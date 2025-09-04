Πατήσια: Κατά των γιατρών η γυναίκα που πέθανε μετά τη γέννα

Είχε γεννήσει και τα άλλα δύο της παιδιά στο σπίτι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.09.25 , 12:00 Λισαβόνα: «Υπάρχουν παιδιά από κάτω» - Η στιγμή που απεγκλωβίζουν επιζώντες
04.09.25 , 11:50 Πότε κάνουν πρεμιέρα οι σειρές στους τηλεοπτικούς σταθμούς
04.09.25 , 11:34 Aυτή είναι η ιδανική άσκηση που θα αναζωογονήσει
04.09.25 , 11:33 Τραγωδία στο Κιάτο: Νεκρή μια 25χρονη - Το ΙΧ της συγκρούστηκε με φορτηγό
04.09.25 , 11:27 Ακρόπολη: Βρέθηκε εγκαταλελειμμένο βρέφος σε καρότσι σούπερ μάρκετ
04.09.25 , 11:26 Mercedes-Benz, smart, Omoda & Jaecoo στην AUTO THESSALONIKI 2025
04.09.25 , 11:16 Το νέο MGS5 EV αποκαλύπτεται για 1η φορά στο ελληνικό κοινό
04.09.25 , 11:10 Eύκολη και γρήγορη συνταγή για το πιο απολαυστικό σπιτικό παγωτό
04.09.25 , 10:49 Aυτά είναι τα τέσσερα ζώδια που βάζει στο στόχαστρο η Σεληνιακή έκλειψη
04.09.25 , 10:47 Εμπορικές συμφωνίες ΕΕ με Μερκοσούρ και με Μεξικό
04.09.25 , 10:45 Ανθή Βούλγαρη για Αλεξάνδρα Νίκα: «Καλό είναι να μην αναπαράγεται η είδηση»
04.09.25 , 10:32 Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς
04.09.25 , 10:22 Τροχαίο Πάτρα: «Χάσαμε έναν άγγελο» - Συγκινεί η μητέρα του 27χρονου
04.09.25 , 10:16 Τα μοντέλα της Skoda στην έκθεση αυτοκινήτου Θεσσαλονίκης
04.09.25 , 10:05 Aυτή είναι η νέα επιχείρηση που ανοίγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Νίκα: Αποκάλυψε ότι απέβαλε – Το μήνυμα μετά τη βάφτιση του γιου της
Mercedes-Benz, smart, Omoda & Jaecoo στην AUTO THESSALONIKI 2025
Έγκυος δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ - Το πρόσωπο που θα πάρει τη θέση της
Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
Ζόζεφιν: Το πρώτο μήνυμα μετά από τον πνιγμό της γιαγιάς της
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου – Η επίσημη ανακοίνωση
Πατήσια: Κατά των γιατρών η γυναίκα που πέθανε μετά τη γέννα
Μιράντα Πατέρα: Η βόλτα στη Μύκονο λίγο πριν τη βάπτιση του εγγονού της
Κατσούλης: «Δεν υπάρχει θεραπεία και ούτε σίγουρη επαναφορά της ακοής μου»
Στεφανίδου για Ευαγγελάτο: «Γίνεται κατά καιρούς ένα restart»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την τραγική υπόθεση του θανάτου της μητέρας και του νεογέννητου μωρού της, αμέσως μετά τον τοκετό μέσα στο σπίτι της στα Πατήσια

Πατήσια: Μπροστά στα παιδιά της πέθανε η γυναίκα που γέννησε πρόωρα σπίτι

Γειτόνισσα της γυναίκας είπε στην αστυνομία πως η γυναίκα ήταν στον μήνα της για να γεννήσει και πως είχε γεννήσει και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της, πέντε και τριών ετών στο σπίτι. 

Μια 34χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στα Πατήσια μαζί με το νεογέννητο βρέφος της - Eurokinissi

Μια 34χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στα Πατήσια μαζί με το νεογέννητο βρέφος της - Eurokinissi

Συγγενείς της 34χρονης που βρέθηκαν στο σημείο αμέσως μετά το άκουσμα της τραγικής είδησης φέρονται να είπαν στους αστυνομικούς ότι το ζευγάρι ήταν κατά των γιατρών, αλλά δε γνώριζαν αν η γυναίκα είχε επισκεφθεί γυναικολόγο κατά τη διάρκεια της κύησης. 

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, 5 ετών, που μαζί με το τρίχρονο αδελφάκι του είδαν τη μητέρα τους και το νεογέννητο αδελφάκι τους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια τους, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, παρουσία παιδοψυχολόγου, ότι η μαμά του είχε αιμορραγία και μετά γεννήθηκε το μωρό. 

Η γυναίκα γέννησε μόνη της στο σπίτι και πέθανε για άγνωστα ακόμα αίτια - Intimenews

Η γυναίκα γέννησε μόνη της στο σπίτι και πέθανε για άγνωστα ακόμα αίτια - Intimenews

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ο θάνατος της 34χρονης φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο ασφαλή συμπεράσματα θα βγουν μετά το τέλος της ιατροδικαστικής εξέτασης. 

Πατήσια: «Γύρισα σπίτι και βρήκα τη γυναίκα μου νεκρή»

Ο σύζυγος της 34χρονης, με καταγωγή από τη Γεωργία, κατέθεσε στις αρχές πως ανησύχησε γιατί προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τη σύζυγό του, όμως το κινητό της ήταν απενεργοποιημένο. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες η γυναίκα ήταν κατά των γιατρών και είχε γεννήσει και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της στο σπίτι - Eurokinissi

Σύμφωνα με μαρτυρίες η γυναίκα ήταν κατά των γιατρών και είχε γεννήσει και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της στο σπίτι - Eurokinissi

Όταν επέστρεψε στο σπίτι την βρήκε μαζί με το νεογέννητο στο πάτωμα του σαλονιού, χωρίς τις αισθήσεις τους και τον ομφάλιο λώρο πάνω της. 

Ο σύζυγος της γυναίκας απουσίαζε από το σπίτι, καθώς εργαζόταν - Intimenews

Ο σύζυγος της γυναίκας απουσίαζε από το σπίτι, καθώς εργαζόταν - Intimenews

Με τη βοήθεια μιας γειτόνισσας προσπάθησε να επαναφέρει τη σύζυγό του, κάνοντας ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν αργά. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΤΗΣΙΑ
 |
ΕΓΚΥΟΣ
 |
ΤΟΚΕΤΟΣ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
 |
ΤΡΑΓΩΔΙΑ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top