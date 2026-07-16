Επίδομα 300 Ευρώ: Οι Αλλαγές Που Εξετάζονται

Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε περίπου 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχους, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι, το ποσό της ενίσχυσης αναμένεται να αυξηθεί από τα 300 ευρώ στα 350 έως και 400 ευρώ, προσφέροντας μεγαλύτερη οικονομική ανάσα στους δικαιούχους.

Ωστόσο, η τελική απόφαση δεν έχει ακόμη «κλειδώσει», καθώς θα εξαρτηθεί από την πορεία της οικονομίας και των δημοσιονομικών μεγεθών μετά το τέλος του καλοκαιριού. Εφόσον τα φορολογικά έσοδα και το πρωτογενές πλεόνασμα κινηθούν υψηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει στην καταβολή αυξημένης ενίσχυσης, αξιοποιώντας τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί.

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