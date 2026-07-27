Σύρος: Καρέ καρέ όσα έγιναν με τη διασώστρια πριν βρεθεί μαχαιρωμένη

«Ήταν ξαπλωμένη πλάι σε δύο μαχαίρια - Ένας άντρας την είχε ακινητοποιήσει»

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (27/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αύριο απολογείται το ζευγάρι κατηγορούμενων για τη μαχαιρωμένη διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο.
  • Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει δραματικές στιγμές πριν την επίθεση, με την διασώστρια να φέρει μαχαίρι και να φωνάζει "βοήθεια".
  • Μάρτυρες είδαν τον κατηγορούμενο να την ακινητοποιεί με δύο μαχαίρια δίπλα της.
  • Στο σπίτι του ζευγαριού βρέθηκαν 13.000 ευρώ, εγείροντας ερωτήματα για το κίνητρο της επίθεσης.
  • Απαντήσεις αναμένονται από τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, ενώ συγγενείς αποχαιρετούν τη διασώστρια.

Αύριο απολογείται το ζευγάρι που κατηγορείται για το θρίλερ της Σύρου. Εν τω μεταξύ, στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο - ντοκουμέντο με τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν λίγα δευτερόλεπτα πριν βρεθεί πισώπλατα μαχαιρωμένη η διασώστρια του ΕΚΑΒ.

Πέντε το απόγευμα, στην Άνω Σύρο, ημέρα Πέμπτη, το θύμα, όπως καταγράφηκε στο βίντεο-ντοκουμέντο, φορώντας σκούρα ρούχα, μπλε γάντια και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του με κουκούλα και γυαλιά, εμφανίστηκε έξω από την κατοικία του κατηγορούμενου ζευγαριού. Στάθηκε για λίγα δευτερόλεπτα στην πόρτα. Λίγο αργότερα έσκυψε και άφησε κάτω έναν σάκο. Φάνηκε να κρατά μαχαίρι.

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Η πόρτα άνοιξε και για επτά δευτερόλεπτα επικράτησε πανικός. Αμέσως μετά, η διασώστρια φάνηκε να φεύγει τρέχοντας. Ο κατηγορούμενος και ιδιοκτήτης του σπιτιού βγήκε και την κηνύγησε, κρατώντας μία καρέκλα. Από πίσω ακολούθησε πανικόβλητη και η σύζυγός του, η οποία επίσης είναι κατηγορούμενη. Μάρτυρες την άκουσαν να φωνάζει «βοήθεια». Λίγα δευτερόλεπτα μετά κατέρρευσε. 

Σύρος: Αυτόπτης μάρτυρας - «Ήταν ξαπλωμένη πλάι σε δύο μαχαίρια - Ένας άντρας την είχε ακινητοποιήσει»

Σύρος: Αυτόπτης μάρτυρας - «Ήταν ξαπλωμένη πλάι σε δύο μαχαίρια - Ένας άντρας την είχε ακινητοποιήσει»

«Ακούσαμε φωνές, βγήκαμε έξω. Είδαμε μία γυναίκα ξαπλωμένη στα σκαλιά, με ένα μαντήλι στο πρόσωπο. Πάνω της ήταν ένας άντρας. Την είχε ακινητοποιήσει. Δίπλα τους υπήρχαν δύο μαχαίρια...», λέει χαρακτηριστικά. 

Πριν βρεθεί μαχαιρωμένη, η διασώστρια ήταν με τον γιο της.

Ο πρώην σύζυγος του θύματος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εγώ ρώτησα τον γιο μου χθες το απόγευμα: "Πώς ήταν η μαμά; Ήταν στεναχωρημένη; Νευριασμένη;" "Όχι", λέει, "ήταν μια χαρά, χαρούμενη"».

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Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το STAR, εκτός από την καρέκλα, φαίνεται και η γλάστρα που φέρεται να πέταξε ο κατηγορούμενος στο θύμα. Όλα έγιναν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Σύρος: Τα κινητά θα δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα του θρίλερ με τη διασώστρια του ΕΚΑΒ

Σύρος: Τα κινητά θα δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα του θρίλερ με τη διασώστρια του ΕΚΑΒ

Τα ερωτήματα για το κίνητρο είναι πολλά. Ήταν η ληστεία; Στο σπίτι του κατηγορούμενου ζευγαριού βρέθηκαν 13.000 ευρώ. Υπήρχε κάποια άγνωστη σχέση μεταξύ του βασικού κατηγορούμενου και του θύματος; Ήταν ξεκαθάρισμα για άλλη υπόθεση; Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων. Δέκα ημέρες πριν, στο ίδιο σπίτι είχε γίνει απόπειρα διάρρηξης.

Αύριο το κατηγορούμενο ζευγάρι απολογείται. Την ίδια ώρα, συγγενείς και φίλοι της διασώστριας θα την αποχαιρετούν για τελευταία φορά.

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