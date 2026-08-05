Σαμοθράκη: «Μαμά νόμιζες ότι δε θα σε ξαναδώ;» -Τα πρώτα λόγια του 22χρονου

Τι λέει η μητέρα του νεαρού που έπεσε σε κανάλι με καυτό νερό

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Τι είπε η μητέρα του 22χρονου / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 22χρονος που έπεσε σε κανάλι με θερμό νερό στη Σαμοθράκη αποσωληνώθηκε και είπε στη μητέρα του: "Μαμά, νόμιζες ότι δε θα σε ξαναδώ;".
  • Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια διακοπών, όταν ο νεαρός έπεσε σε κανάλι χωρίς σήμανση, με νερό 70 βαθμών.
  • Φέρει εγκαύματα δεύτερου βαθμού στο 49% του σώματός του και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου.
  • Μετά το ατύχημα, το κανάλι μπαζώθηκε και ο δήμαρχος δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί δημόσια μετά την έρευνα.
  • Η οικογένεια του 22χρονου προτίθεται να κινηθεί νομικά για τις συνθήκες ασφαλείας στο σημείο.

Συγκλονίζει η μητέρα του 22χρονου που έπεσε σε κανάλι με θερμό νερό στα ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης. «Μαμά, νόμιζες ότι δε θα σε ξαναδώ;», ήταν τα πρώτα λόγια του κλαίγοντας, όταν αποσωληνώθηκε. 

Σαμοθράκη: Ο 22χρονος έπεσε σε καυτό νερό που ξεπερνούσε τους 60°C

«Σήμερα τον αποσωλήνωσαν. Άρχισε να κλαίει, είναι σε σοκ και το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν: "Μαμά, νόμιζες ότι δεν θα σε ξαναδώ;"». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε στο Star και τη Ραλλιώ Λεπίδου η μητέρα του 22χρονου που δίνει «μάχη» για την αποκατάστασή του, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε.

Όπως ανέφερε η ίδια, ο γιος της βρισκόταν στη Σαμοθράκη για διακοπές με την παρέα του και το βράδυ του ατυχήματος διασκέδαζαν στην πλατεία του νησιού. 

«Περπατούσαν στον δρόμο και κάποια στιγμή βρέθηκαν στο σημείο του καναλιού. Δεν υπήρχε κάποια σήμανση που να λέει ότι απαγορεύεται και έπεσε μέσα. Άρχισε να ουρλιάζει, οι φίλοι του τον άκουσαν, τον έβγαλαν και τον μετέφεραν αρχικά στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Ακούστηκε ότι το νερό είχε θειάφι και έβραζε, έφτανε περίπου τους 70 βαθμούς», είπε χαρακτηριστικά. 

Σαμοθράκη: «Μαμά νόμιζες ότι δε θα σε ξαναδώ;» -Τα πρώτα λόγια του 22χρονου

O 22χρονος έχει εγκαύματα δεύτερου βαθμού στο 49% του σώματός του / Φωτογραφία από βίντεο Star

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και στη συνέχεια διακομίστηκε διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εγκαυμάτων. 

Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο 22χρονος έχει πλέον αποσωληνωθεί και βρίσκεται εκτός κινδύνου, ωστόσο φέρει εγκαύματα δεύτερου βαθμού στο 49% του σώματός του, γεγονός που προμηνύει μια μακρά και δύσκολη περίοδο αποκατάστασης. 

«Άνοιξε τα ματάκια του, αλλά έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Θα χρειαστούν επεμβάσεις και πολλές εξετάσεις. Από τη μέση και κάτω είναι καμένος», ανέφερε συγκλονισμένη η μητέρα του. 

Σαμοθράκη: Μπάζωσαν το κανάλι μετά το ατύχημα 

Μετά το περιστατικό, το σημείο όπου σημειώθηκε το ατύχημα αποκλείστηκε με κορδέλες και το κανάλι μπαζώθηκε, ώστε να αποτραπεί ένα νέο ατύχημα. 

Ο δήμαρχος Σαμοθράκης, Αθανάσιος Βίτσας, δήλωσε στο Star ότι ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα για λόγους ασφαλείας και σημείωσε πως θα τοποθετηθεί δημόσια όταν ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα. 

Σαμοθράκη: Το σημείο με το καυτό νερό που έπεσε ο 22χρονος

Το σημείο που έπεσε ο 22χρονος / Φωτογραφίες από βίντεο Star 

Ατύχημα 22χρονου στη Σαμοθράκη

Παράλληλα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να επικοινωνήσει με την οικογένεια του 22χρονου. 

Η οικογένεια του νεαρού θεωρεί ότι υπάρχουν σοβαρές ευθύνες για τις συνθήκες ασφαλείας στο σημείο και προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου, ενώ αναμένει τα αποτελέσματα της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. 

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