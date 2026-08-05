Οι μεγάλες φωτιές στην Αττική - Η εικόνα του καμένου δάσους στον Κάλαμο 9 χρόνια μετά τη φωτιά

15 μεγάλες φωτιές έκαψαν πάνω από 800.000 στρέμματα στην Αττική την τελευταία δεκαετία. Οι μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν το Λεκανοπέδιο έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στον δασικό χάρτη της περιοχής, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι πριν ακόμη από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου του 2026 είχε καεί το 38% των δασών της.

Στον Κάλαμο Αττικής, μία από τις περιοχές που επλήγησαν πιο βαριά, η εικόνα σχεδόν 10 χρόνια μετά τη φωτιά του 2017 παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Κάλαμος 2017 – 2026: Η εικόνα σχεδόν 10 χρόνια μετά τη φωτιά

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Κάλαμο, όπου το 2017 κάηκαν 30.000 στρέμματα. Η περιοχή χρησιμοποιείται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα για να αποτυπωθεί πόσο αργή είναι η φυσική αποκατάσταση έπειτα από μια καταστροφική πυρκαγιά.

10 σχεδόν χρόνια μετά η κατάσταση είναι απελπιστική και αποδεικνύεται ότι η καταστροφή ήταν τόσο μεγάλη που η φύση δεν έχει ξαναγεννηθεί από τότε».

Η εικόνα που περιγράφεται από τον Κάλαμο δείχνει ότι, παρά το πέρασμα των ετών, η αναγέννηση του τοπίου παραμένει περιορισμένη. Αυτό εξηγεί γιατί η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τις μακροχρόνιες συνέπειες των πυρκαγιών στην Αττική.

Πόσα χρόνια χρειάζεται ένα δάσος για να ξαναγίνει ώριμο

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, στον Κάλαμο για παράδειγμα, 9 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2017, βλέπει κανείς μια «υποψία» πρασίνου.

Η εικόνα από το drone του Star του δάσους που κάηκε στον Κάλαμο

Πρόκειται για μια εικόνα που δείχνει ότι η αναγέννηση του φυσικού τοπίου προχωρά με τόσο αργούς ρυθμούς.

Τα στοιχεία για τις πυρκαγιές στην Αττική και τις καμένες εκτάσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσα σε 10 χρόνια εκδηλώθηκαν 15 μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική. Οι φωτιές αυτές, όπως αποτυπώνονται στον χάρτη, κατέκαψαν περισσότερα από 800.000 στρέμματα, με βάση τα δεδομένα της υπηρεσία Copernicus.

Όσον αφορά την τελευταία φωτιά που έπληξε το Πόρτο Γερμενό δεν έχουν προστεθεί οι καμένες εκτάσεις των Μεγάρων. Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό αποτύπωμα της καταστροφής ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο σε σχέση με την ήδη καταγεγραμμένη επιφάνεια.

Να σημειωθεί ότι τα 800.000 στρέμματα αντιστοιχούν σε έκταση όσο η πόλη της Σιγκαπούρης. Παράλληλα, γίνεται λόγος για «1/3 καμμένα δέντρα στην Αττική», στοιχείο που περιγράφει τη βαρύτητα του πλήγματος στον δασικό πλούτο της περιφέρειας. Στο ίδιο ρεπορτάζ παρουσιάζονται και στοιχεία για τον χρόνο που χρειάζονται τα βασικά είδη βλάστησης της περιοχής ώστε να ανακάμψουν. Πεύκα, πουρνάρια, σχίνοι και φρύγανα, που συνθέτουν το οικοσύστημα του Καλάμου και ευρύτερα τμημάτων της Αττικής, χρειάζονται 10 έως 15 χρόνια για να αποκτήσουν ύψος.

Για να συγκροτηθεί, όμως, ένα ώριμο και αυτοδύναμο δάσος, ο απαιτούμενος χρόνος φτάνει περίπου τα 20 χρόνια. Αυτή η εκτίμηση απαντά και στο γιατί οι πληγές από τις φωτιές παραμένουν ορατές για τόσο μεγάλο διάστημα, ακόμη και όταν η πρώτη εικόνα μικρής αναβλάστησης δημιουργεί την εντύπωση βελτίωσης.