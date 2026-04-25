Εννέα συμφωνίες μεταξύ Ελλαδας και Γαλλίας υπέγραψαν Μητσοτάκης - Μακρόν

To παρασκήνιο της επίσκεψης Μακρόν στην Αθήνα. Όσα μετέδωσε από το Μέγαρο Μαξίμου η Μαρία Δεναξά / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Τελετή υπογραφής σειράς συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, ξεκινώντας από την ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση, από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Προέδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Υπεγράφησαν επίσης από τους αρμόδιους υπουργούς των δύο χωρών:

Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την α νανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας

Οδικός Χάρτης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας

Κοινή Δήλωση Προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλικής Δημοκρατίας για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης

Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας 2026-2030

Κοινή Δήλωση Προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας της Γαλλικής Δημοκρατίας

Σύμβαση για την Ίδρυση Διακυβερνητικού Οργανισμού για την Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Ψηφιακών Ωκεάνιων Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφορικής

Διακήρυξη Πρόθεσης Συνεργασίας στην Έρευνα και Ανάπτυξη στον τομέα Άμυνας και στην Καινοτομία των Αμυντικών και Στρατιωτικών Τεχνολογιών και Συστημάτων

Συμφωνία Πλαίσιο για την Εν συνεχεία Υποστήριξη των πυραύλων MICA IR/RF και 1η Εκτελεστική Σύμβαση του 2026 μεταξύ του Υπουργείου 'Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας MBDA France.

Μητσοτάκης: «Εάν η Ελλάδα χρειαστεί τη στήριξη της Γαλλίας, η Γαλλία θα είναι παρούσα».

«Η Αθήνα υποδέχεται σήμερα έναν διαχρονικά Ευρωπαίο σύμμαχο και εταίρο, αλλά και έναν αληθινό φίλο της πατρίδας μας -κι επιτρέψτε μου να το πω- κι έναν προσωπικό μου φίλο. Σε μια στιγμή μάλιστα που θα την χαρακτήριζα κομβική, καθώς σφραγίζει μία ιστορική επιλογή την οποία έκαναν οι δύο χώρες μας το 2021, δηλαδή την απόφαση Ελλάδα και Γαλλία να συμπαραταχθούν μετασχηματίζοντας μια μακροχρόνια κοινή διαδρομή σε μια ισχυρή στρατηγική σημασία», ανέφερε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Γάλλο πρόεδρο.

Όπως επισήμανε, η ελληνογαλλική συνεργασία έχει εξελιχθεί σε μια πολυεπίπεδη σχέση με βαθιές ιστορικές ρίζες και απτά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στον αμυντικό τομέα. «Με στοιχεία που σφυρηλατήθηκαν μέσα από τη συμμετοχή μας τόσο στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, όσο και στην ΕΕ αλλά όσο και διμερώς βέβαια και τα αποτελέσματα μάλιστα στον αμυντικό τομέα είναι περισσότερο από ορατά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στην ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, σημειώνοντας ότι «Ενώ και οι δυνατότητες της Πολεμικής μας Αεροπορίας έχουν αναβαθμιστεί ουσιαστικά με την παράδοση και επιχειρησιακή λειτουργία 24 μαχητικών Ραφάλ αλλά φυσικά και μέσα από μία πολύπλευρη συμμαχία -ενδεικτικά να αναφέρω τη συμφωνία που υπογράψαμε σήμερα για την αναβάθμιση των πυραύλων Μίκα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, λέγοντας: «Και παράλληλα δεν είναι τυχαίο ότι στην πρόσφατη κρίση στην περιοχή η Γαλλία έσπευσε να ενισχύσει την άμυνα της Μεγαλονήσου [...] αποδείξαμε με αυτόν τον τρόπο ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις και όχι με λόγια».

Αναφερόμενος στη στρατηγική διάσταση της συνεργασίας, σημείωσε ότι η σύμπλευση Ελλάδας–Γαλλίας αποδείχθηκε έγκαιρη και προνοητική, λειτουργώντας ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, ενώ τόνισε τη σημασία της αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Γάλλο Πρόεδρο για τη σαφή στήριξη προς την Ελλάδα: «Και θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον Εμανουέλ γιατί με τόσο ξεκάθαρο τρόπο και χθες επανέλαβε ότι αν ποτέ ο μη γένοιτο η Ελλάδα χρειαστεί τη στήριξη της Γαλλίας, η Γαλλία θα είναι παρούσα».

Η συνεργασία των δύο χωρών επεκτείνεται πέρα από την άμυνα, με κοινές πρωτοβουλίες στην παιδεία, την τεχνολογία, την ενέργεια και την οικονομία, ενώ υπογραμμίστηκε και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, όπως με τη λειτουργία του Euronext Athens.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, επισημαίνοντας την ανάγκη για ενιαία και αποφασιστική στάση: «Αγαπητέ Μανουέλ, όταν οι θεμελιώδεις αρχές της μεταπολεμικής τάξης δοκιμάζονται, η απάντηση των δημοκρατιών οφείλει να είναι ενιαία, νηφάλια και αποφασιστική».

Τόνισε επίσης ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία και την ανταγωνιστικότητά της, ενώ αναφέρθηκε στις κοινές πρωτοβουλίες Ελλάδας και Γαλλίας στη Μέση Ανατολή και στη σημασία της σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε τη σημασία της ιστορικής συνέχειας στις ελληνογαλλικές σχέσεις, σημειώνοντας ότι «σχεδιάζοντας το μέλλον τιμούμε ταυτόχρονα και το παρελθόν», αναδεικνύοντας τους διαχρονικούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας των δύο λαών.