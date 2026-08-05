Κόρινθος: Έπεσε Τμήμα Ψευδοροφής Στα Ανακαινισμένα ΤΕΠ

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όταν τμήμα της ψευδοροφής αποκολλήθηκε στα ανακαινισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά μια γιατρός και μια νοσηλεύτρια.

Το περιστατικό προκάλεσε πανικό σε ασθενείς, συνοδούς και εργαζόμενους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Μαζί με τα πλακάκια της οροφής αποκολλήθηκε και ένα βαρύτερο εξάρτημα, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν τραυματίστηκε σοβαρά ούτε ασθενής ούτε άλλο μέλος του προσωπικού.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το περιστατικό δεν οφείλεται σε αστοχία υλικού, αλλά σε κατασκευαστικό λάθος. Η πτώση προκλήθηκε όταν αποκολλήθηκε η κουρτίνα ενός εξεταστηρίου, η οποία παρέσυρε μαζί της τμήμα της ψευδοροφής.

Η κουρτίνα φέρεται να μην είχε στερεωθεί σε σταθερό σημείο της οροφής, αλλά πάνω στα πλαστικά πλακάκια της ψευδοροφής. Έτσι, με την πρώτη πίεση που δέχθηκε, τα πλακάκια ξεκόλλησαν, παρασύροντας και το βαρύτερο εξάρτημα.

Η γιατρός και η νοσηλεύτρια που βρίσκονταν στον χώρο τραυματίστηκαν ελαφρά.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε έλεγχο του έργου, προκειμένου να διαπιστωθεί η ασφάλεια των κατασκευών.

Τα ανακαινισμένα επείγοντα του νοσοκομείου είχαν δοθεί πρόσφατα σε λειτουργία, βελτιώνοντας σημαντικά τις συνθήκες νοσηλείας για τους ασθενείς και εργασίας για το προσωπικό.