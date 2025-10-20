Παγκράτι: Βίντεο με τη γυναίκα που σκάει λάστιχα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Την αναζητούν οι αρχές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.25 , 15:02 Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
20.10.25 , 15:01 Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
20.10.25 , 14:55 Βίντεο: Περιπολικό μετέφερε... ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ στο Καματερό
20.10.25 , 14:48 Φοινικούντα: Αναμένονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης
20.10.25 , 14:48 Χειμώνιασε και ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε το πιο λαχταριστό πιάτο
20.10.25 , 14:35 Καινούργιου: «Ποιο καρεκλάκι μωρού έχεις πάρει; Έχουμε καιρό μπροστά μας!»
20.10.25 , 14:08 Ελένη Ράντου: Η ηθοποιός αποκάλυψε ποιο είναι το αντικαταθλιπτικό της
20.10.25 , 13:47 Cash or Trash: Τα τρία μπαλάκια του τένις κι οι τρεις διεκδικητές τους!
20.10.25 , 13:37 Ιωάννινα: Πατέρας δώρισε τον νεφρό του για να σώσει τον γιο του
20.10.25 , 13:04 Κέλλυ Βρανάκη: Το Instagram, η δημοσιογραφία, η Eurovision & η νέα εκπομπή
20.10.25 , 13:01 ΕΕ: Τέλος οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου την 1η Ιανουαρίου 2026
20.10.25 , 12:55 Δημήτρης Ουγγαρέζος: Εκτός Buongiorno - Όσα είπε η Φαίη για την απουσία του
20.10.25 , 12:49 Λούβρο: «Αποτύχαμε» - Αυτά είναι τα κλοπιμαία της ληστείας του αιώνα
20.10.25 , 12:46 Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει άβαφη και με πιτζάμες στον καναπέ του σπιτιού της
20.10.25 , 12:45 Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με αγωνία και happy end στην εκπνοή της
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Καινούργιου: «Ποιο καρεκλάκι μωρού έχεις πάρει; Έχουμε καιρό μπροστά μας!»
Νένα Χρονοπούλου: Ανακοίνωσε ότι έκανε λίφτινγκ και δείχνει το αποτέλεσμα
Βιρτζίνια Τζουφρέ: «Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός»
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Φοινικούντα: Αναμένονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης
Ηλεία: Βίαζε την κόρη του και απείλησε να κάψει στον φούρνο τη σύζυγό του
Βίντεο: Περιπολικό μετέφερε... ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ στο Καματερό
Καυτές αποκαλύψεις για το ερωτικό τρίγωνο Τζάκι-Ωνάσης-Κάλλας
Λούβρο: «Αποτύχαμε» - Αυτά είναι τα κλοπιμαία της ληστείας του αιώνα
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια γυναίκα που φαίνεται να προκαλεί ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή του Παγκρατίου αναζητούν οι αρχές.

Η εν λόγω γυναίκα έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να περπατάει αμέριμνη στον δρόμο και ξαφνικά να σταματάει. Στη συνέχεια βγάζει αιχμηρό αντικείμενο και σκίζει τα λάστιχα ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου, μέρα μεσημέρι, ενώ οι περαστικοί φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει.

Παγκράτι: Βίντεο με τη γυναίκα που σκάει λάστιχα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Το βιντεοληπτικό υλικό βρίσκεται στα χέρια των Αρχών και χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση της γυναίκας και τον εντοπισμό της.

Οι αστυνομικές αρχές καλούν όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί τους, ώστε να προχωρήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παρακολουθούν τα οχήματά τους, ενώ οι Αρχές τονίζουν ότι η συνεργασία του κοινού είναι κρίσιμη για την ταχεία επίλυση του περιστατικού.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
 |
ΛΑΣΤΙΧΑ
 |
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top