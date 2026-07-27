Οι Έλληνες celebrities φαίνεται ότι αγαπούν πολύ τον Bruno Mars!

Μετά τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Έλενα Τσαγκρινού, την Ήβη Αδάμου και τον Μιχάλη Κουινέλη και την Κέλλυ Κελεκίδου που βρέθηκαν στη συναυλία του στο Μιλάνο, η Αναστασία Παντούση κι ο Ιωάννης Παπαζήσης πέταξαν μέχρι το Λονδίνο για να παρακολούθησαν τη συναυλία του στο Wembley Stadium, σε μια κοινή έξοδο που έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση της ηθοποιού στο Instagram. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, οι δυο τους ποζάρουν μαζί από τη βραδιά στο στάδιο του Λονδίνου.

Το ταξίδι του ζευγαριού στη Μεγάλη Βρετανία είχε ως επίκεντρο τη μεγάλη εμφάνιση του διεθνούς σταρ, με την ηθοποιό να μοιράζεται στιγμιότυπα από τη συναυλία με τους followers της. Όπως προκύπτει από τις αναρτήσεις της, η ηθοποιός κατέγραψε εικόνες από τη βραδιά και από την παρουσία της δίπλα στον Ιωάννη Παπαζήση.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της έγραψε: «Εγώ θέλω να σου πω καλή εβδομάδα και να κάνεις πράγματα που σου γεμίζουν την ψυχή. Γιατί όταν θα τη νιώθεις λίγο άδεια, το μυαλό θα σε βοηθάει και θα σε πηγαίνει εκεί, στις στιγμές που την γέμισαν, κι ένα αβίαστο χαμόγελο θα σχηματίζεται και θα γεμίζει πάλι….».

Η ανάρτηση της Αναστασίας Παντούση

Αναστασία Παντούση και Ιωάννης Παπαζήσης στο Wembley είναι μαζί τα τελευταία πέντε χρόνια και είχαν προηγουμένως περάσει μέρος των διακοπών τους στην Ελλάδα και στη Μάνη, πριν ταξιδέψουν στη βρετανική πρωτεύουσα. Το ταξίδι στο Λονδίνο συνδέθηκε με τη συναυλία του Bruno Mars, την οποία παρακολούθησαν λίγο πριν επιστρέψουν στα επαγγελματικά τους προγράμματα.

Η γνωριμία τους έγινε μέσα από τη συνεργασία τους στη σειρά Το Κόκκινο Ποτάμι, όπου ήρθαν κοντά. Όπως έχει αναφερθεί, από εκείνη την επαγγελματική συνύπαρξη ξεκίνησε και η σχέση τους, την οποία γνωστοποίησαν αργότερα, επιλέγοντας να τη διατηρούν μακριά από τη δημοσιότητα.

Ο Ιωάννης Παπαζήσης κι η Αναστασία Παντούση τα... έσπασαν με τις επιτυχίες του Bruno Mars! /Φωτογραφία Instagram

Η δήλωση της Αναστασίας Παντούση για τον Ιωάννη Παπαζήση

Η Αναστασία Παντούση είχε μιλήσει στο παρελθόν για τον σύντροφό της, καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα, περιγράφοντας στοιχεία του χαρακτήρα του αλλά και της μεταξύ τους σχέσης. Συγκεκριμένα είχε πει: «Ο Ιωάννης είναι λίγο διαφορετικός από μένα στα γυρίσματα. Είναι πιο ήσυχος, θα κάτσει και μόνος του…Είμαστε λίγο σαν αυτό που λένε ότι τα διαφορετικά έλκονται. Πιστεύω ότι ήταν καρμικό να βρεθούμε…. Είναι πολύ καλός μπαμπάς. Το βλέπω στην καθημερινότητα. Με κέρδισε το μυαλό του, ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα, σίγουρα τον θαυμάζω σαν ηθοποιό…Συζητάμε τα επαγγελματικά μας. Θα ρωτήσω τη γνώμη του, κι εκείνος τη δική μου».

Τα επόμενα επαγγελματικά βήματα των δύο ηθοποιών

Η κοινή τους παρουσία στο Λονδίνο έγινε λίγο πριν από την επιστροφή τους στα γυρίσματα για τις νέες τηλεοπτικές παραγωγές στις οποίες συμμετέχουν. Από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η Αναστασία Παντούση θα πρωταγωνιστεί στη σειρά Κρίνο & Αγκάθι του ΑΝΤ1.

Ο Ιωάννης Παπαζήσης, από την πλευρά του, θα συμμετέχει στη νέα σειρά TV Land της ΕΡΤ, ενώ θα παίξει στη δραματική σειρά Κανακαρά από τη νέα χρονιά.