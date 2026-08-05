H εφορία θα πραγματοποιήσει διασταυρώσεις των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις με πληροφορίες που έχει ήδη αντλήσει από τράπεζες, εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πληροφοριακό σύστημα BANCAPP. Εάν όμως διαπιστωθεί πως τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν συμβαδίζουν με την πραγματική οικονομική εικόνα των φορολογουμένων, τότε θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η διαδικασία ελέγχου και οι πιο πολύπλοκες υποθέσεις θα παραπέμπονται σε εξειδικευμένα ελεγκτικά κλιμάκια προκειμένου να διευρυνθούν περαιτέρω.

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