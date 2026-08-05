Ποιους ελέγχει τώρα η Εφορία - Ποιοι θα λάβουν «ραβασάκι»

Διασταύρωση με στοιχεία από τράπεζες, εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία κ.ά

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Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
Με αλγόριθμο οι σαρωτικοί έλεγχοι της Εφορίας (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Εφορία θα διασταυρώσει στοιχεία από φορολογικές δηλώσεις με δεδομένα από τράπεζες, εργοδότες και δημόσιους φορείς.
  • Το πληροφοριακό σύστημα BANCAPP είναι στο επίκεντρο των ελέγχων.
  • Εάν τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν συμφωνούν με την πραγματικότητα, θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία ελέγχου.
  • Πολύπλοκες υποθέσεις θα παραπέμπονται σε εξειδικευμένα ελεγκτικά κλιμάκια.

H εφορία θα πραγματοποιήσει διασταυρώσεις των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις με πληροφορίες που έχει ήδη αντλήσει από τράπεζες, εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πληροφοριακό σύστημα BANCAPP. Εάν όμως διαπιστωθεί πως τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν συμβαδίζουν με την πραγματική οικονομική εικόνα των φορολογουμένων, τότε θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η διαδικασία ελέγχου και οι πιο πολύπλοκες υποθέσεις θα παραπέμπονται σε εξειδικευμένα ελεγκτικά κλιμάκια προκειμένου να διευρυνθούν περαιτέρω.

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