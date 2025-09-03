Πατήσια: Μπροστά στα παιδιά της πέθανε η γυναίκα που γέννησε πρόωρα σπίτι

«Τα παιδιά ήρθαν κοντά μου και είδα τη γυναίκα μου νεκρή», είπε ο σύζυγος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.09.25 , 12:00 Λισαβόνα: «Υπάρχουν παιδιά από κάτω» - Η στιγμή που απεγκλωβίζουν επιζώντες
04.09.25 , 11:50 Πότε κάνουν πρεμιέρα οι σειρές στους τηλεοπτικούς σταθμούς
04.09.25 , 11:34 Aυτή είναι η ιδανική άσκηση που θα αναζωογονήσει
04.09.25 , 11:33 Τραγωδία στο Κιάτο: Νεκρή μια 25χρονη - Το ΙΧ της συγκρούστηκε με φορτηγό
04.09.25 , 11:27 Ακρόπολη: Βρέθηκε εγκαταλελειμμένο βρέφος σε καρότσι σούπερ μάρκετ
04.09.25 , 11:26 Mercedes-Benz, smart, Omoda & Jaecoo στην AUTO THESSALONIKI 2025
04.09.25 , 11:16 Το νέο MGS5 EV αποκαλύπτεται για 1η φορά στο ελληνικό κοινό
04.09.25 , 11:10 Eύκολη και γρήγορη συνταγή για το πιο απολαυστικό σπιτικό παγωτό
04.09.25 , 10:49 Aυτά είναι τα τέσσερα ζώδια που βάζει στο στόχαστρο η Σεληνιακή έκλειψη
04.09.25 , 10:47 Εμπορικές συμφωνίες ΕΕ με Μερκοσούρ και με Μεξικό
04.09.25 , 10:45 Ανθή Βούλγαρη για Αλεξάνδρα Νίκα: «Καλό είναι να μην αναπαράγεται η είδηση»
04.09.25 , 10:32 Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς
04.09.25 , 10:22 Τροχαίο Πάτρα: «Χάσαμε έναν άγγελο» - Συγκινεί η μητέρα του 27χρονου
04.09.25 , 10:16 Τα μοντέλα της Skoda στην έκθεση αυτοκινήτου Θεσσαλονίκης
04.09.25 , 10:05 Aυτή είναι η νέα επιχείρηση που ανοίγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Νίκα: Αποκάλυψε ότι απέβαλε – Το μήνυμα μετά τη βάφτιση του γιου της
Mercedes-Benz, smart, Omoda & Jaecoo στην AUTO THESSALONIKI 2025
Έγκυος δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ - Το πρόσωπο που θα πάρει τη θέση της
Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
Ζόζεφιν: Το πρώτο μήνυμα μετά από τον πνιγμό της γιαγιάς της
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου – Η επίσημη ανακοίνωση
Πατήσια: Κατά των γιατρών η γυναίκα που πέθανε μετά τη γέννα
Μιράντα Πατέρα: Η βόλτα στη Μύκονο λίγο πριν τη βάπτιση του εγγονού της
Κατσούλης: «Δεν υπάρχει θεραπεία και ούτε σίγουρη επαναφορά της ακοής μου»
Στεφανίδου για Ευαγγελάτο: «Γίνεται κατά καιρούς ένα restart»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Οι πρώτες πληροφορίες για τη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή, αφού γέννησε πρόωρα στο σπίτι της / Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) στα Πατήσια, όταν μια γυναίκα 34 ετών βρέθηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της, λίγη ώρα αφού έφερε στον κόσμο το μωρό της χωρίς ιατρική βοήθεια. «Δεν ήμουν στο σπίτι, τα παιδιά ήταν μπροστά», δήλωσε ο πατέρας.

Πατήσια: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, μετά από πρόωρο τοκετό

Η άτυχη μητέρα, ελληνικής καταγωγής, βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και αναμενόταν να γεννήσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο σύζυγός της, με καταγωγή από τη Γεωργία, ανέφερε ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της, καθώς το κινητό της ήταν κλειστό. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, βρέθηκε μπροστά σε ένα φρικτό θέαμα: η γυναίκα του και το βρέφος κείτονταν στο πάτωμα του σαλονιού χωρίς τις αισθήσεις τους.

Νεκρή μητέρα στα Πατήσια

Φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας / Intime (Δημήτρης Σαρέλας)

Γυναίκα πέθανε μετά την πρόωρη γέννηση του παιδιού της στο σπίτι της

Πατήσια: Μητέρα γέννησε πρόωρα στο σπίτι και πέθανε μαζί με το μωρό της

Με τη βοήθεια γειτόνισσας, προσπάθησε να της κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, όμως οι προσπάθειες δεν είχαν αποτέλεσμα.

«Δεν ήμουν στο σπίτι, γύρισα από τη δουλειά. Τα παιδιά ήρθαν κοντά μου και τότε είδα τη γυναίκα μου νεκρή. Δεν υπήρχε ψαλίδι, δεν είδα κάτι τέτοιο», δήλωσε ο σύντροφος συντετριμμένος.

Πατήσια: «Είχε γεννήσει και τα άλλα δύο παιδιά στο σπίτι»

Γειτόνισσα της οικογένειας περιέγραψε τη γυναίκα ως «εξαιρετικό άνθρωπο» και εξέφρασε τη θλίψη της, λέγοντας μάλιστα, ότι είχε γεννήσει και τα άλλα δύο παιδιά της στο σπίτι:

«Απ ότι μου είπε ο αδελφός της, έκοψε και τον ομφάλιο λώρο μόνη της και μετά πέθανε μαζί με το παιδάκι της. Από ότι έμαθα, έτσι γεννούσε, στο σπίτι. Και τα προηγούμενα παιδιά. Μου είπαν και ότι και τα άλλα παιδιά τα είχε γεννήσει στο σπίτι. Λυπάμαι πάρα πολύ…».

 

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου μητέρας και παιδιού.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΤΗΣΙΑ
 |
ΕΓΚΥΟΣ
 |
ΓΕΝΝΑ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top