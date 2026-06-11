Άννα Βίσση: Έκλεψε τα βλέμματα με ιδιαίτερη apple bag στη Νέα Υόρκη

Στιλάτη όπως πάντα η «απόλυτη»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.06.26 , 23:46 MasterChef: «Για κάποιους είναι η τελευταία μέρα - Πενταπλή αποχώρηση!»
11.06.26 , 23:40 MasterChef: Ποιες προσπάθειες άρεσαν περισσότερο στους κριτές;
11.06.26 , 23:05 MasterChef: «Απ' τα καλύτερα πιάτα του διαγωνισμού!»
11.06.26 , 23:01 Λιάγκας - Σκορδά: Στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη
11.06.26 , 22:45 Μητσοτάκης: Οι πολίτες επιλέγουν όχι μόνο κόμμα αλλά και πρωθυπουργό
11.06.26 , 22:32 Τουρκία: 14χρονη έπεσε από τον 12ο όροφο πολυκατοικίας και σώθηκε!
11.06.26 , 22:19 O γρίφος των εκλογών και οι έδρες στην επόμενη Βουλή
11.06.26 , 22:09 Κλήρωση Tζόκερ 11/6/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.400.000 ευρώ
11.06.26 , 22:02 Άννα Βίσση: Έκλεψε τα βλέμματα με ιδιαίτερη apple bag στη Νέα Υόρκη
11.06.26 , 21:45 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Riviera Shopping For A Good Cause
11.06.26 , 21:44 Ο Τάκης Τσουκαλάς έγινε παππούς - Η πρώτη φωτογραφία του εγγονού του
11.06.26 , 21:35 MasterChef 2026: Τι περιλαμβάνει η 6η ημέρα της «Μητέρας των Μαχών»;
11.06.26 , 21:34 Αίγιο: Οι ποινές στον 56χρονο φυγά, τη σύντροφο και τον πατέρα του
11.06.26 , 21:25 MasterChef 2026: Η μπριγάδα που μείωσε τη διαφορά στη βαθμολογία!
11.06.26 , 21:07 Ανακοίνωσε τα πρώτα ονόματα η ΝΔ για τα ψηφοδέλτιά της
Λιάγκας - Σκορδά: Στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη
Δανάη Μπάρκα: Καλοκαιρινές βουτιές, λίγο πριν ντυθεί νυφούλα!
Αλεξάνδρα Νίκα: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με τον Αργυρό και την κόρη τους
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της
Παντρεύτηκε ο πρώην σύζυγός της Ελιάνας: Η αναφορά της συζύγου στην Ελιάνα
Άννα Βίσση: Έκλεψε τα βλέμματα με ιδιαίτερη apple bag στη Νέα Υόρκη
Τζένη Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια & τον γιο της Μάξιμο στο Hautes Grecians
Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Σταθοκωστόπουλου
Περιπέτεια για την κόρη της Πάολα: «Κυκλοφορώ σαν αποτυχημένο υαλουρονικό»
Άση Μπήλιου: H Αφροδίτη στον Λέοντα από 13/6- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η pop τραγουδίστρια αποθεώθηκε στο πάρτι της Ναυτιλιακής του Γιάννη Κούστα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Βίσση βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και μοιράζεται στιγμές στα social media.
  • Φωτογραφήθηκε σε κεντρικό δρόμο του Μανχάταν με στιλάτο outfit: λευκό πουκάμισο, μπεζ παντελόνα και δερμάτινα loafers.
  • Η κόκκινη apple bag που φορούσε έκλεψε την παράσταση, προσθέτοντας χρώμα στο look της.
  • Πόζαρε χαμογελαστή με φόντο τους εμβληματικούς δρόμους της Νέας Υόρκης.
  • Στην ανάρτησή της έγραψε: «Walking the Big Apple».

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες η Άννα Βίσση και δε σταματά να μοιράζεται στιγμές από τις ξέγνοιαστες στιγμές της εκεί και τις βόλτες της στα social media. Σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις της στο Instagram, η «απόλυτη» φωτογραφήθηκε σε κεντρικό δρόμο του Μανχάταν, στιλάτη όπως πάντα.

Άννα Βίσση: «Είμαι πλέον μέλος της οικογένειας Κούστα»

Για τη βόλτα της σήμερα η Άννα Βίσση επέλεξε ένα λευκό πουκάμισο με γυρισμένα μανίκια, το οποίο συνδύασε με ψηλόμεση φαρδιά παντελόνα σε μπεζ απόχρωση και καφέ ζώνη. Το outfit ολοκληρώθηκε με δερμάτινα loafers στην ίδια χρωματική παλέτα, μαύρα γυαλιά ηλίου και baseball cap από γνωστό οίκο μόδας.

Ωστόσο, το αξεσουάρ που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν το καπέλο, αλλά η μικρή κόκκινη apple bag που φορούσε χιαστί. Η ιδιαίτερη τσάντα, σε σχήμα μήλου, πρόσθεσε χρώμα και έδωσε αυτό το «κάτι» στο look της.

Με φόντο τους εμβληματικούς δρόμους της Νέας Υόρκης, η Άννα Βίσση πόζαρε χαμογελαστή και έγραψε: «Walking the Big Apple».

Δες τη φωτογραφία της με την ιδιαίτερη τσάντα:

αννα βισση

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top