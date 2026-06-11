MasterChef 2026: Η μπριγάδα που μείωσε τη διαφορά στη βαθμολογία!

Οι ενστάσεις του Λεωνίδα Κουτσόπουλου κι ο βαθμός που χάθηκε λόγω Ανδρέα

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Μετά τη διάσημη δοκιμασία του MasterChef, τον Τοίχο, οι σεφ και κριτές κάλεσαν τις δύο μπριγάδες για να αναλύσουν τα πιάτα και να ανακοινώσουν πού θα πήγαινε ο πέμπτος, υπερπολύτιμος πόντος.

MasterChef 2026: Η μπριγάδα που μείωσε τη διαφορά στη βαθμολογία!

Η αρχή έγινε με την κόκκινη μπριγάδα και το ορεκτικό με μύδια, σαφράν, σέλερι, φινόκιο, τσορίθο και αυγά σολομού. Αν κι η ομοιομορφία ανάμεσα στο πρωτότυπο και το αντίγραφο άγγιξε το 9 στα 10, το μεγάλο πρόβλημα εντοπίστηκε στην ένταση του σαφράν. Η γεύση στο αντίγραφο ήταν υπερβολικά δυνατή, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να σημειώνει χαρακτηριστικά: «Έχει όλο αυτό το ιώδιο που από ένα σημείο και μετά το κάνει λίγο ενοχλητικό. Ενοχλητικό είναι η λέξη». Ο Χρήστος προσπάθησε να δικαιολογηθεί για την ποσότητα λέγοντας: «Τα δικά μου τα δάχτυλα είναι μεγαλύτερα, πώς να σας το πω, πήρα μεγαλύτερη ποσότητα». Επιπλέον, στο πρωτότυπο πιάτο βρέθηκαν αστοχίες στο καθάρισμα, με υπολείμματα από το μουστάκι των μυδιών.

MasterChef 2026: Η μπριγάδα που μείωσε τη διαφορά στη βαθμολογία!

Από την άλλη πλευρά, η μπλε μπριγάδα παρουσίασε μύδια σαγανάκη με σαλάτα φινόκιο, πίκλα κρεμμυδιού, κράμπλ σελινόριζας, λάδι μάραθου και κρέμα από κατσικίσια ξινομυζήθρα. Οι κριτές τόνισαν ότι το πιάτο κινήθηκε σε ένα πιο ασφαλές και γνώριμο περιβάλλον, με ελάχιστες αποκλίσεις στη συμπύκνωση της σάλτσας. Η γευστική τους προσέγγιση ήταν τόσο πετυχημένη που, όπως αναφέρθηκε, «κλείνοντας τα μάτια, ήταν σαν να τρώμε από το ίδιο ακριβώς πιάτο». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο πρώτος γύρος να κατοχυρωθεί στην μπλε μπριγάδα, σκορπίζοντας ικανοποίηση στα μέλη της που ένιωσαν ότι λειτούργησαν εξαιρετικά.

MasterChef 2026: Η μπριγάδα που μείωσε τη διαφορά στη βαθμολογία!

Στη συνέχεια, η συζήτηση πέρασε στο κοκοράκι. Η κόκκινη ομάδα ετοίμασε κοκοράκι με υφές από κουνουπίδι (πουρέ, πίκλα και κους κους) και φουντούκια. Αν και η εμφάνιση ήταν εξαιρετική και το στήθος πολύ ζουμερό, υπήρχε μεγάλη διαφορά στη σάλτσα του αντίγραφου, η οποία έβρασε πιο γρήγορα σε δύο κατσαρόλες και έγινε σχεδόν σαν κρέμα. Στον αντίποδα, η μπλε μπριγάδα είχε ετοιμάσει κοκοράκι μπαρδουνιώτικο με κροκέτα από τα μπούτια, κρέμα καλαμποκιού με λάιμ, μους ξινομυζήθρας και τσιπς πέτσας. Ωστόσο, το αντίγραφο της μπλε ομάδας ακυρώθηκε λόγω του ατυχήματος με το σπασμένο βαζάκι του Ανδρέα. Παρά την ακύρωση, οι κριτές αναγνώρισαν την προσπάθεια του Νίκου στο πρωτότυπο πιάτο, δίνοντάς του συγχαρητήρια για την εξαιρετική κροκέτα και τη νόστιμη σάλτσα, με τον ίδιο να δηλώνει συγκινημένος ότι το πιάτο του ήταν σχεδόν ίδιο στο 90% με το αντίγραφο. Λόγω της ακύρωσης, αλλά και της πολύ καλής προσπάθειας της κόκκινης ομάδας, ο πόντος πήγε δικαιωματικά στους κόκκινους, αν κι ο αρχηγός τους παραδέχτηκε ότι θα προτιμούσε μια καθαρή μαγειρική μάχη σώμα με σώμα.

MasterChef 2026: Η μπριγάδα που μείωσε τη διαφορά στη βαθμολογία!

Όλα κρίθηκαν στο τελευταίο στάδιο, το γλυκό με βάση το χαμομήλι. Η κόκκινη ομάδα παρουσίασε μια κρεμ μπρουλέ αρωματισμένη με χαμομήλι και λευκή σοκολάτα, συνοδευόμενη από παγωτό χαμομήλι. Ενώ η εμφάνιση ήταν τέλεια, ο Λεωνίδας εξέφρασε την ένστασή του για τη γεύση, αναφέροντας: «Μέσα από μια τέτοια κρέμα, με τόση ένταση και τόση δύναμη, εγώ δε  βρήκα χαμομήλι στην μπρουλέ, θα είμαι ειλικρινής». Το αντίγραφο του Φίλιπ απέτυχε, καθώς η κρέμα βγήκε υγρή και σκουρόχρωμη. Όπως αποκαλύφθηκε, ο παίκτης αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα, αφού του χύθηκαν περίπου 50 ml κρέμας γάλακτος όταν την έριξε στην καραμέλα, αλλοιώνοντας όλη τη συνταγή. Ο αρχηγός Γιώργος σχολίασε με παράπονο: «Δε μου το είπε την ώρα του τοίχου, αν μου το έλεγε ίσως να είχαμε χρόνο να το διορθώσουμε», δείχνοντας όμως κατανόηση καθώς είναι ομάδα.

MasterChef 2026: Η μπριγάδα που μείωσε τη διαφορά στη βαθμολογία!

Η μπλε μπριγάδα έφτιαξε μια πανακότα βανίλιας με χαμομήλι, παγωτό χαμομήλι, κράμπλ φουντουκιού και κουλί από μούρα. Παρά τις μικρές διαφορές στο χρώμα και την υφή, το αντίγραφο είχε πολύ απαλή και σωστή υφή, ενώ το παγωτό είχε έντονο άρωμα χαμομηλιού.

Οι κριτές έδωσαν την προτίμησή τους στην μπλε μπριγάδα, η οποία κέρδισε την τρίτη δοκιμασία και μείωσε το συνολικό σκορ σε 3-2. Η εξέλιξη αυτή έφερε τεράστια ανακούφιση στους «Μπλε», με τον αρχηγό τους να δηλώνει χαρούμενος για την ανατροπή των προγνωστικών και την υπέρβαση της ομάδας του. Αντίθετα, στην κόκκινη πλευρά επικράτησε προβληματισμός κι εκνευρισμός για την απώλεια της ευκαιρίας να διευρύνουν τη διαφορά, με τους παίκτες να πεισμώνουν και να δηλώνουν έτοιμοι να τα δώσουν όλα στην επόμενη ομαδική δοκιμασία.

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