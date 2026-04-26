Πώς η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου «προφήτευσε» την επίθεση στην Ουάσιγκτον

«Θα πέσουν μερικοί πυροβολισμοί απόψε», είπε η Καρολάιν Λέβιτ

26.04.26 , 16:19 Πώς η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου «προφήτευσε» την επίθεση στην Ουάσιγκτον
Όλα όσα έγιναν κατά την επίθεση ενόπλου στο δείπνο που διοργάνωσε ο Λευκός Οίκος / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Μια δήλωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, που έγινε ως αστείο στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο της Ουάσιγκτον όπου έπεσαν πυροβολισμοί, μοιάζει με μια απίστευτη «προφητεία», ενώ έχει προκαλέσει κύμα σχολίων στα social media.

Η επίθεση απο ένοπλο δράστη έγινε στο ξενοδοχείο Χίλτον όπου παρευρίσκονταν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, πλήθος αξιωματούχων και δημοσιογράφων, το βράδυ του Σαββάτου.

Η Καρολάιν Λέβιτ, σε δηλώσεις της προς το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης, ανέφερε πως ανυπομονεί να ακούσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ γιατί θα είναι μια τυπική ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα είναι αστεία, θα είναι διασκεδαστική, θα υπάρξουν μερικοί πυροβολισμοί που θα πέσουν απόψε (there will be shots fired tonight) στο δωμάτιο», ανέφερε χαριτολογώντας η Καρολάιν Λέβιτ.

Κατά κάποιο αναπάντεχο τρόπο η Λέβιτ τελικά... επιβεβαιώθηκε από τα γεγονότα που ακολούθησαν, με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αναφέρονται στις «μαντικές ικανότητες» της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου και τις δηλώσεις της να γίνονται viral.

Ο ύποπτος που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ταυτοποιήθηκε ως ο Κόουλ Τόμας Άλεν, ένας άνδρας από την περιοχή του Λος Άντζελες ο οποίος, όπως φαίνεται σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, είναι ένας απόφοιτος του Caltech ο οποίος εργάζεται ως δάσκαλος μερικής απασχόλησης και δημιουργός ηλεκτρονικών παιγνιδιών.

Ο Άλεν, ηλικίας περίπου 31 ετών, είναι κάτοικος του Τόρανς, μιας παραλιακής πόλης της Καλιφόρνια στην περιφέρεια του Σάουθ Μπέι που βρίσκεται κοντά στο Λος Άντζελες και συνορεύει με την περιφέρεια Σάντα Μόνικα Μπέι.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι οι ερευνητές πιστεύουν πως ο ύποπτος ήταν φιλοξενούμενος στο ξενοδοχείο Χίλτον της Ουάσινγκτον, όπου πραγματοποιούνταν το ετήσιο δείπνο, πρόσθεσε όμως ότι δεν έχει διευκρινισθεί το κίνητρό του.

Αναρτήσεις στο Facebook που φαίνεται ότι σχετίζονται με τον Κόουλ Τόμας Άλεν, δείχνουν ότι το Δεκέμβριο 2024 είχε αναγορευθεί «Δάσκαλος του Μήνα» από το γραφείο στο Τόρανς της C2 Education, μιας ιδιωτικής υπηρεσίας προετοιμασίας μαθητών για το πανεπιστήμιο που λειτουργεί σε όλες τις ΗΠΑ.

Ο δράστης ήταν οπλισμένος με καραμπίνα και συνελήφθη αφού άνοιξε πυρ εναντίον πράκτορα της Secret Service στο ξενοδοχείο, έξω από την αίθουσα της εκδήλωσης στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς καθώς και υπουργοί της κυβέρνησης.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς δήλωσε πως πιστεύει ότι ο συλληφθείς για τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είχε ως στόχο αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, ίσως και τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο. «Φαίνεται ότι πραγματικά είχε βάλει στόχο πρόσωπα που δουλεύουν στην κυβέρνηση, πιθανόν και τον πρόεδρο», δήλωσε ο Μπλανς στην εκπομπή Meet the Press του NBC News και πρόσθεσε ότι ο ύποπτος ταξίδεψε όπως φαίνεται με τρένο από το Λος Αντζελες στο Σικάγο και στην συνέχεια στην Ουάσινγκτον.

Κατηγορίες θα ασκηθούν από ομοσπονδιακό δικαστήριο αύριο εναντίον του για επίθεση κατά ομοσπονδιακού πράκτορα και χρήση πυροβόλου όπλου με στόχο την δολοφονία ομοσπονδιακού πράκτορα, είπε.

Ο ύποπτος δεν συνεργάζεται με τους ανακριτές, πρόσθεσε ο Μπλανς.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε επίσης ότι πιστεύει πως ο βασιλιάς Κάρολος θα είναι ασφαλής για την επίσκεψή του από αύριο στις ΗΠΑ.
 

