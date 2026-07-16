Έρχονται αλλαγές για το επίδομα των 300 ευρώ

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STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου pexels
Επίδομα 300 Ευρώ: Οι Αλλαγές Που Εξετάζονται
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει αύξηση του επιδόματος των 300 ευρώ για 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχους.
  • Η νέα ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 350-400 ευρώ, προσφέροντας μεγαλύτερη οικονομική στήριξη.
  • Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την πορεία της οικονομίας και των δημοσιονομικών μεγεθών.
  • Αν τα φορολογικά έσοδα και το πρωτογενές πλεόνασμα είναι υψηλότερα από τις εκτιμήσεις, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην αύξηση.

Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε περίπου 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχους, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι, το ποσό της ενίσχυσης αναμένεται να αυξηθεί από τα 300 ευρώ στα 350 έως και 400 ευρώ, προσφέροντας μεγαλύτερη οικονομική ανάσα στους δικαιούχους.

Ωστόσο, η τελική απόφαση δεν έχει ακόμη «κλειδώσει», καθώς θα εξαρτηθεί από την πορεία της οικονομίας και των δημοσιονομικών μεγεθών μετά το τέλος του καλοκαιριού. Εφόσον τα φορολογικά έσοδα και το πρωτογενές πλεόνασμα κινηθούν υψηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει στην καταβολή αυξημένης ενίσχυσης, αξιοποιώντας τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί.

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