Ευρυδίκη Βαλαβάνη για Γρηγόρη Μόργκαν: «Oνειρευόμουν έναν άντρα σαν εσένα»

Τρελά ερωτευμένη η παρουσιάστρια και δεν το κρύβει στιγμή!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.08.26 , 21:41 «Στην κόψη του ξυραφιού» οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν
05.08.26 , 21:38 Μακελειό στη Βόρεια Καρολίνα - Αναφορές για πολλούς νεκρούς
05.08.26 , 21:22 Ευρυδίκη Βαλαβάνη για Γρηγόρη Μόργκαν: «Oνειρευόμουν έναν άντρα σαν εσένα»
05.08.26 , 20:51 Με γαλλικό... κλειδί η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (GSI)
05.08.26 , 20:42 Δέσποινα Μοιραράκη: Οι ξέγνοιαστες στιγμές της παρουσιάστριας στη Μύκονο
05.08.26 , 20:39 Σύγκρουση ελικοπτέρων: Αυτός είναι ο Έλληνας χειριστής που σκοτώθηκε
05.08.26 , 20:36 Πόσο καιρό παίρνει σε ένα δάσος να πρασινίσει ξανά μετά από πυρκαγιά
05.08.26 , 20:15 Πόρτο Γερμενό: Η στιγμή που η φωτιά φτάνει στον οικισμό και καίει σπίτια
05.08.26 , 20:03 Δανάη Μπάρκα: Το να χάσει κιλά είναι στο χέρι της; Το τρολάρισμά της!
05.08.26 , 19:37 Ποιους ελέγχει τώρα η Εφορία - Ποιοι θα λάβουν «ραβασάκι»
05.08.26 , 19:30 Mercedes-140 A-Class: Σε ειδική, επετειακή τιμή 140 αυτοκίνητα
05.08.26 , 19:23 Νικόλ Κίντμαν & Ζόε Σαλντάνα στη Μύκονο: Η εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα
05.08.26 , 19:13 Έως 20.000 ευρώ τα αναδρομικά συντάξεων ΕΦΚΑ
05.08.26 , 19:05 BMW και MINI: Διακοπές με ηλεκτρικά αυτοκίνητα
05.08.26 , 19:00 Λονδίνο: Γυναίκα επιτέθηκε και τραυμάτισε με ψαλίδι 4 άνδρες
Viva l'amore! Επώνυμες Ελληνίδες που ερωτεύθηκαν Ιταλούς - Ποιες είναι;
e-ΕΦΚΑ: Επίδομα αποκλειστικά για συνταξιούχους
Ζυγούλη- Ρουβάς: Φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Κρήτη
Ρούλα Ρέβη: Απαθανατίζει τον Αποστόλη Τότσικα αγκαλιά με τον γιο τους
Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πάριος από μικρός» ο Πάρης - Ποιο τραγούδησε;
Σύγκρουση ελικοπτέρων: Αυτός είναι ο Έλληνας χειριστής που σκοτώθηκε
Τουρισμός για Όλους 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις - Τα κριτήρια
Ποιους ελέγχει τώρα η Εφορία - Ποιοι θα λάβουν «ραβασάκι»
Μιμή Ντενίση: Στην παραλία του Θεολόγου με την κόρη της Μαριτίνα
Κρήτη: Με μαύρο ολόσωμο μαγιό στο Κεδρόδασος η Σίσσυ Χρηστίδου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε το βίντεο του Γρηγόρη Μόργκαν που πόσταρε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αφιέρωσε προσωπική ανάρτηση στον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, μέσω Instagram.
  • Μοιράστηκε συναισθηματικό μήνυμα για την αγάπη τους και στιγμές από τις καλοκαιρινές διακοπές τους.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε το 2022 και παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 στα Χανιά.
  • Το 2025 απέκτησαν έναν γιο, του οποίου γιόρτασαν πρόσφατα τα πρώτα γενέθλια και τη βάφτισή του.
  • Η ανάρτηση συγκέντρωσε πολλά likes και ευχές από φίλους και followers.

Μια προσωπική ανάρτηση αφιερωμένη στον άντρα της ζωής της, τον Γρηγόρη Μόργκαν, έκανε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μέσα από το Instagram, καταγράφοντας στιγμές από τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη - Γρηγόρης Μόργκαν: Καλοκαιρινές στιγμές με τον γιο τους

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια περνάει το φετινό καλοκαίρι με τον σύζυγό της και τον ενός έτους γιο τους, επιλέγοντας να μοιραστεί δημόσια ένα έντονα συναισθηματικό μήνυμα.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη για Γρηγόρη Μόργκαν: «Oνειρευόμουν έναν άντρα σαν εσένα»

Στο βίντεο που δημοσίευσε, βλέπουμε τον Γρηγόρη Μόργκαν να βγαίνει από τη θάλασσα κρατώντας τη σανίδα του surf. Πάνω στο βίντεο, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έγραψε: «Πριν από χρόνια ονειρευόμουν μια αγάπη σαν κι αυτή, έναν άντρα σαν εσένα… και τώρα είναι η πραγματική μου ζωή». 

Βαλαβάνη – Μόργκαν: Βάφτισαν τον γιο τους με νονά τη Γωγώ Φαρμάκη

Στη λεζάντα της ίδιας δημοσίευσης πρόσθεσε: «Τελικά, τα όνειρα όντως γίνονται πραγματικότητα».

Η ανάρτηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη

Η ανάρτηση, όπως καταγράφεται στα σχετικά δημοσιεύματα, συγκέντρωσε σε σύντομο χρόνο likes και ευχές από φίλους, followers και πρόσωπα από το περιβάλλον του ζευγαριού.

Γρηγόρης Μόργκαν: Το πρώτο... δύσκολο ταξίδι μακριά από την οικογένειά του

Η σχέση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν είναι μαζί από το 2022. Κοινό στοιχείο στη γνωριμία και στη διαδρομή τους υπήρξε η αγάπη τους για τη θάλασσα και το surf, ένα ενδιαφέρον που επανέρχεται και στο βίντεο που ανάρτησε η δημοσιογράφος από την παραλία. 

Ευρυδίκη Βαλαβάνη για Γρηγόρη Μόργκαν: «Oνειρευόμουν έναν άντρα σαν εσένα»

Δύο χρόνια μετά την έναρξη της σχέσης τους, παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 στα Χανιά. Ο γάμος τους έγινε σε στενό κύκλο, παρουσία λίγων συγγενών και στενών φίλων.

Το 2025 απέκτησαν τον γιο τους. Μάλιστα, πριν από λίγες εβδομάδες, γιόρτασαν τα πρώτα του γενέθλια και πραγματοποίησαν και τη βάφτισή του.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΡΓΚΑΝ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δέσποινα Μοιραράκη
Celebrities & Gossip Νεα
Δέσποινα Μοιραράκη: Οι ξέγνοιαστες στιγμές της παρουσιάστριας στη Μύκονο
Δανάη Μπάρκα
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μπάρκα: Το να χάσει κιλά είναι στο χέρι της; Το τρολάρισμά της!
Νικόλ Κίντμαν - Ζόε Σαλντάνα
Celebrities & Gossip Νεα
Νικόλ Κίντμαν & Ζόε Σαλντάνα στη Μύκονο: Η εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα
Κώστας Καραφώτης
Celebrities & Gossip Νεα
Κώστας Καραφώτης: Η νέα super cute φωτογραφία με την κόρη του!
Λένα Παπαληγούρα
Celebrities & Gossip Νεα
Λένα Παπαληγούρα - Η εξομολόγηση για τον πατέρα της: «Μου λείπει πάρα πολύ»
Ελληνίδες - Ιταλοί
Celebrities & Gossip Νεα
Viva l'amore! Επώνυμες Ελληνίδες που ερωτεύθηκαν Ιταλούς - Ποιες είναι;
Ντορέττα Παπαδημητρίου
Celebrities & Gossip Νεα
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η χιουμοριστική ανάρτηση με τη βαμμένη ρίζα!
Σάκης Ρουβάς- Κάτια Ζυγούλη: Διακοπές Στην Ελούντα
Celebrities & Gossip Νεα
Ζυγούλη- Ρουβάς: Φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Κρήτη
Φαίη Σκόρδα
Celebrities & Gossip Νεα
Από την Κύπρο στη Ρόδο: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της Φαίης Σκορδά!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top