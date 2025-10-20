Κοσμάς Φουντούκης: Πέθανε ο ηθοποιός - Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο

Υπήρξε ένας από τους πρωταγωνιστές του Πάνου Κοκκινόπουλου

20.10.25 , 09:01 Κοσμάς Φουντούκης: Πέθανε ο ηθοποιός - Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε την ανάρτηση της Λένας Παπαληγούρια για τον Κοσμά Φουντούκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Έφυγε» από τη ζωή ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός, Κοσμάς Φουντούκης, που είχε αφήσει τηλεοπτικά το στίγμα μέσα από τις σειρές του Πάνου Κοκκινόπουλου, με τον θάνατό του να σκορπίζει θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο,

Τη δυσάρεστη είδηση για τον χαμό του ηθοποιού έκανε γνωστή ο συνάδελφός του, Κώστας Μπερικόπουλος, πρωταγωνιστής της σειράς Maestro, με μία λιτή ανακοίνωση στα social media το απόγευμα της Κυριακής.

«Έφυγε ο Κοσμάς Φουντούκης. Στο καλό, μοναδικό πλάσμα», έγραψε ο Κώστας Μπερικόπουλος σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Ο Bob Wilson τον φώναζε “Κόσμος”… Στην αρχή, γιατί μπέρδευε λίγο το όνομά του. Μα αργότερα, κι αφού έμαθε πως τον λένε Κοσμά, συνέχισε να τον λέει έτσι – από επιλογή. Του άρεσε. Ίσως γιατί στα μάτια του Κοσμά, στη φινέτσα και στη σκηνική του γοητεία, έβλεπε πραγματικά τον κόσμο ολόκληρο.

Τώρα είναι κι οι δυο μαζί, κάπου στο σύμπαν, και χαζεύουν από ψηλά τον κόσμο μας. Καλό ταξίδι, Κοσμά Φουντούκη… Λυπήθηκα πολύ», έγραψε η Λένα Παπαληγούρα.

Κοσμάς Φουντούκης: Πέθανε ο ηθοποιός - Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο

«Κοσμά μου υπέροχε αντίο… Σε αγαπούσα πολύ ρε φίλε…» έγραψε η καταξιωμένη ηθοποιός Φιλαρέτη Κομνηνού.

Ποιος ήταν ο Κοσμάς Φουντούκης

Ήταν ένας low profile άνθρωπος και δεν υπάρχουν πληροφορίες για την προσωπική του ζωή, αλλά ούτε και για τον λόγο που έφυγε από τη ζωή.

Σκηνή του Κοσμά Φουντούκη από τον Κόκκινο Κύκλο

Σκηνή του Κοσμά Φουντούκη από τον Κόκκινο Κύκλο

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης είχε πάρει μέρος σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, με μεγάλη επιτυχία, ενώ έχει γίνει γνωστός και μέσα από την τηλεόραση, καθώς ήταν πρωταγωνιστής του Πάνου Κοκκινόπουλος στην αστυνομική/δραματικά σειρά Κόκκινος Κύκλος του Πάνου Κοκκινόπουλου στο επεισόδιο με τίτλο Οδός Αγησιλάου.

Επίσης ο Κοσμάς Φουντούκης είχε πάρει μέρος και στις ταινίες Xenia, J.A.C.E. και Ακροπόλ.

