Πατήσια: Aυτή είναι η 34χρονη Ειρήνη που πέθανε μετά τη γέννα στο σπίτι της

Θρήνος για την 34χρονη Ειρήνη, που πέθανε μετά τη γέννηση του παιδιού της στο σπίτι της στα Πατήσια / Βίντεο από Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star

Σοκ έχει προκαλέσει η τραγική είδηση από τα Πατήσια, όπου μια 34χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μαζί με το νεογέννητο παιδί της, λίγες μόλις ώρες μετά τον τοκετό.

Η Ειρήνη, μητέρα ήδη δύο παιδιών, γέννησε στο σπίτι χωρίς ιατρική βοήθεια, παρουσία των μικρών της παιδιών, ηλικίας 3 και 5 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια φέρεται να έκοψε τον ομφάλιο λώρο με ψαλίδι.

Ο σύζυγός της, που έλειπε για δουλειά, ήταν αυτός που επέστρεψε και βρήκε τη γυναίκα και το μωρό χωρίς τις αισθήσεις τους. Όπως υποστήριξε, η σύζυγός του παρακολουθούνταν από παθολόγο και περίμεναν να μεταβούν στο νοσοκομείο για τη γέννα. Διέψευσε, παράλληλα, ότι τα προηγούμενα παιδιά τους είχαν γεννηθεί στο σπίτι.

«Η γυναίκα μου δεν είχε πάει στους γιατρούς, γιατί ήταν μια χαρά. Γιατρός παθολόγος ήρθε στο σπίτι την Κυριακή. Ήταν οι μέρες της και περιμέναμε να μεταβούμε στο νοσοκομείο εκεί που γέννησε την πρώτη μου, το δεύτερο μου και τώρα και για το τρίτο. Και τα δύο παιδιά γεννήθηκαν στο "Αλεξάνδρα", και η κόρη μου και ο γιος μου», υποστήριξε.

Το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί. Ωστόσο, το πόρισμα του ιατροδικαστή αναμένεται να δώσει σαφείς απαντήσεις για τα αίτια που οδήγησαν στη διπλή τραγωδία.