Σταματίνα Τσιμτσιλή - Θέμης Σοφός: Σπάνια βραδινή έξοδος για το ζευγάρι

H Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός έκαναν μια σπάνια κοινή βραδινή εμφάνιση πριν από μερικές ημέρες!

Το ζευγάρι βρέθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας για να απολαύσει το εντυπωσιακό show του Τάκη Ζαχαράτου και της Έλενας Παπαρίζου.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός αν και απολαμβάνουν να περνούν χρόνο μαζί και να πραγματοποιούν διάφορες εξόδους με φίλους τους, αποφεύγουν της εμφανίσεις σε δημόσιες εκδηλώσεις, μιας και ο ποινικολόγος δεν αρέσκεται σε τέτοιου είδους δημοσιότητα.

Το ζευγάρι μετρά σχεδόν 15 χρόνια έγγαμου βίου και έχει αποκτήσει τρία παιδιά, τη Ναγια, τη Μαίρη και τον Γιάννη.

Ο γνωστός ποινικολόγος σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, «Χαμογέλα και Πάλι» δήλωσε ερωτευμένος με τη σύζυγό του.

«Δεν υπάρχει μυστικό για να κυλάει αρμονικά ένας γάμος. Ο γάμος είναι κάτι του οποίου βασικό συστατικό είναι η ελευθερία. Ο σεβασμός είναι το δεύτερο βασικό στοιχείο και το τρίτο η ταπεινότητα και η αυτοθυσία, διότι σε μια διαφωνία ο ένας από τους δυο θα πρέπει να κάνει πίσω. Δηλώνω πάντα ερωτευμένος με τη Σταματίνα. Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί».