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι η 34χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της πιθανότατα από μητρορραγία, δηλαδή ακατάσχετη αιμορραγία που οδήγησε στον ακαριαίο θάνατο της.

Τη γυναίκα και το μωρό εντόπισε νεκρούς ο σύζυγός της, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος και τους βρήκε χωρίς τις αισθήσεις τους στο σαλόνι, δίπλα στα άλλα δύο παιδιά του, πέντε και τριών ετών.

Όπως είπε, επέστρεψε νωρίτερα από τη δουλειά του, καθώς ανησύχησε επειδή η γυναίκα είχε για αρκετές ώρες το κινητό της κλειστό και δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

«Δεν ήμουν στο σπίτι. Γύρισα από τη δουλειά άρον άρον γιατί προσπαθούσα να επικοινωνήσω με τη σύζυγό μου, όμως το κινητό της ήταν απενεργοποιημένο όταν ήρθαν. Όταν επέστρεψα στο σπίτι, τα παιδιά ήρθαν κοντά μου και τότε είδα τη γυναίκα μου χωρίς αισθήσεις στο πάτωμα του σαλονιού μας, έχοντας το νεογέννητο και μάλιστα στην αγκαλιά της. Ο ομφάλιος λώρος ήταν πάνω στο σώμα της. Δεν υπήρχε ψαλίδι, δεν είδα κάτι τέτοιο. Με τη βοήθεια μιας γειτόνισσας προσπάθησα να επαναφέρω τη σύζυγό μου κάνοντας ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν ήδη αργά», είπε στην ΕΡΤ.

Όλα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά της γυναίκας. Το 5χρονο παιδάκι φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα του γέννησε κανονικά το παιδί, αλλά είχε πολύ έντονη αιμορραγία και πήγαν μαζί στο μπάνιο, έπλυναν μαζί το μωρό και στη συνέχεια έπεσε αναίσθητη στο έδαφος.