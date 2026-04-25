Μακρόν σε Μητσοτάκη: Μοντέλο οικονομικής προόδου η Ελλάδα

«Οι συζητήσεις που προηγήθηκαν ήταν εξαιρετικά ουσιαστικές και γόνιμες καλλιεργώντας το έδαφος για την περαιτέρω ανάπτυξη νέων συνεργασιών, αλλά και τη σύσφιγξη των παραγωγικών δυνάμεων μεταξύ των δύο χωρών για καινούργιες επενδύσεις και συμπράξεις. Με άλλα λόγια, για ένα ακόμα πιο φιλόδοξο κεφάλαιο στην ελληνογαλλική συμπόρευση σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Η φιλία μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας έχει, άλλωστε, θεμελιωθεί σε πανίσχυρες βάσεις, σε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με ιστορικό βάθος, αλλά και σε μια κοινή ευρωπαϊκή συνείδηση, η οποία σφυρηλατήθηκε σε κρίσιμες στιγμές της ιστορίας με τη γαλλική πολιτική σκέψη να αξιολογεί διαχρονικά τη χώρα μας ως αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής», τόνισε απευθυνόμενος στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τον χαιρετισμό του στο πλαίσιο του Ελληνο-Γαλλικού Οικονομικού Φόρουμ, που διοργανώνουν ο ΣΕΒ και το Ελληνογαλλικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Έκανε ειδική αναφορά στη συμβολή της Γαλλίας για την εισδοχή της Ελλάδας ως δέκατο μέλος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1981, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για μια στήριξη που άλλαξε, όπως είπε, τη μοίρα της σύγχρονης Ελλάδας.

Υπογράμμισε την ιστορική εγγύτητα που βρήκε, όπως είπε, την πιο ισχυρή της έκφραση στη συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης που υπεγράφη στο Παρίσι το 2021, λίγους μήνες πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Μια συμφωνία ορόσημο, την αναβάθμιση της οποίας αποφασίσαμε σήμερα με τον Πρόεδρο Μακρόν. Θα έλεγα λοιπόν ότι τα δύο κράτη βρίσκονται σήμερα πιο κοντά από ποτέ, πολιτικά, στρατηγικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά, πολιτισμικά. Θα έλεγα μάλιστα ότι αυτό το μοντέλο συνεργασίας αποτελεί ίσως το πιο προωθημένο σχήμα στρατηγικής σχέσης που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με οποιοδήποτε μέλος της ΕΕ. Κάτι που έχει κρίσιμη, αλλά και επίκαιρη σημασία λόγω της συγκυρίας που διερχόμαστε».

Επανέλαβε ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε το γενναιόδωρο κοινωνικό μοντέλο, το οποίο τελικά μας διακρίνει από άλλες περιοχές του πλανήτη.

«Η ελληνογαλλική συνεργασία μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά ως ένα πρότυπο για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε συνολικά η Ευρώπη να κινηθεί», είπε.

Πρόσθεσε ότι οι κρίσεις που διανύουμε είναι πολλές, αλλά μέσα από αυτές αναδύονται και νέες ευκαιρίες και υπογράμμισε τη σημασία της κοινής δράσης.

Αναφέρθηκε στη σημασία του να εκφράζεται έμπρακτα η αλληλεγγύη και τόνισε ότι «η συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα δεν είναι πια μια θεωρητική συζήτηση για το μέλλον. Είναι μία άμεση γεωπολιτική αναγκαιότητα».

Ο πρωθυπουργός είπε, επίσης, ότι «η ελληνογαλλική συνεργασία πρέπει να προχωρήσει και προχωράει και πέραν από την παραδοσιακή σχέση πωλητή-προμηθευτή σε μία λογική πια ουσιαστικής συμπαραγωγής, μία διαδικασία η οποία θα συνδέσει το ελληνικό και το γαλλικό οικοσύστημα σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Η έμφασή μας πρέπει να στραφεί πολύ περισσότερο σε τομείς αιχμής όπως η κυβερνοάμυνα, τα μη-επανδρωμένα συστήματα, η άμυνα απέναντι στα μη-επανδρωμένα συστήματα», τόνισε κάνοντας αναφορά στο σύστημα Κένταυρος.

Υπογράμμισε για άλλη μια φορά την ανάγκη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, «μία προτεραιότητα η οποία γίνεται αναγκαιότητα».

Ο πρωθυπουργός έκλεισε τον χαιρετισμό του με μία ακόμη σημαντική κοινή προτεραιότητα όπως είπε «η οποία αφορά τη χρηματοδότηση των πολύ φιλόδοξων προθέσεων τις οποίες η Ευρώπη έχει αναπτύξει είτε μιλάμε για το επίπεδο της άμυνας, είτε για το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας, είτε μιλάμε για το επίπεδο της κλιματικής κρίσης. Η διάγνωση έχει γίνει απ' όλους μας. Έγινε πρώτα απ' όλα από τον Μάριο Ντράγκι και τον Ενρίκο Λέτα, στις ενδιαφέρουσες μελέτες που έκαναν. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε λιγότερη γραφειοκρατία κι ένα απλούστερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Ξέρουμε ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατόν την ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων, ξέρουμε ότι πρέπει να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας και να αξιολογήσουμε πια πώς η εκπαίδευση και η κατάρτιση συνδέονται με τις ραγδαίες αλλαγές στην αγορά εργασίας. Και ξέρουμε επίσης ότι πρέπει να κάνουμε πραγματικά βήματα, ώστε να αποκτήσουμε επιτέλους μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αυτό για το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι η Ελλάδα και η Γαλλία, η Γαλλία και η Ελλάδα είναι απολύτως ευθυγραμμισμένες σε αυτή την προσπάθεια και είναι πραγματικά μεγάλη η χαρά μου να υποδέχομαι σήμερα τον Πρόεδρο Μακρόν στην Αθήνα σε μια πολύ σημαντική επίσκεψη μαζί με την αποστολή του, όχι μόνο για να υπογράψουμε τις σημαντικές συμφωνίες, τις οποίες υπογράψαμε, αλλά για να επιβεβαιώσουμε ότι πίσω από τα κείμενα, πίσω από τις αρχικές συμφωνίες υπάρχει κάτι πιο βαθύ. Υπάρχουν σχέσεις εκτίμησης αλλά και αγάπης μεταξύ των λαών μας και όπως είπατε χθες ότι η Γαλλία αγαπάει την Ελλάδα, σας διαβεβαιώνω ότι με τον ίδιο τρόπο και η Ελλάδα αγαπά τη Γαλλία».

Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου

Την ιδιαίτερα θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας ανέδειξε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, κατά την τοποθέτησή του στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «μοντέλο οικονομικής προόδου» τα τελευταία χρόνια.

Όπως είπε, εξάλλου, ο Εμανουέλ Μακρόν, οι επενδύσεις από τη Γαλλία στην Ελλάδα δεν ανταποκρίνονται ακόμη στο επίπεδο των κοινών δυνατοτήτων, παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες μοιράζονται ισχυρά στρατηγικά συμφέροντα. «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα, γιατί έχουμε κοινό όραμα και κοινό ρεαλισμό», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.