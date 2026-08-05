Σύγκρουση ελικοπτέρων: Αυτός είναι ο Έλληνας χειριστής που σκοτώθηκε

Μια ημέρα πριν επιχειρούσε στον τόπο καταγωγής του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.08.26 , 21:38 Μακελειό στη Βόρεια Καρολίνα - Αναφορές για πολλούς νεκρούς
05.08.26 , 21:22 Ευρυδίκη Βαλαβάνη για Γρηγόρη Μόργκαν: «Oνειρευόμουν έναν άντρα σαν εσένα»
05.08.26 , 20:51 Με γαλλικό... κλειδί η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (GSI)
05.08.26 , 20:42 Δέσποινα Μοιραράκη: Οι ξέγνοιαστες στιγμές της παρουσιάστριας στη Μύκονο
05.08.26 , 20:39 Σύγκρουση ελικοπτέρων: Αυτός είναι ο Έλληνας χειριστής που σκοτώθηκε
05.08.26 , 20:36 Πόσο καιρό παίρνει σε ένα δάσος να πρασινίσει ξανά μετά από πυρκαγιά
05.08.26 , 20:15 Πόρτο Γερμενό: Η στιγμή που η φωτιά φτάνει στον οικισμό και καίει σπίτια
05.08.26 , 20:03 Δανάη Μπάρκα: Το να χάσει κιλά είναι στο χέρι της; Το τρολάρισμά της!
05.08.26 , 19:37 Ποιους ελέγχει τώρα η Εφορία - Ποιοι θα λάβουν «ραβασάκι»
05.08.26 , 19:30 Mercedes-140 A-Class: Σε ειδική, επετειακή τιμή 140 αυτοκίνητα
05.08.26 , 19:23 Νικόλ Κίντμαν & Ζόε Σαλντάνα στη Μύκονο: Η εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα
05.08.26 , 19:13 Έως 20.000 ευρώ τα αναδρομικά συντάξεων ΕΦΚΑ
05.08.26 , 19:05 BMW και MINI: Διακοπές με ηλεκτρικά αυτοκίνητα
05.08.26 , 19:00 Λονδίνο: Γυναίκα επιτέθηκε και τραυμάτισε με ψαλίδι 4 άνδρες
05.08.26 , 18:57 Κώστας Καραφώτης: Η νέα super cute φωτογραφία με την κόρη του!
Viva l'amore! Επώνυμες Ελληνίδες που ερωτεύθηκαν Ιταλούς - Ποιες είναι;
e-ΕΦΚΑ: Επίδομα αποκλειστικά για συνταξιούχους
Ζυγούλη- Ρουβάς: Φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Κρήτη
Ρούλα Ρέβη: Απαθανατίζει τον Αποστόλη Τότσικα αγκαλιά με τον γιο τους
Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πάριος από μικρός» ο Πάρης - Ποιο τραγούδησε;
Σύγκρουση ελικοπτέρων: Αυτός είναι ο Έλληνας χειριστής που σκοτώθηκε
Ποιους ελέγχει τώρα η Εφορία - Ποιοι θα λάβουν «ραβασάκι»
Τουρισμός για Όλους 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις - Τα κριτήρια
Κρήτη: Με μαύρο ολόσωμο μαγιό στο Κεδρόδασος η Σίσσυ Χρηστίδου
Mercedes-140 A-Class: Σε ειδική, επετειακή τιμή 140 αυτοκίνητα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που σκοτώθηκε σε σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα προσφεύγει στη Δικαιοσύνη.
  • Ο Άρης, ο αδικοχαμένος πιλότος, είχε χιλιάδες ώρες πτήσης και συμμετείχε σε κατάσβεση πυρκαγιάς μία ημέρα πριν από το ατύχημα.
  • Η μητέρα και η αδερφή του ζητούν απαντήσεις για την απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου.
  • Η δικηγόρος της οικογένειας αναφέρει ανθρωποκτονία και ζητά να αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι.
  • Το ένα ελικόπτερο συνετρίβη, ενώ το δεύτερο προσγειώθηκε με αυτοπεριστροφή λόγω σβηστού κινητήρα.

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του νεκρού Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του μαζί με τον Δανό πιλότο στη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς.  

Σύγκρουση ελικοπτέρων: Στη Δικαιοσύνη η οικογένεια του Έλληνα χειριστή

Ο αδικοχαμένος Άρης είχε χιλιάδες ώρες πτήσης και ήταν ένας άνθρωπος ταγμένος στο λειτούργημά του.  

Φωτογραφίες - ντοκουμέντο του ελικοπτέρου που συνετρίβη στην Ψάθα

Ο Έλληνας χειριστής που σκοτώθηκε στη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα

Ο Έλληνας χειριστής του ελικοπτέρου 

Σύγκρουση ελικοπτέρων στην πυρκαγιά στην Ψάθα

Τραγική ειρωνεία, μία ημέρα πριν από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων, επιχειρούσε στη φωτιά που είχε ξεσπάσει στο Ευπάλιο, απ΄όπου καταγόταν. 

Στον τόπο καταγωγής του, τη Σεργούλα Φωκίδας οι κάτοικοι έχουν βυθιστεί στο πένθος: «Ήταν την προηγούμενη ημέρα στη μεγάλη φωτιά που είχε ξεσπάσει εδώ, στη Φωκίδα. Για ώρες πυροσβεστικά επιχειρούσαν. Τραγική απώλεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να του πούμε οι κάτοικοι, οι φίλοι των γονέων του», δήλωσε φίλος του.  

Σύγκρουση ελικοπτέρων: Νομικά κινείται η οικογένεια του Έλληνα χειριστή 

Δύο τραγικοί θάνατοι ζητούν  απαντήσεις. Δύο οικογένειες έχουν βυθιστεί στο πένθος και τον πόνο σε Ελλάδα και Δανία. 

Η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου Έλληνα χειριστή ζητούν να μάθουν γιατί έχασαν τον δικό τους άνθρωπο. Η εντολή προς τη δικηγόρο τους Βάσω Πανταζή είναι μία: να αποκαλυφθεί η αλήθεια.  

Η συνήγορος της οικογένειας, μάλιστα, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία και ζητά να τιμωρηθούν όσοι έχουν ευθύνη  για την τραγωδία: «Κάνω λόγο για ανθρωποκτονία και η επιλογή μου αυτή δεν είναι τυχαία. Υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι συντέλεσε ανθρώπινος παράγοντας και όχι φυσικά μόνο ο ανθρώπινος παράγοντας των οδηγών του ελικοπτέρου.  

Η συνήγορος της οικογένειας άμεσα και στο στάδιο της προανάκρισης θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου, ενώ θα διορίσει και τεχνικούς συμβούλους.

Ο Έλληνας και ο Δανός χειριστής που σκοτώθηκε στη σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα

Ο Έλληνας και ο Δανός χειριστής που σκοτώθηκε στη σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα

Με αυτοπεριστροφή προσγειώθηκε το δεύτερη ελικόπτερο  

Το ένα ελικόπτερο, αυτό που φλεγόταν στον αέρα, συνετρίβη μέσα στο δάσος με τον θάνατο του πληρώματος να είναι ακαριαίος. 

Το δεύτερο BELL ο πιλότος το προσγείωσε στην άσφαλτο μόνο με τη βοήθεια του αέρα, δηλαδή με αυτοπεριστροφή. Ο κινητήρας ήταν σβηστός. Οι έλικες γύριζαν μόνο με τους ανέμους. Στη συνέχεια  το πλήρωμα απομακρύνθηκε και το ελικόπτερο πήρε φωτιά. 

Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΨΑΘΑ
 |
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι μεγάλες φωτιές στην Αττική τα τελευταία 10 χρόνια
Ελλαδα
Πόσο καιρό παίρνει σε ένα δάσος να πρασινίσει ξανά μετά από πυρκαγιά
Πόρτο Γερμενό: Βίντεο Με Τη Φωτιά Να Καίει Σπίτια
Ελλαδα
Πόρτο Γερμενό: Η στιγμή που η φωτιά φτάνει στον οικισμό και καίει σπίτια
Κόρινθος: Έπεσε Τμήμα Ψευδοροφής Στα Ανακαινισμένα ΤΕΠ
Ελλαδα
Νοσοκομείο Κορίνθου: Έπεσε τμήμα ψευδοροφής στα ανακαινισμένα ΤΕΠ
Λιμενικό
Ελλαδα
Σύμη: Ανασύρθηκε σορός άνδρα – Πιθανό να πρόκειται για Γερμανό αγνοούμενο
Ψάθα: Η Οικογένεια Έλληνα Χειριστή Μιλά Για Ανθρωποκτονία
Ελλαδα
Σύγκρουση ελικοπτέρων: Στη Δικαιοσύνη η οικογένεια του Έλληνα χειριστή
Φωτιές: Το Σημείο Που Ξεκίνησε Η Πυρκαγιά - Φωτογραφίες
Ελλαδα
Η έκθεση αυτοψίας για τη φωτιά σε Βοιωτία & Αττική- Φωτογραφίες ντοκουμέντα
Τιμές Στις Ξαπλώστρες 2026: Έως 120€ Ανά Ατομο
Ελλαδα
Ακριβή μου ξαπλώστρα: Πόσο κοστίζει μια ημέρα στην παραλία
Φωτιά Στο Κορωπί - Μήνυμα Από 112
Ελλαδα
Φωτιά τώρα στο Κορωπί: Ήχησε το 112
Κυψέλη: Οι Ισχυρισμοί Του 26χρονου Για Τη Δολοφονία Της Λίζι
Ελλαδα
Κυψέλη: «Έδωσα τη βαλίτσα με τη σορό της Ελίζαμπεθ σε έναν ηλικιωμένο»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top