Νικόλ Κίντμαν & Ζόε Σαλντάνα στη Μύκονο: Η εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα

Με καλοκαιρινά outfits οι χολιγουντιανές σταρ

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Νικόλ Κίντμαν - Ζόε Σαλντάνα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νικόλ Κίντμαν και η Ζόε Σαλντάνα εμφανίστηκαν στη Μύκονο για διακοπές, προσελκύοντας την προσοχή των θαμώνων.
  • Η Κίντμαν φορούσε καλοκαιρινό φόρεμα και μαύρα γυαλιά, ενώ η Σαλντάνα έχει επισκεφθεί το νησί και στο παρελθόν.
  • Οι δύο ηθοποιοί πρωταγωνιστούν στη σειρά Lioness, προσθέτοντας επαγγελματικό ενδιαφέρον στην κοινή τους έξοδο.
  • Στη Μύκονο βρέθηκαν και άλλοι σταρ του Χόλιγουντ, όπως ο Μάθιου ΜακΚόναχι και ο Ορλάντο Μπλουμ.
  • Η Μύκονος παραμένει δημοφιλής προορισμός για διεθνείς celebrities, με hotspots όπως η Ψαρρού και το Nammos.

Η Νικόλ Κίντμαν και η Ζόε Σαλντάνα πέρασαν μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών στη Μύκονο, με κοινή εμφάνιση σε γνωστό μαγαζί στην Ψαρρού, όπου έφτασαν λίγο μετά το μεσημέρι μαζί με μεγάλη παρέα για γεύμα. Η παρουσία τους έγινε γρήγορα αντιληπτή από θαμώνες και επισκέπτες, με το ενδιαφέρον να στρέφεται αμέσως στις δύο ηθοποιούς.

Η επίσκεψη των δύο σταρ επιβεβαιώνει ότι η Μύκονος παραμένει και φέτος σημείο αναφοράς για διεθνείς celebrities. Η Κίντμαν εμφανίστηκε με καλοκαιρινό σύνολο σε γήινες αποχρώσεις, επιλέγοντας μακρύ κροσέ φόρεμα, ψάθινη τσάντα και μαύρα γυαλιά ηλίου. Η εμφάνισή της συζητήθηκε από όσους βρίσκονταν στο γνωστό beach restaurant της Ψαρρούς, όπου η ηθοποιός παρέμεινε με την παρέα της σε χαλαρό κλίμα.

Νικόλ Κίντμαν & Ζόε Σαλντάνα στη Μύκονο: Η εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα

Η Ζόε Σαλντάνα γνωρίζει ήδη καλά τη Μύκονο, καθώς έχει επισκεφθεί το νησί κι άλλες φορές τα προηγούμενα χρόνια για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Η νέα της παρουσία στο κυκλαδίτικο νησί συνέπεσε με εκείνη της Κίντμαν.

Βίντεο από την παρουσία των σταρ δημοσιεύθηκαν στο Mykonos Live TV.

Oι δύο σταρ συνδέονται και επαγγελματικά, αφού πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια στη σειρά Lioness, η οποία έχει αποκτήσει διεθνή απήχηση. Αυτή η κοινή επαγγελματική πορεία προσέδωσε επιπλέον ενδιαφέρον στην κοινή καλοκαιρινή τους έξοδο στη Μύκονο.

Ποιοι άλλοι σταρ βρέθηκαν στη Μύκονο

Στο νησί βρέθηκαν το ίδιο διάστημα και άλλα γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ. Ανάμεσά τους ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ο οποίος εμφανίστηκε στην παραλία με χαλαρό ντύσιμο, καθώς κι ο Ορλάντο Μπλουμ, που επίσης πέρασε ημέρες ξεκούρασης στη Μύκονο.

Στα σχετικά δημοσιεύματα γίνεται ακόμη αναφορά σε διεθνείς προσωπικότητες που έφτασαν στο νησί με πολυτελείς θαλαμηγούς, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα της Μυκόνου ως σταθερού καλοκαιρινού προορισμού της διεθνούς σόουμπιζ. Ειδικά η Ψαρρού και το Nammos εξακολουθούν να λειτουργούν ως σημείο συνάντησης για πρόσωπα από τον κινηματογράφο, τη μουσική, τη μόδα και τον αθλητισμό.

Νικόλ Κίντμαν & Ζόε Σαλντάνα στη Μύκονο: Η εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα

Η Νικόλ Κίντμαν θεωρείται μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες παρουσίες της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας, με βραβεύσεις όπως Όσκαρ, έξι Χρυσές Σφαίρες και δύο Emmy, ενώ η Ζόε Σαλντάνα έχει συνδεθεί με μεγάλες εμπορικές επιτυχίες όπως Avatar, Avatar: The Way of Water, Guardians of the Galaxy και Avengers: Endgame. Η κοινή παρουσία τους στη Μύκονο έδωσε διεθνές ενδιαφέρον στην κοσμική κίνηση του νησιού.

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ΝΙΚΟΛ ΚΙΝΤΜΑΝ
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ΜΥΚΟΝΟΣ
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ΨΑΡΡΟΥ
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ΖΟΕ ΣΑΛΝΤΑΝΑ
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