Μυτιλήνη: «Επιδεινώθηκε ραγδαία» - Τι λέει ο σύντροφος της 36χρονης Μάγδας

«Αυτό που συνέβη κατά πάσα πιθανότητα έχει 80 με 90% θνησιμότητα»

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Τι είπε ο σύντροφος της 36χρονης γιατρού που «έσβησε» λίγες ώρες μετά τον τοκετό / Βίντεο Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 36χρονη Μάγδα πέθανε λίγες ώρες μετά τον τοκετό στη Μυτιλήνη, πιθανώς λόγω σοβαρής λοίμωξης.
  • Ο σύντροφός της, επίσης γιατρός, δήλωσε ότι η κατάσταση της επιδεινώθηκε ραγδαία και δεν ανταποκρινόταν στη θεραπεία.
  • Η γυναίκα γέννησε φυσιολογικά ένα υγιές κοριτσάκι, αλλά εμφάνισε υψηλό πυρετό το Σάββατο και κατέρρευσε.
  • Μεταφέρθηκε σε ΜΕΘ, αλλά υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια αεροδιακομιδής στην Αθήνα.
  • Η υπόθεση διερευνάται και αναμένονται τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων για τα αίτια του θανάτου της.

Για τον θάνατο της 36χρονη συντρόφου που «έσβησε» λίγες ώρες μετά τον τοκετό στη Μυτιλήνη μίλησε ο σύντροφός της και πατέρας του παιδιού της, επίσης γιατρός, ο οποίος βρισκόταν συνεχώς στο πλευρό της. 

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Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον θάνατό της κάνουν λόγο για πιθανή σοβαρή λοίμωξη, ενδεχομένως και ενδονοσοκομειακής προέλευσης, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

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«Αυτό που συνέβη κατά πάσα πιθανότητα έχει 80 με 90% θνησιμότητα. Είναι μία στο εκατομμύριο, κατά πάσα πιθανότητα. Είναι αδιάγνωστο το τι συνέβη. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί μετά τη γέννα ναι. Απλά θα σας πω ότι η όλη κατάσταση ήταν ραγδαία επιδείνωση και δεν ανταποκρινόταν σε τίποτα», περιέγραψε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή Live News και συνέχισε:

«Όλα έγιναν σωστά. Εγώ προσωπικά, επειδή ήμουν παρών απ’ την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία, δεν έχω κανένα παράπονο από κανέναν μέσα στο νοσοκομείο. Δεν το λέω σαν εργαζόμενος στο νοσοκομείο. Το λέω σαν συνοδός ασθενή».

Νεκρή λεχώνα στη Μυτιλήνη

«Δεν ξέρουμε αν είχε μικρόβιο. Έκανε μία ραγδαία απόκριση ο οργανισμός της, η οποία δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Από την πρώτη στιγμή ήμασταν δίπλα, όλοι. Η γυναίκα γέννησε την Παρασκευή το μεσημέρι με φυσιολογικό τοκετό… Από Κυριακή ξημερώματα και μετά άρχισε να επιδεινώνεται η υγεία της… Τη μεταφέραμε τη Δευτέρα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μας», κατέληξε. 

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της. 

Μυτιλήνη: Το χρονικό από τη γέννα μέχρι τον θάνατο της 36χρονης 

Η 36χρονη γιατρός έχασε τη ζωή της λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους συναδέλφους και ολόκληρη την ιατρική κοινότητα. 

Η γυναίκα γέννησε την Παρασκευή ένα υγιέστατο κοριτσάκι με φυσιολογικό τοκετό, ενώ αρχικά είχε σχεδιαστεί να γίνει καισαρική, καθώς η εγκυμοσύνη της παρακολουθούνταν στενά. Το πρώτο 24ωρο μετά τη γέννα κύλησε χωρίς προβλήματα, με μητέρα και παιδί να είναι καλά. 

Ωστόσο, από το Σάββατο άρχισε να εμφανίζει υψηλό πυρετό και στη συνέχεια η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία, με κατάρρευση των ζωτικών λειτουργιών της. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. 

Μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας, ωστόσο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς υπέστη ανακοπή, χωρίς να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί τι ακριβώς προκάλεσε την επιδείνωση. 

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