Πατήσια: Κατά των γιατρών η γυναίκα που πέθανε μετά τη γέννα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την τραγική υπόθεση του θανάτου της μητέρας και του νεογέννητου μωρού της, αμέσως μετά τον τοκετό μέσα στο σπίτι της στα Πατήσια.

Γειτόνισσα της γυναίκας είπε στην αστυνομία πως η γυναίκα ήταν στον μήνα της για να γεννήσει και πως είχε γεννήσει και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της, πέντε και τριών ετών στο σπίτι.

Μια 34χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στα Πατήσια μαζί με το νεογέννητο βρέφος της - Eurokinissi

Συγγενείς της 34χρονης που βρέθηκαν στο σημείο αμέσως μετά το άκουσμα της τραγικής είδησης φέρονται να είπαν στους αστυνομικούς ότι το ζευγάρι ήταν κατά των γιατρών, αλλά δε γνώριζαν αν η γυναίκα είχε επισκεφθεί γυναικολόγο κατά τη διάρκεια της κύησης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, 5 ετών, που μαζί με το τρίχρονο αδελφάκι του είδαν τη μητέρα τους και το νεογέννητο αδελφάκι τους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια τους, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, παρουσία παιδοψυχολόγου, ότι η μαμά του είχε αιμορραγία και μετά γεννήθηκε το μωρό.

Η γυναίκα γέννησε μόνη της στο σπίτι και πέθανε για άγνωστα ακόμα αίτια - Intimenews

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ο θάνατος της 34χρονης φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο ασφαλή συμπεράσματα θα βγουν μετά το τέλος της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Πατήσια: «Γύρισα σπίτι και βρήκα τη γυναίκα μου νεκρή»

Ο σύζυγος της 34χρονης, με καταγωγή από τη Γεωργία, κατέθεσε στις αρχές πως ανησύχησε γιατί προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τη σύζυγό του, όμως το κινητό της ήταν απενεργοποιημένο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες η γυναίκα ήταν κατά των γιατρών και είχε γεννήσει και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της στο σπίτι - Eurokinissi

Όταν επέστρεψε στο σπίτι την βρήκε μαζί με το νεογέννητο στο πάτωμα του σαλονιού, χωρίς τις αισθήσεις τους και τον ομφάλιο λώρο πάνω της.

Ο σύζυγος της γυναίκας απουσίαζε από το σπίτι, καθώς εργαζόταν - Intimenews

Με τη βοήθεια μιας γειτόνισσας προσπάθησε να επαναφέρει τη σύζυγό του, κάνοντας ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν αργά.