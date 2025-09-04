Πατήσια: «Η γυναίκα είχε φοβία με τους γιατρούς»

Δεν την παρακολουθούσε γυναικολόγος – Σε νοσοκομείο οι προηγούμενες γέννες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Σεπτεμβρίου
04.09.25 , 23:38 Άγιοι Ανάργυροι: Βίντεο Με Κλοπή Καλωδίων Τηλεδιοίκησης
04.09.25 , 23:36 Ναταλία Γερμανού: Ποζάρει με μαγιό στην Κρήτη και εντυπωσιάζει
04.09.25 , 23:34 Μαφία Κρήτης: Πουλούσαν Ναρκωτικά Σε Τουρίστες Στα Κλαμπ
04.09.25 , 23:28 Νέος Κόσμος: «Η γυναίκα ήταν άρρωστη» - Tι εξετάζουν για το νεκρό ζευγάρι
04.09.25 , 22:51 Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη
04.09.25 , 22:15 Το Breakfast@Star κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 08.45!
04.09.25 , 22:11 Κλήρωση Tζόκερ 4/9/25: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
04.09.25 , 22:10 Eυρωπαϊκή Εισαγγελία: Έρευνα και για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου!
04.09.25 , 22:01 Κιάτο: Θρήνος για την 25χρονη Μαργαρίτα που σκοτώθηκε σε τροχαίο
04.09.25 , 21:47 Τζιόρτζιο Αρμάνι: Η ανακοίνωση για την κηδεία και το λαϊκό προσκύνημα
04.09.25 , 21:35 Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
04.09.25 , 21:16 Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή - Δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό»
04.09.25 , 21:16 Pirelli: Η Μόντσα είναι μοναδική
04.09.25 , 20:43 Πατήσια: Aυτή είναι η 34χρονη Ειρήνη που πέθανε μετά τη γέννα στο σπίτι της
Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς
Ρουμελιώτη: Το μήνυμα στον Κατσούλη μετά τη διάγνωση με αιφνίδια βαρηκοΐα
Ποιοι επώνυμοι βρέθηκαν στην «Ταράτσα του Φοίβου»
Απόστολος Γκλέτσος: Τα φιλιά με την «πρώην» σύντροφό του στη Μύκονο
Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
Αθηνά Οικονομάκου: Διακοπές στην Πάργα με τα παιδιά της
Τζένη Μπαλατσινού: Aποχαιρετά τον Αρμάνι με κοινές τους φωτογραφίες
Βίκυ Κουλιανού: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή - Δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό»
Κιάτο: Θρήνος για την 25χρονη Μαργαρίτα που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της 34χρονης γυναίκας στα Πατήσια, η οποία πέθανε μετά τον τοκετό μαζί με το νεογέννητο μωρό της στο σπίτι της. 

Πατήσια: Κατά των γιατρών η γυναίκα που πέθανε μετά τη γέννα

Σύμφωνα με όσα είπαν στην ΕΡΤ, άτομα του συγγενικού της περιβάλλοντος, η γυναίκα είχε μια έντονη φοβία για τους γιατρούς, σε τέτοιο σημείο που είχε επιλέξει να μην την παρακολουθεί γυναικολόγος κατά τη διάρκεια της κύησης. 

Το σπίτι που γέννησε η γυναίκα στα Πατήσια 1

Φρόντιζε, μάλιστα, όταν ερχόταν η ώρα του τοκετού, να πηγαίνει μόνη της στο νοσοκομείο για να γεννήσει. Το ίδιο είχε κάνει και με τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της, τα οποία είχε γεννήσει στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. 

Πατήσια: Μπροστά στα παιδιά της πέθανε η γυναίκα που γέννησε πρόωρα σπίτι

Εκτιμάται ότι αυτή τη φορά ο τοκετός πιθανόν να ήταν πρόωρος, η γυναίκα να πανικοβλήθηκε και να μην πρόλαβε να πάει στο νοσοκομείο, όπως έκανε με τα άλλα δύο παιδιά της. 

Το σπίτι που γέννησε η γυναίκα στα Πατήσια 2

Ιατροδικαστικές πηγές ανέφεραν ότι τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι η 34χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της πιθανότατα από μητρορραγία, δηλαδή ακατάσχετη αιμορραγία που οδήγησε στον ακαριαίο θάνατο της.

Τη γυναίκα και το μωρό εντόπισε νεκρούς ο σύζυγός της, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος και τους βρήκε χωρίς τις αισθήσεις τους στο σαλόνι, δίπλα στα άλλα δύο παιδιά του, πέντε και τριών ετών.

Το σπίτι που γέννησε η γυναίκα στα Πατήσια 3

Όπως είπε, επέστρεψε νωρίτερα από τη δουλειά του, καθώς ανησύχησε επειδή η γυναίκα είχε για αρκετές ώρες το κινητό της κλειστό και δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

«Δεν ήμουν στο σπίτι. Γύρισα από τη δουλειά άρον άρον γιατί προσπαθούσα να επικοινωνήσω με τη σύζυγό μου, όμως το κινητό της ήταν απενεργοποιημένο όταν ήρθαν. Όταν επέστρεψα στο σπίτι, τα παιδιά ήρθαν κοντά μου και τότε είδα τη γυναίκα μου χωρίς αισθήσεις στο πάτωμα του σαλονιού μας, έχοντας το νεογέννητο και μάλιστα στην αγκαλιά της. Ο ομφάλιος λώρος ήταν πάνω στο σώμα της. Δεν υπήρχε ψαλίδι, δεν είδα κάτι τέτοιο. Με τη βοήθεια μιας γειτόνισσας προσπάθησα να επαναφέρω τη σύζυγό μου κάνοντας ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν ήδη αργά», είπε στην ΕΡΤ.

Όλα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά της γυναίκας. Το 5χρονο παιδάκι φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα του γέννησε κανονικά το παιδί, αλλά είχε πολύ έντονη αιμορραγία και πήγαν μαζί στο μπάνιο, έπλυναν μαζί το μωρό και στη συνέχεια έπεσε αναίσθητη στο έδαφος.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΤΗΣΙΑ
 |
ΕΓΚΥΟΣ
 |
ΤΟΚΕΤΟΣ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
 |
ΤΡΑΓΩΔΙΑ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top