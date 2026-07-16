Σία Κοσιώνη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη μεταγραφή της στον ΑΝΤ1

«Ανοίγω ένα νέο κεφάλαιο»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σία Κοσιώνη ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1 μέσω social media.
  • Εκφράζει χαρά και συγκίνηση για το νέο επαγγελματικό βήμα.
  • Θα αναλάβει ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και θα παρουσιάσει νέα ενημερωτική εκπομπή.
  • Τόνισε τη δέσμευσή της στην ενημέρωση και τον σεβασμό προς το τηλεοπτικό κοινό.
  • Ευχαρίστησε όσους την υποδέχθηκαν με ζεστασιά και ανυπομονεί για το μέλλον.

Λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1, η Σία Κοσιώνη θέλησε να απευθυνθεί στους διαδικτυακούς της φίλους, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή της για το νέο επαγγελματικό βήμα.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια δημοσίευσε μια ανάρτηση στα social media, στην οποία μίλησε για τη νέα σελίδα που ανοίγει στην καριέρα της, τονίζοντας πως ξεκινά αυτή τη διαδρομή με ενθουσιασμό, αλλά και αίσθημα ευθύνης απέναντι στο τηλεοπτικό κοινό.

Σία Κοσιώνη: Κι επίσημα στον ΑΝΤ1 η δημοσιογράφος - Η ανακοίνωση

«Με μεγάλη χαρά και ακόμη μεγαλύτερη προσμονή ανοίγω σήμερα ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική μου διαδρομή.

Από σήμερα ανήκω στην οικογένεια του ΑΝΤ1, σε μια νέα αρχή για μένα, την οποία υποδέχομαι με ενθουσιασμό και ανυπομονησία.

Με την ίδια αφοσίωση στην απαιτητική αποστολή της ενημέρωσης, με πάθος για τη δουλειά που αγαπώ,  σκληρή δουλειά και απόλυτο σεβασμό πάντα στους τηλεθεατές και στις ανάγκες τους, ανυπομονώ για το νέο μας τηλεοπτικό ραντεβού. 

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι με εμπιστεύθηκαν και με υποδέχονται με τόση ζεστασιά. 

Ανυπομονώ πραγματικά για όλα όσα έρχονται! 

Καλή μας αρχή!», έγραψε η δημοσιογράφος στο Instagram.

Σία Κοσιώνη: Χαλαρές στιγμές στο κέντρο της Αθήνας με τον γιο της, Δήμο

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sia Kosioni (@siakossioni)

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΝΤ1, η Σία Κοσιώνη εντάσσεται στο δυναμικό του σταθμού, όπου θα αναλάβει ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, ενώ θα παρουσιάσει και νέα ενημερωτική εκπομπή, αποτελώντας μία από τις σημαντικές προσθήκες του σταθμού για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
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ANT1
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