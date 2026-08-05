Μια προσωπική ανάρτηση αφιερωμένη στον άντρα της ζωής της, τον Γρηγόρη Μόργκαν, έκανε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μέσα από το Instagram, καταγράφοντας στιγμές από τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια περνάει το φετινό καλοκαίρι με τον σύζυγό της και τον ενός έτους γιο τους, επιλέγοντας να μοιραστεί δημόσια ένα έντονα συναισθηματικό μήνυμα.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, βλέπουμε τον Γρηγόρη Μόργκαν να βγαίνει από τη θάλασσα κρατώντας τη σανίδα του surf. Πάνω στο βίντεο, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έγραψε: «Πριν από χρόνια ονειρευόμουν μια αγάπη σαν κι αυτή, έναν άντρα σαν εσένα… και τώρα είναι η πραγματική μου ζωή».

Στη λεζάντα της ίδιας δημοσίευσης πρόσθεσε: «Τελικά, τα όνειρα όντως γίνονται πραγματικότητα».

Η ανάρτηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη

Η ανάρτηση, όπως καταγράφεται στα σχετικά δημοσιεύματα, συγκέντρωσε σε σύντομο χρόνο likes και ευχές από φίλους, followers και πρόσωπα από το περιβάλλον του ζευγαριού.

Η σχέση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν είναι μαζί από το 2022. Κοινό στοιχείο στη γνωριμία και στη διαδρομή τους υπήρξε η αγάπη τους για τη θάλασσα και το surf, ένα ενδιαφέρον που επανέρχεται και στο βίντεο που ανάρτησε η δημοσιογράφος από την παραλία.

Δύο χρόνια μετά την έναρξη της σχέσης τους, παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 στα Χανιά. Ο γάμος τους έγινε σε στενό κύκλο, παρουσία λίγων συγγενών και στενών φίλων.

Το 2025 απέκτησαν τον γιο τους. Μάλιστα, πριν από λίγες εβδομάδες, γιόρτασαν τα πρώτα του γενέθλια και πραγματοποίησαν και τη βάφτισή του.