Παγκράτι: Βίντεο με τη γυναίκα που σκάει λάστιχα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Μια γυναίκα που φαίνεται να προκαλεί ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή του Παγκρατίου αναζητούν οι αρχές.
Η εν λόγω γυναίκα έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να περπατάει αμέριμνη στον δρόμο και ξαφνικά να σταματάει. Στη συνέχεια βγάζει αιχμηρό αντικείμενο και σκίζει τα λάστιχα ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου, μέρα μεσημέρι, ενώ οι περαστικοί φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει.
Το βιντεοληπτικό υλικό βρίσκεται στα χέρια των Αρχών και χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση της γυναίκας και τον εντοπισμό της.
Οι αστυνομικές αρχές καλούν όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί τους, ώστε να προχωρήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.
Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παρακολουθούν τα οχήματά τους, ενώ οι Αρχές τονίζουν ότι η συνεργασία του κοινού είναι κρίσιμη για την ταχεία επίλυση του περιστατικού.