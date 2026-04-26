Το 17ο ARC FOR DANCE FESTIVAL στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

Από 15 έως 25 Μαΐου, στο κέντρο της πόλης αλλά και διαδικτυακά

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Πρώτη Δημοσίευση: 26.04.26, 11:00
Arc for dance festival
Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE, ένα από τα πιο ζωντανά σημεία συνάντησης του σύγχρονου χορού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιστρέφει για 17η χρονιά, από τις 15 έως τις 25 Μαΐου. Αντλώντας έμπνευση από τη #ρήξη, καλλιτέχνες/ιδες από 10 χώρες παρουσιάζουν 17 παραστάσεις χορού, σε παγκόσμια ή ελληνική πρεμιέρα, που θα φιλοξενηθούν επί 10 μέρες στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», στο Σύγχρονο Θέατρο, σε άλλους γνωστούς χώρους πολιτισμού στην Αθήνα, καθώς και διαδικτυακά.

Το ARC17 αναμετριέται φέτος ευθέως με τις προκλήσεις της παγκόσμιας συγκυρίας. Ενώ το 2026 κινείται μεταξύ ρήξεων και μορφών διαχωρισμού, ένα επείγον ζητούμενο διατυπώνεται πλέον επιτακτικά: πώς να επιβιώσουμε ανάμεσα στα αναδυόμενα χάσματα και να αντιμετωπίσουμε το τέλος του κόσμου, όπως τον ξέραμε; Μπορούμε να αντιπαρέλθουμε τις ρήξεις χορεύοντας, να αντισταθούμε στη διαχωριστικότητα; Και ίσως να αναμορφώσουμε τον κόσμο σε όλη του την άγρια, ζωντανή, απείθαρχη πολυπλοκότητα, με εμάς συνειδητά παρόντες και παρούσες; 

ALL’ARME I Credit: Nina Durdevic

Στη 17η εκδοχή του, το ARC παρουσιάζει παραστάσεις που μετακινούνται από τη διάρρηξη στη διέλευση, από το χάσμα στο πέρασμα, από το ρήγμα στο ζεύγμα. Μοιράζεται χορευτικές ιστορίες υπέρβασης και εμπλοκής. Φέρνει επί σκηνής την ενωτική αφθονία της αγάπης και του γέλιου, την απελευθερωτική δύναμη του πένθους, την απόλαυση του να μεγαλώνουμε ενώ η σκέψη μας αναγεννιέται, τέμνοντας εγκάρσια τις διαχωριστικές γραμμές, περνώντας μέσα από τις ρωγμές.

Ο κεντρικός άξονας του φεστιβάλ, το MAIN FEST, φιλοξενείται στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» (23, 24, 25 Μαΐου), παρουσιάζοντας έξι διεθνείς και ελληνικές παραγωγές, που αναδεικνύουν τη δυναμική και την πολυφωνία του σύγχρονου χορού.

When the Bleeding Stops I Credit: Owen Fiene

Η ενότητα PRIME MOVERS, στο Σύγχρονο Θέατρο (15, 16, 17 Μαΐου), στρέφεται προς το μέλλον, δίνοντας χώρο σε νέους/ες καλλιτέχνες/ιδες να παρουσιάσουν πέντε τολμηρά έργα. Η ενότητα ARChitects επεκτείνει το φεστιβάλ σε σκηνές πέραν της χορευτικής και ανοίγει τη συζήτηση με το κοινό, ενώ η ενότητα ARC HOOD φέρνει το φεστιβάλ και στον δημόσιο χώρο (Πλατεία Κοραή), ενισχύοντας —μέσα από συνεργασίες με φορείς όπως το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος— τη διασύνδεση του χορού με άλλες μορφές τέχνης και εμπειρίας.

Στο ARC17 συμμετέχουν: Lovísa Ósk Gunnarsdóttir (Ισλανδία), Oulouy (Ισπανία), Σοφία Μαυραγάνη (Ελλάδα), Ηλίας Χατζηγεωργίου (Ελλάδα), Αναστασία Βαλσαμάκη (Ελλάδα), Les Idoles (Γαλλία), Mufutau Yusuf (Ιρλανδία), Panzetti & Ticconi (Κροατία, Ιταλία), Production Xx (Γαλλία), Solène Weinachter (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο), En–Knap (Σλοβενία), Ekin Tunçeli (Τουρκία), Stanislav Genadiev (Βουλγαρία), Violeta Vitanova (Βουλγαρία), Άγγελος Αντωνάκος (Ελλάδα), Βασιλική Παπαποστόλου (Ελλάδα), Δέσποινα Σανιδά-Κρεζία (Ελλάδα)
 

