Ενοχλημένος ο Ομπράντοβιτς για Γκραντ

Toν Τζέριαν Γκραντ θέλει η Χάποελ Τελ Αβίβ, αλλά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν το συζητά και τον θεωρεί απαραίτητο για τον Παναθηναϊκό της σεζόν 2026-27.

Σύμφωνα μάλιστα με το «Meridian Sport», ο προπονητής του Παναθηναϊκού ενοχλήθηκε από την προσέγγιση που έκανε ο ιδιοκτήτης της ισραηλινής ομάδας, Όφερ Γιανάι, στο «τριφύλλι» για τον Αμερικανό γκαρντ, με τον «Ζοτς» να καθιστά σαφές ότι ο 33χρονος άσος βρίσκεται κανονικά στα πλάνα του και δεν είναι προς πώληση.

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