Πατήσια: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, μετά από πρόωρο τοκετό

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στα Πατήσια, όπου μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σκρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας, η άτυχη γυναίκα είχε μόλις φέρει στον κόσμο το μωρό της πρόωρα . Εντοπίστηκε ενωμένη με το βρέφος μέσω του ομφάλιου λώρου.

Στο διαμέρισμα ήταν και ο σύζυγός της, o oποίος ήταν παρών στη γέννα και ήταν εκείνος που έκοψε τον ομφάλιο λώρο με ψαλίδι. Ο ίδιος κάλεσε το ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη αργά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αλέξανδρου Γύγου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, πρόκειται για ζευγάρι Ελλήνων που έχει άλλα δύο παιδιά, ενώ η γυναίκα αναμενόταν να γεννήσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση και εξετάζουν τον λόγο που η μητέρα δε διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να γίνει ο τοκετός με ασφάλεια.

Απαντήσεις για το τι συνέβη αναμένεται να δώσει και η ιατροδικαστική εξέταση.