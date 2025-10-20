Εκτός λειτουργίας εφαρμογές της Amazon

Προβλήματα για χιλιάδες χρήστες

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία pexels
Εκτός Λειτουργίας Εφαρμογές Της Amazon
Προβλήματα στη λειτουργία εφαρμογών της Αmazon αντιμετωπίζουν χιλιάδες χρήστες. 

Η Amazon δήλωσε σήμερα ότι η μονάδα της υπηρεσιών cloud, η AWS, παρουσιάζει διακοπή λειτουργίας, η οποία επηρεάζει πολλούς δημοφιλείς ιστότοπους και εφαρμογές σε όλο τον κόσμο, περιλαμβανομένων των Snapchat και Robinhood.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αυξημένα ποσοστά σφάλματος και αδράνειας για πολλές Yπηρεσίες AWS στην περιοχή US-EAST-1», ανέφερε η AWS σε μια επικαιροποίηση της σελίδας της.

Η νεοφυής επιχείρηση (start-up) Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) Perplexity και το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμών Coinbase απέδωσαν τις διακοπές στην AWS.

«H Perplexity δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή.  Η ριζική αιτία είναι ένα θέμα της AWS. Εργαζόμαστε για την επίλυσή του», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Perplexity Αραβίντ Σρινίβας σε ανάρτηση στο X.

Η AWS και η Amazon δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλια.

Οι Amazon.com, PrimeVideo και Alexa αντιμετωπίζουν όλες προβλήματα, σύμφωνα με το Downdetector. Το Venmo της Paypal αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα.
 

