Πατήσια: Μπροστά στα παιδιά της πέθανε η γυναίκα που γέννησε πρόωρα σπίτι

Οι πρώτες πληροφορίες για τη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή, αφού γέννησε πρόωρα στο σπίτι της / Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) στα Πατήσια, όταν μια γυναίκα 34 ετών βρέθηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της, λίγη ώρα αφού έφερε στον κόσμο το μωρό της χωρίς ιατρική βοήθεια. «Δεν ήμουν στο σπίτι, τα παιδιά ήταν μπροστά», δήλωσε ο πατέρας.

Η άτυχη μητέρα, ελληνικής καταγωγής, βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και αναμενόταν να γεννήσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο σύζυγός της, με καταγωγή από τη Γεωργία, ανέφερε ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της, καθώς το κινητό της ήταν κλειστό. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, βρέθηκε μπροστά σε ένα φρικτό θέαμα: η γυναίκα του και το βρέφος κείτονταν στο πάτωμα του σαλονιού χωρίς τις αισθήσεις τους.

Φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας / Intime (Δημήτρης Σαρέλας)

Με τη βοήθεια γειτόνισσας, προσπάθησε να της κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, όμως οι προσπάθειες δεν είχαν αποτέλεσμα.

«Δεν ήμουν στο σπίτι, γύρισα από τη δουλειά. Τα παιδιά ήρθαν κοντά μου και τότε είδα τη γυναίκα μου νεκρή. Δεν υπήρχε ψαλίδι, δεν είδα κάτι τέτοιο», δήλωσε ο σύντροφος συντετριμμένος.

Πατήσια: «Είχε γεννήσει και τα άλλα δύο παιδιά στο σπίτι»

Γειτόνισσα της οικογένειας περιέγραψε τη γυναίκα ως «εξαιρετικό άνθρωπο» και εξέφρασε τη θλίψη της, λέγοντας μάλιστα, ότι είχε γεννήσει και τα άλλα δύο παιδιά της στο σπίτι:

«Απ ότι μου είπε ο αδελφός της, έκοψε και τον ομφάλιο λώρο μόνη της και μετά πέθανε μαζί με το παιδάκι της. Από ότι έμαθα, έτσι γεννούσε, στο σπίτι. Και τα προηγούμενα παιδιά. Μου είπαν και ότι και τα άλλα παιδιά τα είχε γεννήσει στο σπίτι. Λυπάμαι πάρα πολύ…».

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου μητέρας και παιδιού.