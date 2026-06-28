Τσιμτσιλή: Με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό στη βάφτιση της κόρης της Τσολάκη

Υπέρλαμπρη με λευκό δαντελένιο φόρεμα η παρουσιάστρια του Happy Day

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Aπό το πάρτι μετά τη βάφτιση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Τσολάκη βάφτισε την κόρη της, Μαρία, το Σάββατο 27 Ιουνίου.
  • Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στο Λαγονήσι.
  • Στη βάφτιση παρευρέθηκαν συγγενείς και φίλοι, με δεξίωση σε παραθαλάσσιο χώρο.
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή παρευρέθηκε με τον σύζυγό της Θέμη Σοφό και μοιράστηκε φωτογραφίες στο Instagram.
  • Η Τσιμτσιλή και η Τσολάκη διατηρούν στενή φιλία από την προηγούμενη τηλεοπτική τους συνεργασία.

Το απόγευμα του Σαββάτου 27 Ιουνίου, η Ελένη Τσολάκη βάφτισε την κόρη της, καρπό του έρωτά της με τον Παύλο Πετρουλάκη. Η νεοφώτιστη πήρε το όνομα Μαρία.

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Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στο Λαγονήσι. Το «παρών» έδωσαν συγγενείς, στενοι φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού, ενώ ακολούθησε δεξίωση σε παραθαλάσσιο χώρο στην περιοχή.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία κατέφτασε συνοδευόμενη φυσικά, από τον σύζυγό της, γνωστό ποινικολόγο Θέμη Σοφό. Η παρουσιάστρια του Happy Day μοιράστηκε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τόσο από το μυστήριο όσο και από τη δεξίωση που ακολούθησε. Η ίδια ήταν υπέρλαμπρη με λευκό δαντελένιο φόρεμα και ψηλά πέδιλα στην ίδια απόχρωση.

Δες την ανάρτησή της:

 

Τσιμτσιλή: Με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό στη βάφτιση της κόρης της Τσολάκη

Τσιμτσιλή: Με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό στη βάφτιση της κόρης της Τσολάκη

Τσιμτσιλή: Με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό στη βάφτιση της κόρης της Τσολάκη

Οι δύο παρουσιάστριες Σταματίνα Τσιμτσιλή και Ελένη Τσολάκη συνεργάστηκαν τηλεοπτικά στο παρελθόν, όταν η Ελένη Τσολάκη συμμετείχε στην ομάδα του Happy Day, αναπτύσσοντας μια ιδιαίτερα στενή σχέση. Παρότι οι επαγγελματικοί τους δρόμοι χώρισαν, η φιλία τους παρέμεινε δυνατή, με τις δύο λαμπερές κυρίες της ελληνικής showbiz να βρίσκονται συχνά πυκνά μαζί.

Η βάφτιση της μικρής της Ελένης Τσολάκη αποτέλεσε ακόμη μία αφορμή για να συναντηθούν.

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ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
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ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ
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ΘΕΜΗΣ ΣΟΦΟΣ
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