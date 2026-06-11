Μια δυσάρεστη αλλά ταυτόχρονα αρκετά απρόσμενη εμπειρία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Παολίνα Ζογλοπίτη, η κόρη της δημοφιλούς τραγουδίστριας Πάολα. Η νεαρή δέχθηκε τσίμπημα από μέλισσα την ώρα που οδηγούσε φορτηγό, με αποτέλεσμα να υποστεί έντονο πρήξιμο στα χείλη και στο πρόσωπό της.

Η ίδια δεν δίστασε να δημοσιοποιήσει το περιστατικό μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανεβάζοντας μια φωτογραφία που αποτυπώνει τις συνέπειες του τσιμπήματος. Στην εικόνα εμφανίζεται να ποζάρει μπροστά σε καθρέφτη, φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου, ενώ το πρήξιμο στα χείλη της είναι εμφανές.

Με αρκετή δόση χιούμορ και αυτοσαρκασμού, η Παολίνα περιέγραψε όσα συνέβησαν, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως μετά το τσίμπημα κυκλοφορεί σαν να έχει κάνει ένα «αποτυχημένο υαλουρονικό». Η ανάρτησή της συγκέντρωσε γρήγορα πολλά σχόλια και αντιδράσεις από τους ακολούθους της, οι οποίοι έσπευσαν να της ευχηθούν περαστικά.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, το απρόοπτο σημειώθηκε λίγο αφότου είχε δημοσιεύσει ένα story στο οποίο οδηγούσε φορτηγό. Τότε, μια μέλισσα μπήκε στο όχημα και τη τσίμπησε, προκαλώντας έντονη αντίδραση στον οργανισμό της. Παρά την ταλαιπωρία και την αναστάτωση που βίωσε, η ίδια επέλεξε να αντιμετωπίσει το συμβάν με χιούμορ, μοιραζόμενη την περιπέτειά της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Παολίνα έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στη φωτογραφία: «Δεν ξανά ανεβάζω να οδηγάω φορτηγά - μηχανές - τρακτέρ! Με το που ανέβασα story μπήκε μέλισσα στο φορτηγό, με τσίμπησε, έπαθα μόλυνση και κυκλοφορώ σαν αποτυχημένο υαλουρονικό!».

Το περιστατικό, αν και δυσάρεστο, φαίνεται πως δεν επηρέασε ιδιαίτερα τη διάθεσή της, καθώς η ίδια δεν έχασε το χαμόγελό της και επέλεξε να το αντιμετωπίσει με θετική διάθεση.

Η ανάρτησή της έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τόσο την περιπέτειά της όσο και τον χιουμοριστικό τρόπο με τον οποίο την παρουσίασε.