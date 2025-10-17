Βολάνης- Κατσίγιαννη: Το viral βίντεο με τον Νίκο Χαρδαλιά για το Cabana΄Ρ

Οι δύο καλλιτέχνες θα εμφανίζονται στο Cabana Live Stage!

Το Viral Βίντεο Του Βολάνη Με Τον Χαρδαλιά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την απόλυτη αυθεντική διασκέδαση, υπόσχονται τον φετινό χειμώνα, ο Σώτης Βολάνης και η Τζένη Κατσίγιαννη, που από την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Cabana Live Stage!

H Άννα Βίσση ζωντανά τον Οκτώβριο σε Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη και Μόναχο

Ο Σώτης Βολάνης και η Τζένη Κατσίγιαννη

Ο Σώτης Βολάνης και η Τζένη Κατσίγιαννη

Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες, έκαστος στο είδος του, με μεγάλες επιτυχίες στο βιογραφικό τους, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, θα παρουσιάζουν on stage, το καλύτερο μουσικό «πάντρεμα», του λαϊκού-δημοτικού τραγουδιού, που έχετε ζήσει μέχρι σήμερα.

Βολάνης- Κατσίγιαννη: Το viral βίντεο με τον Νίκο Χαρδαλιά για το Cabana΄Ρ

Ο Σώτης Βολάνης, ανανεωμένος και στα καλύτερά του, μετά από χρόνια απουσίας από τη νυχτερινή Αθήνα, σαρώνοντας όμως στη Θεσσαλονίκη και στις live εμφανίσεις του ανά την Ελλάδα, έρχεται με φόρα και πολύ διάθεση στο Cabana, να μας δείξει, γιατί μας έχει λείψει τόσο πολύ.

Σώτης Βολάνης

Σώτης Βολάνης

Η Τζένη Κατσίγιαννη με την σειρά της, ούσα η «Σιδηρά Κυρία» του λαϊκού- δημοτικού τραγουδιού, όπως την χαρακτηρίζουν, θα ανεβάσει ψηλά, το θερμόμετρο της διασκέδασης, του κεφιού και του χορού.

Τζένη Κατσίγιαννη

Τζένη Κατσίγιαννη

Έχοντας στο πλευρό τους, τον γνωστό Κρητικό λυράρη-τραγουδιστή Μιχάλη Μαραγκάκη, αλλά και ένα επιτελείο ταλαντούχων ερμηνευτών, όπως ο Βαγγέλης Ζάρας, η Σία Βοσκανίδου, η Ρούλα Παπαθανασίου, και η Μεταξία, ο Σώτης Βολάνης και η Τζένη Κατσίγιαννη, θα αποτελέσουν το πιο hot δίδυμο της νυχτερινής Αθήνας.

 

 

Μάλιστα, οι δυο γνωστοί ερμηνευτές, με την χημεία τους να έχει ταιριάξει στο έπακρον, πραγματοποίησαν ένα άκρως χιουμοριστικό βίντεο, με πολύ θεατρική διάθεση, ξεδιπλώνοντας το υποκριτικό τους ταλέντο, για να μας δείξουν μαζί με τον γνωστό κωμικό-τραγουδιστή Νίκο Χαρδαλιά, τι διαφορετικό θα συμβεί φέτος στο Cabana, και ποια είναι η 1+1 δώρο, έκπληξη τους στους θαμώνες.
 

