Τουρκία: 14χρονη έπεσε από τον 12ο όροφο πολυκατοικίας και σώθηκε!

Σοκαριστικό ατύχημα στα Άδανα

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Σοκ προκαλεί βίντεο με την πτώση έφηβης από τον 12ο όροφο πολυκατοικίας στα Άδανα της Τουρκίας.  

Η 14χρονη Εκρίν ανέβηκε στο κλιμακοστάσιο στον τελευταίο όροφο της πολυκατοικίας για να παρακολουθήσει τα αδέρφια της να παίζουν στον κήπο. Ξαφνικά, έχασε την ισορροπία της και έπεσε από το παράθυρο, πρώτα στη βεράντα και στη συνέχεια στο τσιμεντένιο έδαφος.  

Τις εικόνες κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Ένα παιδάκι εμβρόντητο παρακολούθησε το κορίτσι να πέφτει με δύναμη δίπλα του, ενώ γείτονες έτρεξαν να το βοηθήσουν.  

Τουρκία: 14χρονη έπεσε από τον 12ο όροφο και σώθηκε!

Η έφηβη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι της και ως εκ θαύματος η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο. 

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