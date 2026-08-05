Η Άριελ Κωνσταντινίδη τοποθετήθηκε δημόσια για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, με αφορμή ερώτηση για την απουσία του από το μνημόσυνο που έγινε για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Μιλώντας στο περιοδικό Λοιπόν, απέφυγε να μπει στην ουσία της συγκεκριμένης υπόθεσης, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι θεωρεί πως ο γιος της αείμνηστης σταρ έχει κριθεί άδικα.

Η Άριελ Κωνσταντινίδη στο μνημόσυνο για την Αλίκη Βουγιουκλάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Γνωρίζω αρκετά πράγματα, όμως δεν υπάρχει κανένας λόγος να μιλήσω δημόσια γι’ αυτά. Δε μου ανήκει αυτή η ιστορία».

Η Άριελ Κωνσταντινίδη για τη σημερινή σχέση με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ

Η Άριελ Κωνσταντινίδη αποκάλυψε ακόμη ότι σήμερα δεν υπάρχει επαφή ανάμεσά τους. Όπως είπε: «Όχι, πλέον δεν έχουμε καμία επαφή. Αυτό, όμως, που θέλω να πω είναι ότι θεωρώ πως ο Γιάννης έχει αδικηθεί πολύ δημόσια. Κανείς δεν μπορεί να μπει στα παπούτσια του και να καταλάβει τι έχει ζήσει. Όλοι εξακολουθούν να τον αντιμετωπίζουν σαν τον "Γιαννάκη", όμως δεν είναι αυτό. Είναι ένας άντρας που έχασε και τη μητέρα του και τον πατέρα του. Δεν έχουμε δικαίωμα να τον κρίνουμε χωρίς να ξέρουμε τι κουβαλάει».

Οι παιδικές αναμνήσεις από τον Γιάννη Παπαμιχαήλ

Στη συνέντευξη, η Άριελ Κωνσταντινίδη μίλησε και για τα χρόνια που είχαν κοινές εμπειρίες ως παιδιά, περιγράφοντας τον Γιάννη Παπαμιχαήλ μέσα από προσωπικές μνήμες από το σχολείο και τις διακοπές τους.

Όπως είπε: «Ναι, πολύ. Ήμασταν στο ίδιο σχολείο, κάναμε διακοπές μαζί. Ήταν ένα πολύ τρυφερό και ευαίσθητο παιδί. Πολύ μοναχικό. Ήταν εξαιρετικός στη μουσική, έπαιζε υπέροχο πιάνο, αγαπούσε τα μαθηματικά και ήταν πολύ καλός μαθητής. Ήταν πραγματικά ένα ξεχωριστό παιδί».