Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Aπριλίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 26 Απριλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μυροφόρων και Οσίας Γλαφύρας.

Η Αγία Γλαφυρή ήταν θεραπαινίδα της βασίλισσας Κωνστάντιας, συζύγου του Λικινίου, η οποία βασίλισσα απομάκρυνε τη Γλαφυρά από τις ερωτικές διαθέσεις του Λικινίου, αφού την εφοδίασε με πολλά χρήματα.

Η Αγία πήγε προς την Ανατολή, όπου περιπλανήθηκε σε πολλούς τόπους. Τελικά κατάληξε στην Αμάσεια και παρουσιάστηκε στον επίσκοπο της πόλης αυτής Βασιλέα (εορτάζει στις 26 Απριλίου), στον όποιο παρέδωσε τα χρήματα της για την ανέγερση Ναού, και απεβίωσε ειρηνικά στην Αμάσεια.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Γλαφυρός

Γλαφύρα, Γλαφυρή, Γλαφυρούλα

Μυροφόρα

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:34 και θα δύσει στις 20:11. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 36 λεπτά.

Σελήνη 9.7 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Όταν αναφερόμαστε στη Διανοητική Ιδιοκτησία εννοούμε τόσο την πνευματική ιδιοκτησία (δικαιώματα καλλιτεχνών πάνω στο έργο τους), όσο και τη βιομηχανική ιδιοκτησία (δικαιώματα εφευρετών πάνω στις δημιουργίες, δηλαδή τις πατέντες).

Η Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Απριλίου, ημερομηνία που εγκαθιδρύθηκε το 1970 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας, που προστατεύει τα ανωτέρω δικαιώματα σε όλο τον κόσμο.