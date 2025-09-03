Πατήσια: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, μετά από πρόωρο τοκετό

Νεκρό και το βρέφος - Παρών ο σύζυγός της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.09.25 , 12:00 Λισαβόνα: «Υπάρχουν παιδιά από κάτω» - Η στιγμή που απεγκλωβίζουν επιζώντες
04.09.25 , 11:50 Πότε κάνουν πρεμιέρα οι σειρές στους τηλεοπτικούς σταθμούς
04.09.25 , 11:34 Aυτή είναι η ιδανική άσκηση που θα αναζωογονήσει
04.09.25 , 11:33 Τραγωδία στο Κιάτο: Νεκρή μια 25χρονη - Το ΙΧ της συγκρούστηκε με φορτηγό
04.09.25 , 11:27 Ακρόπολη: Βρέθηκε εγκαταλελειμμένο βρέφος σε καρότσι σούπερ μάρκετ
04.09.25 , 11:26 Mercedes-Benz, smart, Omoda & Jaecoo στην AUTO THESSALONIKI 2025
04.09.25 , 11:16 Το νέο MGS5 EV αποκαλύπτεται για 1η φορά στο ελληνικό κοινό
04.09.25 , 11:10 Eύκολη και γρήγορη συνταγή για το πιο απολαυστικό σπιτικό παγωτό
04.09.25 , 10:49 Aυτά είναι τα τέσσερα ζώδια που βάζει στο στόχαστρο η Σεληνιακή έκλειψη
04.09.25 , 10:47 Εμπορικές συμφωνίες ΕΕ με Μερκοσούρ και με Μεξικό
04.09.25 , 10:45 Ανθή Βούλγαρη για Αλεξάνδρα Νίκα: «Καλό είναι να μην αναπαράγεται η είδηση»
04.09.25 , 10:32 Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς
04.09.25 , 10:22 Τροχαίο Πάτρα: «Χάσαμε έναν άγγελο» - Συγκινεί η μητέρα του 27χρονου
04.09.25 , 10:16 Τα μοντέλα της Skoda στην έκθεση αυτοκινήτου Θεσσαλονίκης
04.09.25 , 10:05 Aυτή είναι η νέα επιχείρηση που ανοίγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Νίκα: Αποκάλυψε ότι απέβαλε – Το μήνυμα μετά τη βάφτιση του γιου της
Έγκυος δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ - Το πρόσωπο που θα πάρει τη θέση της
Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
Ζόζεφιν: Το πρώτο μήνυμα μετά από τον πνιγμό της γιαγιάς της
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου – Η επίσημη ανακοίνωση
Μιράντα Πατέρα: Η βόλτα στη Μύκονο λίγο πριν τη βάπτιση του εγγονού της
Κατσούλης: «Δεν υπάρχει θεραπεία και ούτε σίγουρη επαναφορά της ακοής μου»
Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς
Μποφίλιου: «Με πλήγωσε βαθιά αυτό που έγινε με τον πατέρα μου»
Πατήσια: Κατά των γιατρών η γυναίκα που πέθανε μετά τη γέννα
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στα Πατήσια, όπου μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σκρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας, η άτυχη γυναίκα είχε μόλις φέρει στον κόσμο το μωρό της πρόωρα . Εντοπίστηκε ενωμένη με το βρέφος μέσω του ομφάλιου λώρου.

Στο διαμέρισμα ήταν και ο σύζυγός της, o oποίος ήταν παρών στη γέννα και ήταν εκείνος που έκοψε τον ομφάλιο λώρο με ψαλίδι. Ο ίδιος κάλεσε το ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη αργά. 

Πατήσια: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, λίγο μετά από πρόωρο τοκετό

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αλέξανδρου Γύγου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, πρόκειται για ζευγάρι Ελλήνων που έχει άλλα δύο παιδιά, ενώ η γυναίκα αναμενόταν να γεννήσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση και εξετάζουν τον λόγο που η μητέρα δε διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να γίνει ο τοκετός με ασφάλεια.

Απαντήσεις για το τι συνέβη αναμένεται να δώσει και η ιατροδικαστική εξέταση. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΤΗΣΙΑ
 |
ΕΓΚΥΟΣ
 |
ΓΕΝΝΑ
 |
ΒΡΕΦΟΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
 |
ΟΜΦΑΛΙΟΣ ΛΩΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top