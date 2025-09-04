Πατήσια: Aυτή είναι η 34χρονη Ειρήνη που πέθανε μετά τη γέννα στο σπίτι της

«Η γυναίκα μου δεν είχε πάει στους γιατρούς, ήταν μια χαρά»

04.09.25 , 20:43 Πατήσια: Aυτή είναι η 34χρονη Ειρήνη που πέθανε μετά τη γέννα στο σπίτι της
Θρήνος για την 34χρονη Ειρήνη, που πέθανε μετά τη γέννηση του παιδιού της στο σπίτι της στα Πατήσια / Βίντεο από Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ έχει προκαλέσει η τραγική είδηση από τα Πατήσια, όπου μια 34χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μαζί με το νεογέννητο παιδί της, λίγες μόλις ώρες μετά τον τοκετό.

Πατήσια: «Η γυναίκα είχε φοβία με τους γιατρούς»

Η Ειρήνη, μητέρα ήδη δύο παιδιών, γέννησε στο σπίτι χωρίς ιατρική βοήθεια, παρουσία των μικρών της παιδιών, ηλικίας 3 και 5 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια φέρεται να έκοψε τον ομφάλιο λώρο με ψαλίδι.

Πατήσια: Μπροστά στα παιδιά της πέθανε η γυναίκα που γέννησε πρόωρα σπίτι

Πατήσια: Aυτή είναι η 34χρονη Ειρήνη που πέθανε μετά από γέννα σπίτι της

Ο σύζυγός της, που έλειπε για δουλειά, ήταν αυτός που επέστρεψε και βρήκε τη γυναίκα και το μωρό χωρίς τις αισθήσεις τους. Όπως υποστήριξε, η σύζυγός του παρακολουθούνταν από παθολόγο και περίμεναν να μεταβούν στο νοσοκομείο για τη γέννα. Διέψευσε, παράλληλα, ότι τα προηγούμενα παιδιά τους είχαν γεννηθεί στο σπίτι.

«Η γυναίκα μου δεν είχε πάει στους γιατρούς, γιατί ήταν μια χαρά. Γιατρός παθολόγος ήρθε στο σπίτι την Κυριακή. Ήταν οι μέρες της και περιμέναμε να μεταβούμε στο νοσοκομείο εκεί που γέννησε την πρώτη μου, το δεύτερο μου και τώρα και για το τρίτο. Και τα δύο παιδιά γεννήθηκαν στο "Αλεξάνδρα", και η κόρη μου και ο γιος μου», υποστήριξε. 

Η γυναίκα που πέθανε μετά τη γέννα στο σπίτι της στα Πατήσια

Το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί. Ωστόσο, το πόρισμα του ιατροδικαστή αναμένεται να δώσει σαφείς απαντήσεις για τα αίτια που οδήγησαν στη διπλή τραγωδία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
