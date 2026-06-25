Η Σταματίνα Τσιμτσιλή κι ο Θέμης Σοφός συμπληρώνουν σήμερα 15 χρόνια γάμου, με αφορμή την επέτειό τους στις 25 Ιουνίου. Η οικοδέσποινα του Happy Day μοιράστηκε τη στιγμή με ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους.

Η ανάρτηση για τα 15 χρόνια γάμου

Στην ανάρτησή της, η παρουσιάστρια έγραψε: «15 χρόνια πριν… ❤️ Πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω πόσο γρήγορα πέρασε ο χρόνος. Κι όμως, όταν σκέφτομαι όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί, νιώθω πως μέσα σε αυτά τα δεκαπέντε χρόνια χωράει μια ολόκληρη ζωή.Τόσες στιγμές, τόσες αναμνήσεις, τόσα συναισθήματα…Εύχομαι πάνω απ’ όλα να είμαστε υγιείς και αγαπημένοι. Να συνεχίσουμε μαζί όπως είμαστε στα εύκολα και στα δύσκολα και να καμαρώνουμε τα παιδάκια μας να μεγαλώνουν ευτυχισμένα και να πραγματοποιούν τα όνειρά τους. #15yearsanniversary #weddingday».

Η ανάρτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Η οικογένεια και η ημερομηνία του γάμου

Θυμίζουμε ότι η Σταματίνα Τσιμτσιλή παντρεύτηκε τον δικηγόρο και ποινικολόγο Θέμη Σοφό στις 25 Ιουνίου 2011. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο γάμος τους έγινε στον Άγιο Σεραφείμ στο κτήμα Νάσιουτζικ, παρουσία περίπου 300 καλεσμένων.

Μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τη Νάγια, που γεννήθηκε την 1η Μαΐου 2013, τη Μαίρη, που γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου 2014, και τον γιο τους Γιάννη Εφραίμ, που γεννήθηκε στις 27 Απριλίου 2018.

Οικογενειακά... βάρη για τον Θέμη Σοφό και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Τι έχει πει ο Θέμης Σοφός για τον γάμο και τα παιδιά τους

Ο Θέμης Σοφός είχε μιλήσει στον Νίκο Συρίγο και την εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι! για τη σχέση τους και την οικογένειά τους. Όπως ανέφερε: «Δεν υπάρχει μυστικό για έναν αρμονικό γάμο. Βασικό συστατικό είναι η ελευθερία, ο σεβασμός, η ταπεινότητα κι η αυτοθυσία στον γάμο. Σε μια διαφωνία -που θα υπάρξουν διαφωνίες- κάποιος πρέπει να κάνει πίσω. Είμαι πάντα ερωτευμένος με τη Σταματίνα. Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί».

Επίσης είχε δηλώσει: «Είμαι χαζομπμαπάς κι έχω αδυναμία και στα 3 παιδιά μου. Είχαμε πέντε εγκυμοσύνες αλλά οι δύο δεν οδήγησαν στο φυσικό τους αποτέλεσμα. Βλέπουμε με τη Σταματίνα ότι τα τρία μας παιδιά είναι το δώρο που μας χάρισε ο Θεός και προχωράμε αγαπημένοι και ενωμένοι. Θα θέλαμε κι άλλα παιδιά, αλλά ο Θεός αποφασίζει. Ό,τι έρθει, καλοδεχούμενο είναι. Σέβομαι απεριόριστα την εργασία της γυναίκας μου και τη μαχητικότητά της. Η δημοσιότητα της δουλειάς της ήταν κι η επιλογή μου να απέχω».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τις κοινές τους εμφανίσεις

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε μιλήσει στο Breakfast@Star για τον τρόπο που το ζευγάρι επιλέγει να εμφανίζεται δημόσια. «Πάντα βγαίνουμε μαζί αλλά δεν βγαίνουμε σε διάφορες εκδηλώσεις που μπορεί να έχει κάμερες και τέτοιου τύπου δημοσιότητα γιατί δεν αρέσει στον σύζυγό μου η δημοσιότητα. Τον χρόνο με τους φίλους μας τον περνάμε μαζί, θα πάμε μαζί για ένα φαγητό, για σινεμά είναι χαρά μας να περνάμε το χρόνο μαζί και με τα παιδάκια μας», είχε πεί.