H Άννα Βίσση ζωντανά τον Οκτώβριο σε Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη και Μόναχο

Η τραγουδίστρια γιόρτασε την 50ή επέτειο σκηνικής παρουσίας

07.10.25 , 13:01 H Άννα Βίσση ζωντανά τον Οκτώβριο σε Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη και Μόναχο
Η Βίσση τον Οκτώβριο σε Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη και Μόναχο
Με πάνω από 30 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, περισσότερους από 50 χρυσούς και πλατινένιους δίσκους, καθώς και μια καριέρα που εκτείνεται για πάνω από πέντε δεκαετίες, η Άννα Βίσση συγκαταλέγεται ανάμεσα στις σημαντικότερες καλλιτέχνιδες στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. H Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια ανακοίνωσε  την πολυαναμενόμενη περιοδεία της στη Γερμανία: Τον Οκτώβριο 2025, η Άννα Βίσση θα εμφανιστεί σε τρεις αποκλειστικές συναυλίες στο Ντίσελντορφ, τη Στουτγκάρδη και το Μόναχο.

Χριστίνα Καρτσωνάκη: «Πίσω από κάθε δίαιτα, μια ιστορία»

Γνωστή για τον μοναδικό συνδυασμό ποπ, ροκ, λαϊκού και dance, η Βίσση ενθουσιάζει ολόκληρες γενιές θαυμαστών από τη δεκαετία του 1970, με τα τραγούδια της να «ταξιδεύουν» πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Το καλλιτεχνικό της έργο έχει βραβευτεί πολλές φορές και η επιρροή της στη μουσική σκηνή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι αδιαμφισβήτητη. Η διεθνής της αναγνώριση ενισχύθηκε, μεταξύ άλλων, από τις τρεις συμμετοχές της στη Eurovision, εκπροσωπώντας την Ελλάδα (1980, 2006) και την Κύπρο (1982).

Ο δίσκος-σταθμός στην καριέρα της, «Κραυγή» (2000), έχει αναδειχθεί επτά φορές πλατινένιος και θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Το 2023, η Άννα Βίσση γιόρτασε την 50ή επέτειο σκηνικής παρουσίας με sold-out συναυλίες στην Αθήνα και τη Λάρνακα, μία εντυπωσιακή απόδειξη ότι παραμένει μία από τις πιο σημαντικές και αγαπητές καλλιτέχνιδες της περιοχής. Οι πρόσφατες επιτυχίες της, «Σε Περίπτωση Που» και «Λεκές», της έφεραν  ξανά έναν πλατινένιο δίσκο.

Το 2025, έρχεται επιτέλους στη Γερμανία, για τρεις βραδιές γεμάτες συναίσθημα, ενέργεια και όλες τις μεγάλες επιτυχίες: την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στη Mitsubishi Electric Halle στο Ντίσελντορφ, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στην Porsche-Arena της Στουτγκάρδης και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στο Circus Krone στο Μόναχο.

Οι ημερομηνίες της περιοδείας της Άννας Βίσση, μαζί με τα επίσημα links για την ηλεκτρονική προπώληση των εισιτηρίων ανά ευρωπαϊκή πόλη:

Η Άννα Βίσση μας ταξιδεύει με τις μεγάλες της επιτυχίες

Η Άννα Βίσση μας ταξιδεύει με τις μεγάλες της επιτυχίες

09.10.2025 Ντίσελντορφ
Mitsubishi Electric Halle
Προπώληση εισιτηρίων: Anna Vissi in DÜSSELDORF 09.10.2025 20:00 Uhr
 

11.10.2025 Στουτγκάρδη
Porsche-Arena 
Προπώληση εισιτηρίων: Anna Vissi in STUTTGART 11.10.2025 20:00 Uhr
 

17.10.2025 Μόναχο
Circus Krone
Προπώληση εισιτηρίων: Anna Vissi in MÜNCHEN 17.10.2025 20:00 Uhr
 

21.10.2025 Άμστερνταμ
AFAS
Προπώληση εισιτηρίων: Tickets Anna Vissi di 21 okt 2025, 20:00 AFAS Live, Amsterdam
 

23.10.2025 Παρίσι
Salle Pleyel
Προπώληση εισιτηρίων: ticketmaster.fr/fr/manifestation/anna-vissi-billet/idmanif/627285/idtier/18864121
 

27.10.2025 Βρυξέλλες
Cirque Royal
Προπώληση εισιτηρίων: ticketmaster.be/event/anna-vissi-tickets/1929305385

ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
