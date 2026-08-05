Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του νεκρού Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του μαζί με τον Δανό πιλότο στη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Ο αδικοχαμένος Άρης είχε χιλιάδες ώρες πτήσης και ήταν ένας άνθρωπος ταγμένος στο λειτούργημά του.

Ο Έλληνας χειριστής του ελικοπτέρου

Τραγική ειρωνεία, μία ημέρα πριν από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων, επιχειρούσε στη φωτιά που είχε ξεσπάσει στο Ευπάλιο, απ΄όπου καταγόταν.

Στον τόπο καταγωγής του, τη Σεργούλα Φωκίδας οι κάτοικοι έχουν βυθιστεί στο πένθος: «Ήταν την προηγούμενη ημέρα στη μεγάλη φωτιά που είχε ξεσπάσει εδώ, στη Φωκίδα. Για ώρες πυροσβεστικά επιχειρούσαν. Τραγική απώλεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να του πούμε οι κάτοικοι, οι φίλοι των γονέων του», δήλωσε φίλος του.

Σύγκρουση ελικοπτέρων: Νομικά κινείται η οικογένεια του Έλληνα χειριστή

Δύο τραγικοί θάνατοι ζητούν απαντήσεις. Δύο οικογένειες έχουν βυθιστεί στο πένθος και τον πόνο σε Ελλάδα και Δανία.

Η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου Έλληνα χειριστή ζητούν να μάθουν γιατί έχασαν τον δικό τους άνθρωπο. Η εντολή προς τη δικηγόρο τους Βάσω Πανταζή είναι μία: να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Η συνήγορος της οικογένειας, μάλιστα, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία και ζητά να τιμωρηθούν όσοι έχουν ευθύνη για την τραγωδία: «Κάνω λόγο για ανθρωποκτονία και η επιλογή μου αυτή δεν είναι τυχαία. Υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι συντέλεσε ανθρώπινος παράγοντας και όχι φυσικά μόνο ο ανθρώπινος παράγοντας των οδηγών του ελικοπτέρου.

Η συνήγορος της οικογένειας άμεσα και στο στάδιο της προανάκρισης θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου, ενώ θα διορίσει και τεχνικούς συμβούλους.

Ο Έλληνας και ο Δανός χειριστής που σκοτώθηκε στη σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα

Με αυτοπεριστροφή προσγειώθηκε το δεύτερη ελικόπτερο

Το ένα ελικόπτερο, αυτό που φλεγόταν στον αέρα, συνετρίβη μέσα στο δάσος με τον θάνατο του πληρώματος να είναι ακαριαίος.

Το δεύτερο BELL ο πιλότος το προσγείωσε στην άσφαλτο μόνο με τη βοήθεια του αέρα, δηλαδή με αυτοπεριστροφή. Ο κινητήρας ήταν σβηστός. Οι έλικες γύριζαν μόνο με τους ανέμους. Στη συνέχεια το πλήρωμα απομακρύνθηκε και το ελικόπτερο πήρε φωτιά.

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