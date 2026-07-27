Παρίσι: Επίθεση Με Μαχαίρι Με Τρεις Τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σε περαστικούς με δύο κουζινομάχαιρα, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες την ώρα της επίθεσης, ο δράστης φώναζε «ο Αλλαχ με διέταξε να το κάνω».

Η επίθεση έγινε κοντά στην Πλατεία Κλισί και, σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

🔴🇫🇷BREAKING NEWS - Possible video of the perpetrator of the knife attack in Paris near Porte de Clichy. pic.twitter.com/Le2XEwaVtl — Media Express (@media_express_) July 27, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λορέν Νουνιέ είπε στους δημοσιογράφους ότι και τα τρία θύματα είναι γυναίκες, η μία από αυτές φέρεται να είναι έγκυος.

🔴 FLASH - Paris (75) — « C’est Allah qui me l’a "ordonné"…»

👉 Attaque au couteau Porte de Clichy contre trois femmes au hasard dans la rue. L'assaillant a été neutralisé et interpellé a annoncé Laurent Nuñez. pic.twitter.com/uRtFIlWF3p — FranceUnie 🇫🇷 (@FranceSouvUnie) July 27, 2026

«Ο άνδρας είχε επιτεθεί σε τρεις γυναίκες με δύο κουζινομάχαιρα,ενώ δύο από τις τρεις γυναίκες είναι σοβαρά τραυματισμένες», είπε

Όπως μετέδωσε το BFMTV οι δύο από τις τρεις γυναίκες είναι σε σοβάρη κατάσταση, αλλά οι ζωές τους δεν κινδυνεύουν.

Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, συνελήφθη από έναν αστυνομικό, ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας.