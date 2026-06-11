Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες η Άννα Βίσση και δε σταματά να μοιράζεται στιγμές από τις ξέγνοιαστες στιγμές της εκεί και τις βόλτες της στα social media. Σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις της στο Instagram, η «απόλυτη» φωτογραφήθηκε σε κεντρικό δρόμο του Μανχάταν, στιλάτη όπως πάντα.

Για τη βόλτα της σήμερα η Άννα Βίσση επέλεξε ένα λευκό πουκάμισο με γυρισμένα μανίκια, το οποίο συνδύασε με ψηλόμεση φαρδιά παντελόνα σε μπεζ απόχρωση και καφέ ζώνη. Το outfit ολοκληρώθηκε με δερμάτινα loafers στην ίδια χρωματική παλέτα, μαύρα γυαλιά ηλίου και baseball cap από γνωστό οίκο μόδας.

Ωστόσο, το αξεσουάρ που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν το καπέλο, αλλά η μικρή κόκκινη apple bag που φορούσε χιαστί. Η ιδιαίτερη τσάντα, σε σχήμα μήλου, πρόσθεσε χρώμα και έδωσε αυτό το «κάτι» στο look της.

Με φόντο τους εμβληματικούς δρόμους της Νέας Υόρκης, η Άννα Βίσση πόζαρε χαμογελαστή και έγραψε: «Walking the Big Apple».

Δες τη φωτογραφία της με την ιδιαίτερη τσάντα: