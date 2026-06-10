Στο opening του νέου εστιατορίου του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου παραβρέθηκαν ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά.
Το ζευγάρι χαλαρό και ευδιάθετο πόζαρε μαζί με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και τον σύζυγό της.
Σπυροπούλου: Το πολύχρωμο jumpsuit που απογείωσε το καλοκαιρινό της στιλ
Το ζευγάρι κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, χωρίς να κρύβει τη σχέση του.
H Μαρία Αντωνά εμφανίστηκε στην εκπομπή του Γ. Λιάγκα- «Μην έχεις άγχος»
Πριν λίγες μέρες μάλιστα, η Μαρία Αντωνά είχε προχωρήσει σε μια εξομολόγηση για τον σύντροφό της, λέγοντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα»: «Τον αγαπάω, τον Γιώργο τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή και η προσέγγισή του ήταν αυτή που μίλησε στην καρδιά μου. Με συγκίνησε πολύ η προσέγγισή του με τον τρόπο που έγινε. Μου έβγαλε κάτι πολύ συναισθηματικό και αυτός είναι ο λόγος που έδωσα μια ευκαιρία σε όλο αυτό που συμβαίνει. Είμαι ένας άνθρωπος που εάν δεν συνδεθώ ψυχικά και συναισθηματικά, δεν μπορώ να δώσω».
Αντωνά για Λιάγκα: «Τον αγαπώ - τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»
Την επόμενη μέρα, ο σύντροφός της είχε τα γενέθλιά του. «Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου 🤍 Να είσαι γερός και να χαμογελάς πάντα σαν μικρό παιδί», έγραψε σε ανάρτησή της η Μαρία Αντωνά, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.