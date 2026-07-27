Ενοχλημένος ο Ομπράντοβιτς για Γκραντ

Ανακοίνωσε ήδη την απόφασή του!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.07.26 , 16:31 Σταύρος Γεωργίου
27.07.26 , 16:12 Μάρα Ζαχαρέα: Το ultimate beach look με γεωμετρικό μπικίνι & λινό cover- up
27.07.26 , 16:06 Κορινθία: Ένας 25χρονος ο νεκρός από την έκρηξη στο εργοστάσιο
27.07.26 , 16:00 Aυτά είναι τα χαρακτηριστικά των μωρών που γεννιούνται τον Αύγουστο
27.07.26 , 15:46 Γιατί το Παλάτι του Μονακό «ντύθηκε» στα μπλε - Ο ρόλος της Σαρλίν
27.07.26 , 15:44 Γιούλικα Σκαφιδά: Περνάει το τέλειο καλοκαίρι παρέα με τον γιο της
27.07.26 , 15:29 Άδεια μητρότητας: Οι 6 μεγάλες αλλαγές για τις εργαζόμενες μητέρες
27.07.26 , 15:26 Λιάγκας- Αντωνά: Οι φωτογραφίες από τη νέα τους εξόρμηση σε Τήνο και Ρήνεια
27.07.26 , 14:43 Παρίσι: Άνδρας επιτέθηκε με κουζινομάχαιρα σε περαστικούς
27.07.26 , 14:39 Ενοχλημένος ο Ομπράντοβιτς για Γκραντ
27.07.26 , 14:37 Αναστασία Παντούση - Ιωάννης Παπαζήσης: Στο Λονδίνο για τον Bruno Mars!
27.07.26 , 14:20 Κορινθία: Έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο - Ένας νεκρός
27.07.26 , 14:00 Δείτε πόσο νερό πρέπει να πίνουμε ανάλογα με την ηλικία και το φύλο μας
27.07.26 , 13:46 Πέτρος Πολυχρονίδης: Στην Ουγγαρία με τη σύζυγό του, για τη Formula 1!
27.07.26 , 13:41 Σύρος: Μια μαχαιριά στον θώρακα ήταν η μοιραία για την 42χρονη
Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος σε δημιουργικό mood - Τι φτιάχνει εκτός κουζίνας;
Ενοχλημένος ο Ομπράντοβιτς για Γκραντ
Τουρισμός για Όλους: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι θα πάρουν 200-600 ευρώ
Κορινθία: Ένας 25χρονος ο νεκρός από την έκρηξη στο εργοστάσιο
Λιάγκας- Αντωνά: Οι φωτογραφίες από τη νέα τους εξόρμηση σε Τήνο και Ρήνεια
Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία με την πεθερά της από τον γάμο της
Σύρος: Μια μαχαιριά στον θώρακα ήταν η μοιραία για την 42χρονη
Εκκενώνεται η πρεσβεία της Γαλλίας στην Ακαδημίας - Τηλεφώνημα για βόμβα
Μάρα Ζαχαρέα: Το ultimate beach look με γεωμετρικό μπικίνι & λινό cover- up
Γιατί το Παλάτι του Μονακό «ντύθηκε» στα μπλε - Ο ρόλος της Σαρλίν
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Στέλιος Στεφάνου)
Ενοχλημένος ο Ομπράντοβιτς για Γκραντ
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Toν Τζέριαν Γκραντ θέλει η Χάποελ Τελ Αβίβ, αλλά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν το συζητά και τον θεωρεί απαραίτητο για τον Παναθηναϊκό της σεζόν 2026-27.

Σύμφωνα μάλιστα με το «Meridian Sport», ο προπονητής του Παναθηναϊκού ενοχλήθηκε από την προσέγγιση που έκανε ο ιδιοκτήτης της ισραηλινής ομάδας, Όφερ Γιανάι, στο «τριφύλλι» για τον Αμερικανό γκαρντ, με τον «Ζοτς» να καθιστά σαφές ότι ο 33χρονος άσος βρίσκεται κανονικά στα πλάνα του και δεν είναι προς πώληση.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο sportdog.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΕΛΙΚΟ ΟΜΠΡΑΝΤΟΒΙΤΣ
 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
 |
ΤΖΕΡΙΑΝ ΓΚΡΑΝΤ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μίλτος Τεντόγλου
Αθλητικα
Εντυπωσιακή εμφάνιση Τεντόγλου με δεύτερο άλμα στα 8.66μ.
Οι ήρωες της Εθνικής πόλο ανδρών μίλησαν στο Star
Αθλητικα
Οι ήρωες της Εθνικής πόλο ανδρών μίλησαν στο Star
ΛεΜπρόν Τζέιμς
Αθλητικα
ΛεΜπρόν Τζέιμς: Από 52,6... στα 3,8 εκατ. δολάρια
Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών: Χρυσό Μετάλλιο Στο World Cup
Αθλητικα
«Χρυσή» η Εθνική πόλο ανδρών: «Βούλιαξε» την Ουγγαρία στο World Cup!
World Cup: Ελλάδα - Ιταλία
Αθλητικα
Ελλάδα - Ιταλία 10-9: Η «Γαλανόλευκη» πηγαίνει για χρυσό στο πόλο!
Μπαρτσελόνα
Αθλητικα
Νίκη της Μπαρτσελόνα στον πρώτο φιλικό αγώνα της χρονιάς
Στον Άρη ο Βασίλης Τολιόπουλος
Αθλητικα
Η βόμβα ενεργοποιήθηκε: Στον Αυτοκράτορα ο Βασίλης Τολιόπουλος
Χρήστος Τζόλης Άρσεναλ
Αθλητικα
Σπουδαία μεταγραφή: Ο Χρήστος Τζόλης και επίσημα παίκτης της Άρσεναλ
Υποδοχή Ισπανίας στη Μαδρίτη
Αθλητικα
Μουντιάλ: Η Μαδρίτη «γκρέμισε» τα τείχη για τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top