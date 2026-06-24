Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στη Λέσβο ο θάνατος μιας 36χρονης γιατρού, η οποία έχασε τη ζωή της λίγες ημέρες αφότου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Η Μάγδα γέννησε με φυσιολογικό τοκετό ένα υγιέστατο κοριτσάκι στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όμως στη συνέχεια παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές, με αποτέλεσμα να υποστεί ανακοπή κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδής της στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η γιατρός γέννησε την Παρασκευή και αρχικά όλα έδειχναν να εξελίσσονται φυσιολογικά. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα παρουσίασε υψηλό πυρετό και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε δραματικά.

Η 36χρονη γιατρός στη Μυτιλήνη πέθανε τέσσερις μέρες μετά από τη γέννηση της κόρης της

Μυτιλήνη: «Ο οργανισμός της κατέρρευσε» – Συγκλονίζει ο προϊστάμενος του ΕΚΑΒ

Ο προϊστάμενος του ΕΚΑΒ Λέσβου, μιλώντας στην εκπομπή, περιέγραψε τις τελευταίες ημέρες της 36χρονης και τόνισε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής εξήγηση για το τι ακριβώς συνέβη.

«Η γιατρός μας έκανε έναν φυσιολογικό τοκετό την Παρασκευή. Την Κυριακή το πρωί ανέβασε λίγο πυρετό και προς το βράδυ η κατάσταση επιβαρύνθηκε. Γίνονταν συνέχεια εξετάσεις. Τη Δευτέρα κρίθηκε ότι έπρεπε να μπει στη ΜΕΘ γιατί είχε ρίξει πάρα πολύ τις τιμές της. Έγιναν όλες οι προσπάθειες από τους γιατρούς και στη συνέχεια αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα», ανέφερε.

Όπως είπε ο προϊστάμενος του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης ο οργανισμός της 36χρονης κατέρρευσε

Όπως εξήγησε, η 36χρονη αντιμετώπιζε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προβλήματα με το σάκχαρο και την πίεση, τα οποία παρακολουθούνταν από τους θεράποντες ιατρούς της και ήταν ρυθμισμένα.

«Δεν έχει βγει μια διάγνωση για το τι έγινε. Ο οργανισμός της κατέρρευσε», είπε στη συνέχεια.

Οι γιατροί του νοσοκομείου «Αττικόν», όπου μεταφέρθηκε προσπαθούσαν επί 45 λεπτά να την επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δεν κατέστη δυνατό.

Όλοι χαρακτήρισαν τη γιατρό ως έναν άγγελο που πρόσφερε σε όλους

Μυτιλήνη: «Ήταν ένας άγγελος»

Ο προϊστάμενος του ΕΚΑΒ μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για την επαγγελματική και ανθρώπινη παρουσία της 36χρονης, η οποία εργαζόταν ως γιατρός στο ΕΚΑΒ.

«Ήταν πραγματικά ένας άγγελος. Ακόμη και όταν ήταν έξι και επτά μηνών έγκυος, ανέβαινε στο ασθενοφόρο και επιχειρούσε. Της λέγαμε να προσέχει, αλλά εκείνη ήθελε να βοηθήσει. Ήταν εξαιρετική επιστήμονας, εκπαίδευε τους διασώστες και έδινε τα πάντα στους ασθενείς και τους συναδέλφους της», ανέφερε.

Μυτιλήνη: «Γεννήθηκε για να προσφέρει, έτρεχε παντού το παιδάκι μου»

Ιδιαίτερα συγκινητικά ήταν και τα λόγια της μητριάς της 36χρονης, η οποία μίλησε στην εκπομπή για τον χαρακτήρα και την πορεία της.

Η γιατρός πριν μπει στη ΜΕΘ είπε στη μητριά της ότι πονούσε πολύ και είχε οίδημα

«Παντού έτρεχε το παιδάκι μου, παντού. Δεν υπήρχε άνθρωπος να ζητήσει βοήθεια και να μην τρέξει. Από μωρό ήταν ένα αγγελούδι», είπε.

Όπως αποκάλυψε, η εγκυμοσύνη της παρουσίασε ορισμένες δυσκολίες λόγω σακχάρου και πίεσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις για μια τόσο τραγική εξέλιξη.

«Ήταν για να κάνει καισαρική, αλλά τελικά γέννησε φυσιολογικά. Έφυγε από εδώ χωρίς διάγνωση. Δεν ξέρω τι έγινε. Πονούσε πολύ στα ράμματα. Μου είπε ότι είχε οίδημα και ότι θα τη βάλουν στην εντατική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μωρό της 36χρονης είναι καλά στην υγεία του

Η ίδια την περιέγραψε ως έναν άνθρωπο που είχε αφιερώσει τη ζωή του στην προσφορά.

«Δεν υπήρχε άνθρωπος να πάρει τηλέφωνο και να μη βοηθήσει. Γεννήθηκε για να προσφέρει αυτό το παιδί. Είχε αδυναμία στους ηλικιωμένους, γι' αυτό και είχε πάρει μεταπτυχιακό στη γεροντολογία», είπε συγκινημένη.

Μυτιλήνη: Καλά στην υγεία του το μωρό της Μάγδας

Μέσα στη βαθιά θλίψη της οικογένειας, η μόνη παρηγοριά είναι ότι το μωρό που έφερε στον κόσμο η 36χρονη είναι καλά στην υγεία του.

Συντετριμμένοι είναι όλοι οι συνάδελφοι της 36χρονης γιατρού από τον θάνατό της

«Το μωρό είναι μια χαρά. Το είδα το Σάββατο στην αγκαλιά της να το θηλάζει. Ήταν τόσο ευτυχισμένη», είπε η μητριά της.

Πρόκειται για το πρώτο παιδί της οικογένειας, το οποίο πλέον θα μεγαλώσει χωρίς τη μητέρα του. Η κηδεία της γιατρού πιθανόν να γίνει το Σάββατο.

Γίνεται έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της 36χρονης γιατρού

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο τι ακριβώς προκάλεσε τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας της. Οι αρμόδιες αρχές και οι επιστήμονες αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων, που θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου της. Παράλληλα, έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση.