Εμφάνιση έκπληξη έκανε η Μαρία Αντωνά στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό», σήμερα το πρωί. Η δημοσιογράφος του «Σαββατοκύριακου Παρέα» εμφανίστηκε από την αίθουσα σύνταξης για να παρουσιάσει τη συνέντευξη που πήρε από τη σύζυγο του μπασκετμπολίστα Τόμας Γουόκαπ.

Επειδή, αυτή ήταν η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση με τον σύντροφό της, Γιώργο Λιάγκα , υπήρχε μια αμηχανία στην αρχή. Στο τέλος, όμως, του έκλεισε το μάτι, λέγοντάς του «τα λέμε μετά».

«Λοιπόν, προσέξτε. Την Κυριακή, στην εκπομπή του Σαββατοκύριακου εδώ στον ΑΝΤ1 της Κατερίνας Καραβάτου, ήταν καλεσμένος ο Τόμας Γουόκαπ. Παιχτάρα, φοβερός, δεν υπάρχει ο τύπος, είναι συγκλονιστικός, είναι και πολύ γυμνασμένος, είναι και καλό παιδί. Αμερικάνος με ελληνικό διαβατήριο και παίζει και στην Εθνική. Λοιπόν, και ήταν καλεσμένος μαζί με τη σύντροφό του την Εστρέλα, η οποία είναι μια πολύ πληθωρική και όμορφη γυναίκα. Στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου δουλεύει η Μαρία, όπως ξέρετε, η Μαρία Αντωνά. Λοιπόν και... επειδή, ρε παιδί μου, ήταν η Μαρία εκεί, λέμε δεν κάνεις και μια συνέντευξη στον Τόμας Γουόκαπ και στην Εστρέλα για εμάς; Αυτή είναι η οικονομία κλίμακος στον ΑΝΤ1. Δηλαδή κατάλαβες; Αυτό κανονικά πρέπει να πάρουμε ένα μπόνους σήμερα, ποιο μπόνους; Εδώ δε θα έχουμε εκπομπή του χρόνου, τέλος πάντων. Επειδή δεν μπορούσαμε να έχουμε σήμερα τον Γουόκαπ και την Εστρέλα, καλημερίζουμε τη Μαρία προς το παρόν, έλα Μαρία», ήταν τα λόγια του παρουσιαστή, προλογίζοντας τη Μαρία Αντωνά και το θέμα που παρουσίασε.

«Επί της ευκαιρίας, ξέρεις είναι ρε παιδί μου, το ένα φέρνει το άλλο, οπότε ξεκίνησα από τη συνέντευξη από την εκπομπή και να που σήμερα βρίσκομαι εδώ στο Πρωινό και χαίρομαι πάρα πολύ», απάντησε η Μαρία Αντωνά.

«Γέλα, μην έχεις άγχος, παιδί μου», της είπε ο Γ. Λιάγκας. «Ναι, είδες ότι έχω άγχος; Τρομερό. Είναι με το που περνάει κάποιος την πόρτα εδώ του σπιτιού σου λίγο αγχώνεται», απάντησε εκείνη.

«Μετά από αυτό το διπλό… θα μείνει στην ιστορία, παιδιά», σχολίασε η Φωτεινή Πετρογιάννη.

«Αρκεί να σου πω τώρα κάτι, θα λυσσάξουν όλοι τώρα. Θα πουν “την έβγαλε”, “θα ‘ναι μαζί του χρόνου”…», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Εντάξει, νομίζω ότι όμως ήταν και πάρα πολύ ωραίο το θέμα που είναι να παρουσιάσουμε σήμερα», πρόσθεσε η σύντροφός του.

«Εσύ πάλι σοβαρά μιλάς, εμείς πάμε να σου κάνουμε πλάκα; Εσύ σοβαρά, εκεί μην το χάσεις λίγο», την πείραξε.

«Δώσε λίγο χρόνο ρε παιδί μου λίγο να το συνηθίσω κι εγώ τώρα», χαμογέλασε η Αντωνά.

Πάντως, η Μαρία Αντωνά κάλεσε τον Γουόκαπ και τη σύζυγό του στο εξοχικό του Γιώργου Λιάγκα στην Τήνο. «Πήρα την πρωτοβουλία να τους καλέσω. Τους είπα ότι είσαι πολύ καλός καπετάνιος», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας, η Μαρία Αντωνά του έστειλε ένα φιλί. «Θα τα πούμε μετά», είπε κι έκλεισε το μάτι.