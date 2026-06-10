Στο opening του νέου εστιατορίου του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου παραβρέθηκαν ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά.

Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Σταθοκωστόπουλου/ instagram

Το ζευγάρι χαλαρό και ευδιάθετο πόζαρε μαζί με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και τον σύζυγό της.

Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Σταθοκωστόπουλου/ instagram

Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Σταθοκωστόπουλου/ instagram

Το ζευγάρι κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, χωρίς να κρύβει τη σχέση του.

Πριν λίγες μέρες μάλιστα, η Μαρία Αντωνά είχε προχωρήσει σε μια εξομολόγηση για τον σύντροφό της, λέγοντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα»: «Τον αγαπάω, τον Γιώργο τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή και η προσέγγισή του ήταν αυτή που μίλησε στην καρδιά μου. Με συγκίνησε πολύ η προσέγγισή του με τον τρόπο που έγινε. Μου έβγαλε κάτι πολύ συναισθηματικό και αυτός είναι ο λόγος που έδωσα μια ευκαιρία σε όλο αυτό που συμβαίνει. Είμαι ένας άνθρωπος που εάν δεν συνδεθώ ψυχικά και συναισθηματικά, δεν μπορώ να δώσω».

Την επόμενη μέρα, ο σύντροφός της είχε τα γενέθλιά του. «Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου 🤍 Να είσαι γερός και να χαμογελάς πάντα σαν μικρό παιδί», έγραψε σε ανάρτησή της η Μαρία Αντωνά, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία.