Το φετινό καλοκαίρι για τη Σίσσυ Χρηστίδου είναι ένα ατελείωτο ταξίδι ανανέωσης, γεμάτο μαγευτικές εικόνες, στιγμές χαλάρωσης και αγαπημένα πρόσωπα.

Μετά από διαδοχικές εξορμήσεις στην Πάτμο, τη Μεσσηνία, την Κέρκυρα και τη Μύκονο, η δημοφιλής παρουσιάστρια επέλεξε την Κρήτη και το ατμοσφαιρικό Ενετικό Λιμάνι των Χανίων ως τον επόμενο σταθμό των διακοπών της.

Το καλοκαίρι πηγαίνει πολύ στη Σίσσυ Χρηστίδου! /Φωτογραφία Instagram

Με φόντο τα ζεστά χρώματα του κρητικού ηλιοβασιλέματος, η Σίσσυ μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά από εντυπωσιακές φωτογραφίες, χαλαρώνοντας με ένα κοκτέιλ στο χέρι λίγο πριν τη δύση του ηλίου.

Cheers από τη Σίσσυ Χρηστίδου! /Φωτογραφία Instagram

Η παρουσιάστρια δείχνει πιο ανανεωμένη και λαμπερή από ποτέ, κάτι που πολλοί αποδίδουν όχι μόνο στο καλοκαιρινό διάλειμμα, αλλά και στην όμορφη φάση που διανύει στην προσωπική της ζωή. Στο πλευρό της βρίσκεται πλέον ο νέος της σύντροφος, Στέφανος Νεδέλκος με τον οποίο διατηρούν μια διακριτική αλλά ουσιαστική σχέση. Οι δυο τους απολαμβάνουν τη συντροφικότητά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με τα γραφικά σοκάκια και τις ακτές των Χανίων να συνθέτουν το ιδανικό φόντο για το κοινό τους καλοκαίρι.

Τη χαρούμενη ατμόσφαιρα των διακοπών συμπληρώνει η σταθερή κι αγαπημένη της παρέα. Η κουμπάρα και στενή της φίλη, Χριστίνα Κοντοβά, επιμελήθηκε για άλλη μια φορά τις εμφανίσεις της, με τη Σίσσυ να ποζάρει γεμάτη αυτοπεποίθηση φοράγοντας δημιουργίες από τη νέα collection της σχεδιάστριας και σημειώνοντας στη λεζάντα: «POV: έχεις κουμπάρα την Χριστίνα Κοντοβά και φοράς πρώτη τη νέα συλλογή».

Η ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου

Το καλοκαιρινό team ολοκληρώνεται με τους Παύλο Σταματόπουλο και Κωνσταντίνο Βασάλο, σφραγίζοντας ακόμη ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια, δυνατές φιλίες κι ανεμελιά.

Η Σίσσυ Χρηστίδου τα... πίνει με την παρέα της! /Φωτογραφία Instagram