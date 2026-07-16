Παπακωστοπούλου: Μικρές αποδράσεις με τον σύζυγο και τη μητέρα της

Θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά η εκπομπή της;

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Τι είχε πει η Κατερίνα Παπακωστοπούλου για την εκπομπή της έναν μήνα πριν / βίντεο από Happy Day

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Η παρουσιάστρια - συντονίστρια της εκπομπής ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ, Kατερίνα Παπακωστοπούλου  βρίσκεται σε αναμονή για την οριστικοποίηση των αποφάσεων της διοίκησης του σταθμού σε σχέση με την πετυχημένη εκπομπή της prime time ζώνης, που κατάφερε να σημειώσει αρκετά υψηλές τηλεθεάσεις.

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Παπακωστοπούλου: Μικρές αποδράσεις με τον σύζυγο και τη μητέρα της

Η περσινή χρονιά, όπως έχει πει και η ίδια ήταν μία πάρα πολύ καλή εργασιακή εμπειρία και ο ρόλος της καθοριστικός στη ροή μιας δύσκολης εκπομπής με πολλά κοινωνικά θέματα. Ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των αγοριών της παρέας, η Κατερίνα με την 30χρονη εμπειρία της στα δελτία ειδήσεων απέδειξε ότι ήταν η ήρεμη και ψύχραιμη δύναμη της εκπομπής.

Παπακωστοπούλου: Μικρές αποδράσεις με τον σύζυγο και τη μητέρα της

Μετά τη λήξη της εκπομπής και τα ραντεβού που έκαναν οι συντελεστές της εκπομπής με τη διοικηση αναμένονται οι τελικές αποφάσεις.

Παπακωστοπούλου: Μικρές αποδράσεις με τον σύζυγο και τη μητέρα της

Η παρουσιάστρια βρίσκεται κυρίως στην Αθήνα ακόμα και κάνει μικρές αποδράσεις με το σύζυγό της ή τη μητέρα της προσπαθώντας να ξεκουραστεί και να γεμίσει μπαταρίες για την επόμενη χρονιά.

Παπακωστοπούλου: Μικρές αποδράσεις με τον σύζυγο και τη μητέρα της

Μόλις γίνουν επίσημες ανακοινώσεις και ληφθούν οριστικες αποφασεις, θα φύγει με το σύζυγο της και συγγενικά της πρόσωπα για το Ιόνιο.

Παπακωστοπούλου: Μικρές αποδράσεις με τον σύζυγο και τη μητέρα της

Η εμπειρία που αποκόμισε από την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ και η συμμετοχή της όχι μόνο στο συντονισμό αλλά και σε θέματα & υποθέσεις, που αφορούσαν την υγεία-καθώς είναι από τις καταξιωμένες δημοσιογράφους στο ιατρικό ρεπορτάζ, την κάνουν να θέλει να επιστρέψει ακόμα πιο ανανεωμένη στην εκπομπή.

 

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
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