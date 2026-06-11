Περιπέτεια για την κόρη της Πάολα: «Κυκλοφορώ σαν αποτυχημένο υαλουρονικό»

Τι συνέβη ενώ οδηγούσε;

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Περιπέτεια για την κόρη της Πάολα: «Κυκλοφορώ σαν αποτυχημένο υαλουρονικό»
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Παολίνα Ζογλοπίτη, κόρη της Πάολα, δέχθηκε τσίμπημα από μέλισσα ενώ οδηγούσε φορτηγό.
  • Το τσίμπημα προκάλεσε έντονο πρήξιμο στα χείλη και στο πρόσωπό της.
  • Μοιράστηκε την εμπειρία της μέσω Instagram, χρησιμοποιώντας χιούμορ και αυτοσαρκασμό.
  • Η ανάρτησή της συγκέντρωσε πολλές ευχές και σχόλια από τους ακολούθους της.
  • Αν και ταλαιπωρήθηκε, διατήρησε θετική διάθεση και χαμόγελο.

Μια δυσάρεστη αλλά ταυτόχρονα αρκετά απρόσμενη εμπειρία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Παολίνα Ζογλοπίτη, η κόρη της δημοφιλούς τραγουδίστριας Πάολα. Η νεαρή δέχθηκε τσίμπημα από μέλισσα την ώρα που οδηγούσε φορτηγό, με αποτέλεσμα να υποστεί έντονο πρήξιμο στα χείλη και στο πρόσωπό της.

Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους

Η ίδια δεν δίστασε να δημοσιοποιήσει το περιστατικό μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανεβάζοντας μια φωτογραφία που αποτυπώνει τις συνέπειες του τσιμπήματος. Στην εικόνα εμφανίζεται να ποζάρει μπροστά σε καθρέφτη, φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου, ενώ το πρήξιμο στα χείλη της είναι εμφανές.

Πάολα - Φώτης Ζογλοπίτης: Πτυχιούχος η κόρη τους, Παολίνα!

Με αρκετή δόση χιούμορ και αυτοσαρκασμού, η Παολίνα περιέγραψε όσα συνέβησαν, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως μετά το τσίμπημα κυκλοφορεί σαν να έχει κάνει ένα «αποτυχημένο υαλουρονικό». Η ανάρτησή της συγκέντρωσε γρήγορα πολλά σχόλια και αντιδράσεις από τους ακολούθους της, οι οποίοι έσπευσαν να της ευχηθούν περαστικά.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, το απρόοπτο σημειώθηκε λίγο αφότου είχε δημοσιεύσει ένα story στο οποίο οδηγούσε φορτηγό. Τότε, μια μέλισσα μπήκε στο όχημα και τη τσίμπησε, προκαλώντας έντονη αντίδραση στον οργανισμό της. Παρά την ταλαιπωρία και την αναστάτωση που βίωσε, η ίδια επέλεξε να αντιμετωπίσει το συμβάν με χιούμορ, μοιραζόμενη την περιπέτειά της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Παολίνα έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στη φωτογραφία: «Δεν ξανά ανεβάζω να οδηγάω φορτηγά - μηχανές - τρακτέρ! Με το που ανέβασα story μπήκε μέλισσα στο φορτηγό, με τσίμπησε, έπαθα μόλυνση και κυκλοφορώ σαν αποτυχημένο υαλουρονικό!».

Περιπέτεια για την κόρη της Πάολα: «Κυκλοφορώ σαν αποτυχημένο υαλουρονικό»

Το περιστατικό, αν και δυσάρεστο, φαίνεται πως δεν επηρέασε ιδιαίτερα τη διάθεσή της, καθώς η ίδια δεν έχασε το χαμόγελό της και επέλεξε να το αντιμετωπίσει με θετική διάθεση.

Η ανάρτησή της έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τόσο την περιπέτειά της όσο και τον χιουμοριστικό τρόπο με τον οποίο την παρουσίασε.

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