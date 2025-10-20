Γιώργος Nταλάρας και Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο Vox

Μαζί τους ο Οδυσσέας Ιωάννου

Nταλάρας και Παπακωνσταντίνου στο Vox
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

 Ήταν ένα επίμονο αίτημα, η επανάληψη μιας συνάντησης που είναι πια από τις πλέον θρυλικές στο ελληνικό τραγούδι…Έτσι o Γιώργος Νταλάρας και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, χρόνια μετά την σύμπραξή τους στο ΑΤΤΙΚΟΝ, ικανοποίησαν αυτή την επιθυμία.

Συναντήθηκαν ξανά τον περσινό χειμώνα για 4 μήνες στο VOX και αφηγήθηκαν την Ιστορία των γεγονότων και των αισθημάτων της νεότερης Ελλάδας, μέσα από σπουδαία τραγούδια που είναι το κοινό μας σπίτι.

Μαζί τους επί σκηνής και συγγραφέας των κειμένων ο Οδυσσέας Ιωάννου, αφηγήθηκε κομμάτια από προσωπικές και συλλογικές ιστορίες
που συνθέτουν την ακριβή κληρονομιά του ελληνικού τραγουδιού.Ακολούθησε μια μικρή περιοδεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο με περισσότερους από 30.000 θεατές που αγκάλιασαν αυτήν την μοναδική παράσταση.

Μικρή γιατί δεσμεύτηκαν λίγο πριν το τέλος των παραστάσεων στο VOX να το επαναλάβουν κατ΄απαίτηση του κοινού. Από την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, λοιπόν, οι τρεις τους πάλι μαζί, για να μας θυμίσουν ξανά από την σκηνή του VOX μια τυχαία μέρα που συνέβη εκείνο που κανείς δεν περίμενε να συμβεί…Με αναφορά όχι μόνο τα τραγούδια που ακούστηκαν πέρσι αλλά και άλλα σημαντικά τραγούδια από την ανεξάντλητη δισκογραφία τουςκαθώς και τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας γενικότερα. Πάντα με το ίδιο μεράκι, πάθος και αγάπη.

 Η σκηνοθεσία είναι του Άγγελου Τριανταφύλλου.Πληροφορίες:

VOX | ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 16

ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210 3475900

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: Πέμπτη-Παρασκευή

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

