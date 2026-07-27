Παρίσι: Επίθεση Με Μαχαίρι Με Τρεις Τραυματίες

Παρίσι: Άνδρας επιτέθηκε με κουζινομάχαιρα σε περαστικούς

Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άνδρας επιτέθηκε σε περαστικούς με κουζινομάχαιρα στο Παρίσι, τραυματίζοντας τρεις γυναίκες.
  • Ο δράστης φώναζε 'ο Αλλάχ με διέταξε να το κάνω' κατά την επίθεση.
  • Οι τρεις τραυματίες, εκ των οποίων η μία είναι έγκυος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
  • Δύο από τις γυναίκες είναι σοβαρά τραυματισμένες, αλλά οι ζωές τους δεν κινδυνεύουν.
  • Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας και φέρεται να έχει ψυχιατρικά προβλήματα.

Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σε περαστικούς με δύο κουζινομάχαιρα, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες την ώρα της επίθεσης, ο δράστης φώναζε «ο Αλλαχ με διέταξε να το κάνω».

Η επίθεση έγινε κοντά στην Πλατεία Κλισί και, σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. 

 

 

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λορέν Νουνιέ είπε στους δημοσιογράφους ότι και τα τρία θύματα είναι γυναίκες, η μία από αυτές φέρεται να είναι έγκυος. 

 

 

«Ο άνδρας είχε επιτεθεί σε τρεις γυναίκες με δύο κουζινομάχαιρα,ενώ δύο από τις τρεις γυναίκες είναι σοβαρά τραυματισμένες», είπε

Όπως μετέδωσε το BFMTV οι δύο από τις τρεις γυναίκες είναι σε σοβάρη κατάσταση, αλλά οι ζωές τους δεν κινδυνεύουν.  

Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, συνελήφθη από έναν αστυνομικό, ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας. 

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