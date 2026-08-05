Η Δανάη Μπάρκα σχολίασε με τον δικό της τρόπο την προσπάθειά της να χάσει κιλά, μέσα από μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός χρησιμοποίησε τον χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό, δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο με ένα μισοφαγωμένο σάντουιτς στο χέρι.

Σε φωτογραφία που πόσταρε κρατώντας ένα σάντουιτς, έγραψε: «Στο χέρι σου είναι να αδυνατίσεις», ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε τη δική της απάντηση: «Εν τω μεταξύ το χέρι μου».

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα στο Instagram

Είναι γνωστό ότι η Δανάη Μπάρκα δεν κρύβει τη διάθεσή της να «τρολάρει» τον εαυτό της και να εμφανίζεται χωρίς την ανάγκη μιας μόνιμα άψογης δημόσιας εικόνας. Το ίδιο μοτίβο καταγράφεται και στη νέα της ανάρτηση, όπου αξιοποιεί μια καθημερινή στιγμή για να δώσει τη δική της απάντηση.

Η Δανάη έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα και ανοιχτά για το ζήτημα των κιλών, της εξωτερικής εμφάνισης και του body shaming, αποτελώντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές υπέρ του body positivity στην ελληνική τηλεόραση.

Όποτε έχει δεχτεί αρνητικά σχόλια ή επικριτικά δημοσιεύματα για την εμφάνισή της, απαντάει με ψυχραιμία και σαφήνεια, υπογραμμίζοντας ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να σχολιάζει ή να κρίνει το σώμα των άλλων.